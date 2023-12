Carta di credito: guida completa su cos'è, come funziona, quando e come viene rilasciata

La carta di credito è diventata un elemento essenziale nella vita di molte persone: infatti, facilita le transazioni quotidiane, offrendo comodità nelle operazioni finanziarie.

In questo articolo, esploreremo in dettaglio cos'è la carta di credito, qual è il suo significato e come funziona, fornendo informazioni chiare e utili per tutti.

Il significato di carta di credito: cos'è e come funziona

La carta di credito è uno strumento di pagamento, rivolto a persone maggiorenni titolari di un conto corrente.

La carta di credito consente agli utenti di effettuare pagamenti e acquisti senza utilizzare del denaro contante. Con la carta di credito, è possibile effettuare acquisti presso esercizi commerciali, online e prelevare contanti presso gli sportelli ATM.

Il nome deriva dal fatto che gli importi che si spendono o si prelevano vengono anticipati, e quindi dati a credito, dalla banca che ha rilasciato la carta.

La carta di credito, a differenza della carta di debito, permette di comprare anche senza avere sul conto corrente il denaro necessario all’acquisto: la somma spesa verrà addebitata sul conto dell’acquirente successivamente.

A chi è utile la carta di credito?

Come accennato, possono fare richiesta di carta di credito tutti coloro che hanno un reddito e capacità di rimborsare le somme anticipate dall’emittente della carta. Inoltre, devono possedere un conto corrente presso una banca, dal quale vengono prelevati i conti per gli acquisti fatti.

A ogni operazione, infatti, è necessario identificarsi come titolare della carta: presso gli esercizi commerciali ci si identifica inserendo il PIN di sicurezza o firmando la memoria di spesa. L'esercente può chiedere di verificare l'identità dell'acquirente, tramite il documento di identità.

La carta di credito è utile ai residenti nel proprio Paese e a chi viaggia all’estero, perché evita operazioni di cambio valuta.

Quanto costa averne una?

I principali costi di una carta di credito sono:

• il canone annuo

• le commissioni per i prelievi tramite ATM

• le commissioni di utilizzo

• i costi di conversione di prelievi e pagamenti effettuati in valute diverse dall'euro

Le carte di credito possono comportare interessi e commissioni. Gli interessi sono addebitati sui saldi non pagati entro la scadenza, mentre le commissioni possono essere applicate per servizi aggiuntivi, come prelievi di contante o pagamenti in ritardo.

Come comportarsi per non correre rischi

I maggiori rischi che possono incorrere per la carta di credito riguardano principalmente l'uso indebito da parte di terzi, che avviene in seguito allo smarrimento o al furto della carta.

Non appena ci si accorge di un eventuale furto o dello smarrimento è bene bloccare la carta. Per farlo, è sufficiente chiamare il numero verde gratuito fornito dalla banca (e sappi che puoi farlo sia se sei in Italia sia se ti trovi all'estero).

In ogni caso, è bene tenere sempre sotto controllo l'estratto conto della propria carta.

Qualche accorgimento quando si usa la carta di credito

Ulteriori consigli possono esserti di grande aiuto per usare la carta di credito nella maniera più sicura e consapevole possibile. Ecco quindi cosa devi sapere: