Le carte prepagate usa e getta sono sicure? Principali vantaggi e svantaggi da considerare

In quali situazioni le carte prepagate usa e getta sono la scelta ideale? E soprattutto, come evitare che si verfichino frodi? Questo e tanto altro in questa guida adatta a tutti.

Le carte prepagate usa e getta sono delle carte anonime (quindi prive di intestatario) e consentono di caricare un importo prefissato, che può essere utilizzato fino all'esaurimento del saldo senza la necessità di essere collegata a un conto corrente bancario. Vediamo le caratteristiche di queste particolari forme di pagamento e i punti di attenzione riguardo la privacy dei dati sensibili e la sicurezza contro eventuali frodi.

Carte prepagate usa e getta: cosa sono

Nelle carte prepagate usa e getta il saldo iniziale rappresenta l'importo massimo utilizzabile e non sono ricaricabili. Un elemento distintivo di queste carte è che non sono legate a un conto corrente; quando vengono impiegate per effettuare acquisti, il saldo non viene detratto dal conto bancario, bensì direttamente dalla somma presente sulla carta stessa.

Privacy e sicurezza

Questa caratteristica le rende accessibili anche a coloro che non posseggono un conto corrente presso l'istituto emittente. La principale motivazione alla base dell'utilizzo di queste carte è la privacy, poiché sono caratterizzate da un plafond predefinito e possono essere eliminate una volta scadute.

Il tema della privacy è legato a quello della sicurezza di queste carte: da un lato essendo l’importo predeterminato, in caso di furto o di smarrimento il danno può essere limitato alla sola cifra esistente sulla carta (che di solito non supera i 250 euro), dall'altro si è maggiormente protetti dall'eventuale furto di dati sensibili, un aspetto che non è di secondo piano quando si effettuano acquisti sul web, in particolare su siti internet che non si conoscono bene o che non offrono garanzie su eventuali attacchi hacker.

Per quanto riguarda l'aspetto dei controlli del fisco vi rimandiamo al link del nostro precedente articolo nel quale ne abbiamo parlato diffusamente.

Le diverse tipologie

Esistono vari tipi di carte prepagate usa e getta. Ci sono quelle monouso Visa/Mastercard che si possono utilizzare per acquisti online e fisici anche all'estero (ovviamente in tutti i negozi che accettano le carte Visa/Mastercard) e altre, come ad esempio quella di Amazon, che permettono di fare acquisti esclusivamente presso il loro sito web.

Ci sono poi carte particolari come la Carta Flash al portatore Usa e Getta di Intesa San Paolo, che consente al possessore di compiere acquisti in negozi fisici e online ma anche di prelevare contante presso le Filiali della Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che ha emesso la carta. In questo modo va ad ovviare a uno dei principali svantaggi delle carte monouso, ossia quello che non permettono appunto di prelevare denaro presso gli sportelli automatici.

Dove acquistarle

Le carte monouso possono essere acquistate in vari punti vendita come tabaccherie, ricevitorie, banche, librerie, supermercati. Anche online è possibile trovare varie tipologie di carte prepagate per tutte le esigenze: dagli acquisti su una specifica piattaforma a quelle utilizzabili per tutti gli acquisti. Si tratta in questo caso di carte virtuali che possono essere emesse anche da alcuni istituti bancari per far fronte a piccole spese.

Riassumiamo ora i principali vantaggi e svantaggi di questo tipo di carte prepagate, con un focus particolare sul tema della sicurezza e rispetto della privacy.

Vantaggi

• Non sono collegate a un conto corrente limitano le perdite in caso di furto o smarrimento nei limiti dell'importo in quel momento presente sulla carta;

• Sono particolarmente indicate per gli acquisti online, soprattutto verso siti di cui non si conosce del tutto la sicurezza, ma anche per viaggiare evitando di portare denaro contante;

• Ottime per dotare i più giovani di una somma sicura per i viaggi evitando di collegarla al conto corrente, con tutti i rischi che ne potrebbero seguire;

• Non si può spendere più dell'importo della carta, non si può quindi "andare in rosso";

• Sistema di pagamento anonimo che tutela la privacy e mette al riparo da eventuali attacchi hacker o furti di dati sensibili;

• Le spese sono di solito nulle o assai limitate (es. attivazione).

Svantaggi

• Hanno una scadenza (seppur lontana) ci cui tenere conto per evitare di perdere i soldi non utilizzati;

• Non si possono prelevare i soldi negli Atm;

• In caso di frodi, le perdite sono limitate. Ciononostante, l'assistenza non ha la stessa velocità e qualità delle carte di credito;

• plafond limitato ( di solito non oltre i 250 euro);

• non sono accettate ovunque.

Da questo riassunto si evince che le carte prepagate usa e getta sono una valida alternativa alle carte di credito tradizionali solo quando si intenda utilizzarle per usi specifici come viaggi e acquisti online.