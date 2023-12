Acquistare una casa all'asta a Milano: ecco quanto costa e come partecipare

In un contesto di incertezza economica, le famiglie italiane stanno sempre di più considerando alternative al classico acquisto di una casa: l'opportunità viene dalle aste, ma ecco i vantaggi economici e come funzionano davvero

Acquistare casa a Milano è spesso considerato un'impresa onerosa, soprattutto a causa dei prezzi elevati nel mercato immobiliare tradizionale. Tuttavia, un'alternativa sempre più popolare è rappresentata dalle aste immobiliari, che offrono opportunità di acquisto a costi più accessibili.

Il costo nel mercato tradizionale

Il panorama immobiliare a Milano, si caratterizza per un costo medio degli immobili residenziali che si attesta a 5.340 euro al metro quadro. Tuttavia, va sottolineato che questa cifra rappresenta una media, e la situazione si complica ulteriormente quando si analizza la variazione dei prezzi in base alla posizione geografica.

Nelle zone più centrali della città, ad esempio, i prezzi raggiungono picchi notevoli, con un valore di 7.336 euro al metro quadro. Questa significativa disparità evidenzia il marcato divario economico esistente tra le diverse aree della città, rendendo il mercato immobiliare milanese particolarmente complesso e sfidante per coloro che cercano di acquistare una casa.

L'accesso al mercato tradizionale

L'ascesa dei costi nel mercato tradizionale ha reso difficile per molte persone accedere alla proprietà immobiliare. In risposta a questa sfida, molte stanno esplorando opzioni alternative, tra cui l'affitto con riscatto e l'housing sociale.

Le aste immobiliari emergono in questo contesto come un'opzione promettente per coloro che cercano di acquistare casa a Milano a prezzi più accessibili. Il costo medio di un appartamento all'asta è di 2.008 euro al metro quadro, rappresentando un notevole risparmio rispetto al mercato tradizionale.

Risparmio percentuale con le aste immobiliari

Un esempio concreto di quanto significativo possa essere il risparmio nell'ambito delle aste immobiliari emerge considerando l'acquisto di un trilocale di 80 metri quadri. Nel contesto del mercato tradizionale, dove i costi possono superare i 400.000 euro per una proprietà simile, le aste immobiliari offrono un'alternativa finanziariamente più accessibile, con un prezzo che si aggira intorno ai 166.000 euro.

Questo notevole divario di costi del 155% sottolinea l'opportunità che le aste presentano per coloro che cercano di ottimizzare il proprio investimento immobiliare a Milano, rendendo tale opzione particolarmente allettante dal punto di vista finanziario.

Prezzi medi di aggiudicazione

Un aspetto rilevante da considerare è che, nonostante i prezzi medi di aggiudicazione nelle aste immobiliari possano registrare un incremento del 51%, essi mantengono comunque un livello di convenienza notevole in confronto al mercato tradizionale.

Considerando un immobile con un prezzo iniziale di 2.106 euro al metro quadro durante un'asta; anche con l'aumento del 51%, il prezzo di aggiudicazione potrebbe attestarsi a 3.141 euro al metro quadro. Questo scenario evidenzia che, nonostante l'aumento, i costi rimangono competitivi rispetto alle quotazioni del mercato convenzionale, confermando ulteriormente l'attrattiva delle aste immobiliari come opzione finanziariamente vantaggiosa a Milano.

Variazioni dei prezzi in base alla zona

La localizzazione geografica gioca un ruolo chiave nei prezzi finali degli immobili all'asta. Mentre nelle zone centrali il prezzo potrebbe avvicinarsi a quelli di mercato, nelle periferie è possibile ottenere risparmi ancor più consistenti.

L'analisi approfondita delle differenze tra il mercato tradizionale e le aste immobiliari evidenzia chiaramente i vantaggi finanziari offerti da quest'ultime. Acquistare casa a Milano diventa più accessibile attraverso le aste, rappresentando una soluzione promettente per coloro che desiderano realizzare il sogno della proprietà immobiliare nella vivace città lombarda.