Una casa da ristrutturare vale meno: ecco quanto e come capire se conviene

Nel mondo dell'immobiliare, una delle domande più frequenti tra gli acquirenti è se convenga investire in una casa nuova o in una da ristrutturare. Recentemente, uno studio condotto da Idealista ha fornito dati interessanti in merito, evidenziando che l'acquisto di un'abitazione da ristrutturare può essere economicamente più vantaggioso.

Quanto valore perde una casa da ristrutturare

La ricerca di Idealista pone in evidenza un'interessante opportunità di risparmio per gli acquirenti nel mercato immobiliare. Comprare una casa da ristrutturare, infatti, si rivela il 30% più conveniente rispetto all'acquisto di una abitazione in buone condizioni.

Questo divario di prezzo, che si traduce in un risparmio medio di circa 44.000 euro, rappresenta una somma significativa che può essere impiegata per i lavori di ristrutturazione. Inoltre, l'attuale stabilità dei prezzi nel mercato immobiliare residenziale e le condizioni favorevoli dei mutui rendono l'acquisto di una casa da ristrutturare un'opzione ancor più allettante.

Conviene comprare una casa da ristrutturare?

Dall'analisi di Idealista emerge che il costo al metro quadro di un appartamento in buono stato è mediamente di 1.634 euro, mentre per un'abitazione da ristrutturare il prezzo scende a 1.140 euro al metro quadro. Prendendo come riferimento una dimensione standard di 90 mq, il risparmio che si può ottenere acquistando un immobile da ristrutturare è notevole. Questi dati forniscono una prospettiva chiara sulle differenze di prezzo tra le due tipologie di abitazioni e su quanto può essere vantaggioso scegliere una casa da rinnovare.

Quali bonus ristrutturazione ci sono nel 2024

Uno degli aspetti più interessanti dell'acquisto di una casa da ristrutturare è la possibilità di accedere a vari incentivi fiscali, anche per quanto riguarda la richiesta di mutuo. Questi incentivi possono coprire una parte significativa dei costi di ristrutturazione, rendendo l'investimento ancora più conveniente. I bonus offrono l'opportunità di migliorare l'efficienza energetica dell'abitazione e di aumentarne il valore complessivo, con benefici sia a breve che a lungo termine.

Cosa incide sul valore di un immobile?

L'attuale situazione del mercato immobiliare, caratterizzata da una sostanziale stabilizzazione dei prezzi, favorisce l'acquisto di case da ristrutturare. Questa fase di stabilità nel mercato rende meno volatili gli investimenti in immobili, in particolare per quelli che necessitano di ristrutturazioni. Inoltre, le condizioni vantaggiose dei mutui attualmente disponibili sul mercato rendono l'investimento in un immobile da ristrutturare ancora più accessibile per un vasto pubblico di acquirenti.

Fattori come la posizione geografica dell'immobile, la sua vicinanza ai servizi essenziali, la qualità dell'edilizia e le potenzialità di riqualificazione energetica e strutturale possono influenzare significativamente il suo valore. Un immobile situato in una zona ben collegata o in prossimità di aree in sviluppo può rappresentare un investimento particolarmente vantaggioso, soprattutto se vi sono progetti futuri che potrebbero aumentare il valore dell'area.

Inoltre, la possibilità di personalizzare gli spazi e di migliorare l'efficienza energetica attraverso la ristrutturazione sono aspetti che possono incrementare notevolmente il valore di una casa nel tempo, rendendo l'acquisto di un immobile da ristrutturare una scelta strategica per gli acquirenti lungimiranti.

L'acquisto di una casa da ristrutturare rappresenta un'opzione valida e vantaggiosa per chi è alla ricerca di un immobile. La differenza di prezzo fino al 30% rispetto alle abitazioni in buone condizioni, unita ai benefici fiscali dei bonus casa, rende questa scelta particolarmente attraente.

Oltre al risparmio iniziale, i lavori di ristrutturazione possono aumentare significativamente il valore dell'immobile, rendendo l'investimento ancora più fruttuoso nel lungo periodo. Per gli acquirenti disposti a intraprendere il percorso della ristrutturazione, usufruendo magari anche di qualche bonus a disposizione nel 2024, quindi, le opportunità di risparmio e di valorizzazione dell'investimento sono notevoli.