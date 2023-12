Casa in classe energetica G: quanto vale e quali sono gli interventi per migliorarla

Quanto vale una casa in classe energetica G? Scopriamo il valore dell'immobile e come passare alla classe superiore per migliorare il prezzo di vendita.

Quando si parla di classe energetica di un immobile, si parla della sua efficienza in termini di isolamento termico e di risparmio. Le classi disponibili vanno dalla A, la migliore, fino alla G, che è dunque la peggiore. Tenendo conto di quanto appena detto, quanto vale una casa in classe energetica G?

Prima di scoprirlo, dobbiamo fare delle premesse. Innanzitutto, buona parte degli immobili presenti nel nostro Paese appartengono a questa classe. Parliamo di almeno il 35% delle abitazioni.

La buona notizia è che, comunque, non si tratta di una condizione irreversibile: migliorare la classe energetica, in modo economico, è possibile.

Cerchiamo ora di capire insieme quanto vale una casa di classe energetica bassa come la classe G.

Ecco quanto vale una casa di classe energetica G

Anticipiamo subito che il valore di una casa, qualunque sia la classe energetica effettiva, varia a seconda di alcuni parametri.

Innanzitutto, la posizione, non solo intesa come il Comune dove è ubicata, ma anche la sua localizzazione all’interno del Comune stesso.

In secondo luogo, il prezzo può variare anche in baso all’estensione: più ampia è la casa, più ovviamente il costo aumenta. In questa sede faremo quindi un discorso generale, paragonando tra loro una casa di classe G con immobili appartenenti ad altre classi energetiche.

Se consideriamo, ad esempio, un immobile di classe energetica C, il suo valore supera di circa il 15% quello di una casa di classe energetica G.

È chiaro, dunque, che se la classe che prenderemo in considerazione è la A o la B, tale percentuale è destinata ad aumentare.

Cosa succederà alle case in classe energetica G?

Oltre a domandarsi quanto vale una casa di classe energetica G, i proprietari di questi immobili dovranno anche misurarsi, nei prossimi anni, con alcune difficoltà legate all’effettiva possibilità di vendita della propria casa, nel momento in cui si deciderà di venderla sul serio.

Questo perché, stando alla direttiva UE case green, sarà necessario che entro l’anno 2028 tutti i nuovi immobili costruiti rispettino il parametro delle zero emissioni.

E non è tutto, perché tale direttiva mira anche a rendere a zero emissioni la totalità delle abitazioni entro e non oltre l’anno 2025.

Questo ha implicazioni enormi soprattutto per chi possiede una casa di classe energetica G. Molto probabile, infatti, che questi immobili non potranno più finire nel mercato entro il 2030. In altre parole, le case di classe G non potranno più essere vendute.

Quanto incide la classe energetica sul valore di un immobile?

Tutti i fattori fino ad ora analizzati, infatti, incidono pesantemente sul valore della casa di classe energetica G.

Vivere in una casa di classe G o acquistarne una significa dover fare i conti con un immobile per nulla efficiente, i cui consumi per riscaldamento e raffreddamento sono molto elevati.

Ecco perché, all’aumentare della classe energetica, il valore della casa aumenta, fino a superare addirittura il 40% del valore di partenza.

Quanto costa passare da Classe G ad A?

Abbiamo però detto che passare ad una classe energetica superiore è possibile. In questo modo, si potrà aumentare il valore di una casa di classe energetica G, adeguandola tra l’altro alla direttiva case green dell’UE.

Tra i metodi migliori per passare ad una classe superiore c’è la coibentazione dell’immobile, che deve riguardare sia l’interno che l’esterno. Altro passo da compiere riguarda la sostituzione degli impianti di climatizzazione (sia invernali che estivi).

Anche la sostituzione degli infissi e l’applicazione di impianti ad energia pulita e sostenibile, come gli impianti solari e fotovoltaici, permettono un significativo miglioramento.

Ovviamente, passare dalla classe peggiore a quella migliore potrebbe essere dispendioso. Secondo le stime, per una casa di circa 100 metri quadri passare dalla classe G alla D potrebbe costare anche 40.000 euro in totale, a seconda degli interventi di miglioramento prescelti.

Ed è chiaro dunque che, per raggiungere la classe A, gli interventi si rivelerebbero ancora più costosi.