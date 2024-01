Casa senza ascensore: ecco quanto vale in meno rispetto a una che lo ha

Nel mercato immobiliare, ogni dettaglio può influenzare il valore di un immobile. Tra questi, la presenza o meno di un ascensore è un fattore chiave che potrebbe influire di molto sul valore finale dell'immobile. Ma, quanto incide davvero l'assenza di questo comfort sulla valutazione di un'abitazione?

Quanto incide la presenza di un ascensore sul valore di una casa

Il prezzo di un immobile è determinato da vari fattori, tra cui:

• la classe catastale,

• la metratura,

• lo stato di conservazione,

• la posizione.

La presenza di un ascensore è uno degli elementi che possono aggiungere o sottrarre valore all'immobile. Ma quanto pesa questa caratteristica nel calcolo del valore complessivo di una proprietà? Si stima che l'assenza di un ascensore possa influire significativamente sul valore di mercato, soprattutto in edifici con molti piani.

L'ascensore è diventato un elemento essenziale in molti edifici, soprattutto in quelli con più piani. La sua presenza può essere decisiva nella scelta di un potenziale acquirente, sebbene non sia sempre un fattore eliminante se compensato da altri aspetti positivi dell'immobile. Ad esempio, una buona posizione, una recente ristrutturazione o la presenza di un giardino o terrazzo possono contribuire a bilanciare l'assenza di un ascensore, rendendo la proprietà attraente per specifici segmenti di mercato.

I vantaggi dell'ascensore in un immobile

L'ascensore offre vantaggi indiscutibili nella vita quotidiana e non, tra cui:

• facilita il trasporto di passeggini

• borse della spesa

• mobili durante un trasloco

Tutto questo rende la vita quotidiana più agevole e meno faticosa. Inoltre, è un aiuto fondamentale per le persone con disabilità o con difficoltà a salire le scale, migliorando notevolmente l'accessibilità e la qualità della vita. L'ascensore è anche un elemento chiave per gli anziani o per chi ha problemi di mobilità, rendendo gli edifici più inclusivi e accessibili a tutti. La sua presenza può aumentare il senso di autonomia e indipendenza per molte persone, rendendolo un aspetto cruciale nella valutazione immobiliare.

Come si valuta una casa senza ascensore

Una casa senza ascensore, in generale, subisce una riduzione del prezzo di circa il 15% rispetto alla media di mercato. Questa stima può variare in base a diversi fattori, ma rappresenta una buona indicazione di partenza per valutare l'impatto della mancanza di un ascensore. La diminuzione del valore aumenta all'aumentare del numero di piani dell'edificio, in quanto la mancanza di ascensore diventa più problematica per i residenti ai piani superiori.

Il piano su cui si trova l'immobile senza ascensore è un fattore rilevante: i piani più bassi, come il piano terra e il primo piano, subiscono una riduzione di valore minore rispetto a quelli più alti. Al contrario, a partire dal secondo piano in su, la mancanza di un ascensore inizia a influire in modo più significativo sul valore dell'immobile. In particolare, gli ultimi piani di edifici senza ascensore possono vedere una riduzione di valore ancora maggiore, dovuta alla maggiore difficoltà di accesso e al disagio nell'uso quotidiano.

Quanto incide anche il mercato locale

Il contesto geografico e le esigenze del mercato locale giocano un ruolo cruciale nel determinare il valore di una casa senza ascensore. In alcune aree, la domanda per tali proprietà può essere elevata, mentre in altre, la mancanza di un ascensore può significare una vendita più difficile.

Per chi possiede una casa senza ascensore e sta considerando di venderla, esplorare la possibilità di installare un ascensore esterno può essere una soluzione vantaggiosa. Informarsi sulla fattibilità e sondare l'interesse degli altri condomini può aumentare il valore della proprietà di tutti agli occhi dei potenziali acquirenti.

