Cenone di Capodanno 2024, quanto costa: esempi di menù classico ed economico

Che il costo della vita sia aumentato in maniera netta in questi ultimi anni è ormai evidente. Ma ci sono occasioni irrinunciabili per tutti, anche per chi ormai ha detto addio da tempo a svaghi o viaggi, a causa delle difficoltà economiche.

Il Cenone di Capodanno è una di quelle ma quanto costa per il 2024?

Federconsumatori afferma che il 31,9% degli italiani prenota o il pranzo di Natale o il cenone di Capodanno in un locale. Ma anche coloro che festeggiano a casa devono fare i conti con l’aumento dei prezzi.

Ecco due esempi, per un menù classico e uno low cost per la sera del 31 dicembre.

Quanto costa il Cenone di Capodanno 2024

Lasciamo pure da parte i veri menù per la cena di Capodanno di Cracco o Barbieri oppure Cannavacciuolo, da 300 euro a testa, bevande escluse.

Ecco quanto costa il Capodanno nei ristoranti dei famosi chef della tv.

Per la maggior parte degli italiani invece, secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, la Vigilia di Natale si trascorre solitamente a casa, che sia la propria o quella di parenti o amici, anche fuori regione. Già il pranzo di Natale è più probabile che svolga in un ristorante, così come il Cenone di Capodanno.

Per quanto riguarda quest’ultimo, considerando un menù di tipo standard e uno più economico, la cifra che in media si va a spendere a testa è di 52,13 euro, quindi il 5,1% in più rispetto allo scorso anno. Il menù low cost invece ha un costo inferiore del 41%, quindi la spesa pro capite sarà pari a 30,89 euro.

Dal momento che i rincari maggiori riguardano il pesce, la frutta e i dolci, molte famiglie dichiarano di aver modificato il menù da mettere in tavola, proprio per adeguarsi al nuovo budget ridotto per quest’anno.

Cosa fare per la cena di Capodanno: 2 proposte di menù

Il classico menù del Cenone di Capodanno 2024 prevede solitamente portate a base di pesce, con qualche variante per i più piccoli e l’immancabile zampone o cotechino con le lenticchie.

Cenone di Capodanno 2024: menù standard

Il classico menù è a base di pesce. La proposta che segue prevede salmone e orata per tutti, anche se ovviamente si possono sostituire con altre varianti, a seconda dei propri gusti personali. Dai moscardini con radicchio alla piastra alle seppie con piselli fino ad arrivare ai tradizionali gamberoni oppure alle fritture di pesce.

• Insalata russa

• Salmone

• Pasta fresca con vongole

• Anguilla o capitone

• Orata

• Contorni vari

• Zampone con lenticchie

• Frutta fresca e secca

• Vino

• Spumante

• Panettone o pandoro

• Eventuali amari digestivi o superalcolici.

Cenone di Capodanno 2024: menù economico

Anche per questa seconda proposta di menù è evidente che ognuno può variare nella scelta della tipologia di pesce da mangiare, in base alle proprie preferenze. Ovviamente, per rimanere nelle opzioni economiche, si può optare per il tonno in scatola, per condire gli spaghetti o per preparare una salsa da spalmare sui crostini, per l’antipasto.

• Insalata russa

• Alici marinate

• Spaghetti misto mare (preparato surgelato)

• Anguilla o capitone

• Zampone e lenticchie

• Frutta fresca e secca

• Vino

• Spumante

• Panettone o pandoro

• Superalcolici

Cosa fare a Capodanno spendendo poco

Senza dubbio, organizzando la festa di fine anno in casa, si risparmia notevolmente, rispetto a una cena in un ristorante. Anche perché non si ha la necessità di acquistare un abito per l'occasione ma si può optare per un abbigliamento comodo e informale.

Il rovescio della medaglia sta nel fatto che bisogna necessariamente dedicare del tempo ai preparativi ma anche, terminati i festeggiamenti, alle pulizie di casa.

Inoltre, l’organizzazione del party di Capodanno tra le mura domestiche impone una certa intimità tra tutti gli invitati. Un ambiente piccolo e pochi invitati al tavolo potrebbe mettere in imbarazzo chi è più riservato e magari non conosce l’altra famiglia di ospiti.

Anche perché, essendo in confidenza, si può chiedere che ognuno prepari una portata in anticipo a casa propria, lasciando quindi al padrone di casa solo l’incombenza della preparazione degli spaghetti per tutti (che, necessariamente, richiedono una cottura di tipo espresso).

Per evitare di spendere soldi per fontane e botti e di fine anno, si può optare per qualche fontanella e piccoli petardi per i più piccoli.

Per divertirsi insieme, meglio pensare a un buon sottofondo musicale, ai giochi di società o con le carte, che solitamente divertono tutti e fanno trascorrere piacevolmente le ore a tavola, in attesa della mezzanotte, dopo aver terminato di mangiare o dedicarsi a qualche rito portafortuna per il Capodanno.