Chi ha un mutuo in corso può richiedere un finanziamento? Ecco in quali casi è concesso

Ad oggi, la situazione economica è in continua evoluzione, e dunque le esigenze finanziarie delle persone possono cambiare repentinamente. Un imprevisto, una nuova opportunità di investimento o anche il semplice desiderio di migliorare la propria casa possono portare a voler richiedere un finanziamento, anche se si è già impegnati nel pagamento del mutuo per la propria abitazione. Ma chi ha un mutuo può richiedere un finanziamento?

Le ragioni per cui si potrebbe presentare la necessità di richiedere un prestito con mutuo in corso sono molte: si tratta di una domanda abbastanza frequente.

Per tali ragioni, in questo articolo, cercheremo di fare chiarezza sulle possibilità a disposizione di chi si trova in questa situazione.

Come richiedere un mutuo con finanziamento in corso?

Per comprendere se chi ha un mutuo può richiedere un finanziamento, i fattori da considerare sono molti.

In generale, le banche sono solite valutare capacità di rimborso, storia creditizia e tipologia di finanziamento in caso di richiesta di prestito con mutuo in corso.

E, di base, se il reddito del richiedente è sufficiente a sostenere una doppia rata mensile, non c'è alcun motivo per non concedere un secondo prestito. È però bene ricordare che la decisione finale spetta alla banca. Questa dovrà verificare anche la storia creditizia del cliente. I cattivi pagatori vengono infatti valutati come un rischio per le banche. Dunque, difficilmente potranno ottenere un secondo finanziamento con mutuo in corso.

Inoltre, di solito le banche sono più propense a concedere un prestito a chi ha già un conto corrente presso la stessa banca che eroga il mutuo. Questo perché l'istituto, in tal modo, possiede molte informazioni sulla situazione finanziaria del cliente. Cosa che rende più facile la valutazione della richiesta.

Quanti finanziamenti si possono fare contemporaneamente?

In sostanza, in base a quanto detto fino ad ora, possiamo dedurre che di base non esiste un vero e proprio limite al numero contemporaneo di finanziamenti. Per questo anche chi ha un mutuo può richiedere un finanziamento successivo, se in grado di sostenerlo.

Tuttavia, come già anticipato la decisione finale spetta alla banca. L’istituto di solito valuta innanzitutto l'importo dello stipendio. Questo serve a testimoniare che il reddito del richiedente è sufficiente a sostenere le rate di tutti i prestiti richiesti.

Altra variabile che incide sul numero di finanziamenti concessi è il tipo di contratto. Rispetto a chi ha un contratto a termine, i dipendenti con un contratto a tempo indeterminato hanno maggiori possibilità di ottenere un prestito.

Inoltre, anche l'entità dei prestiti e delle rate totali viene considerata. Di base, la somma non può superare il 30-40% del reddito netto.

Quando è possibile rifinanziare un prestito?

Bisogna inoltre considerare il fatto che chi ha un mutuo potrebbe voler richiedere un finanziamento per difficoltà economiche gravi.

In questo caso, c’è un’altra opzione che si può valutare per tentare di risollevare le proprie sorti economiche: quella del rifinanziamento. Un’opzione attuabile da chi ha un prestito già in corso, spesso utilizzata nel tentativo di ottenere condizioni più vantaggiose.

Il rifinanziamento di un prestito consiste di fatto nella richiesta di un nuovo prestito, che viene acceso con una finalità: quella di estinguere il prestito precedente. Con il rifinanziamento, il soggetto richiedente riesce solitamente ad ottenere una rata più bassa. In alcuni casi, è previsto anche un periodo di rimborso più lungo o un tasso di interesse più vantaggioso.

Ma come si richiede un rifinanziamento? La richiesta è simile a quella per l'ottenimento di un prestito tradizionale. Il richiedente presenta semplicemente una domanda alla banca, che dopo la richiesta valuterà i requisiti del soggetto.

Quando richiedere secondo prestito?

Ma quanto tempo passa per poter richiedere un secondo prestito? Si tratta di una domanda frequente tra chi ha un mutuo e si domanda, al contempo, se può richiedere un nuovo finanziamento.

I tempi possono variare ma, di base, per la presentazione della seconda richiesta è consigliabile attendere almeno tre mesi.

