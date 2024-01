Le 5 città italiane meno costose, dove comprare casa è un vero affare

L'Italia offre un incredibile varietà artistica, storica e culturale, ma anche economica. Vi sono infatti città in cui il costo della vita è estremamente elevato e città in cui vivere costa pochissimo, ecco allora quali sono le città più economiche di Italia.

L'Italia è un paese incredibile, con tantissime città ricche di servizi e comodità, e non tutte hanno costi elevati come Milano, Trento, Torino, Roma, Perugia e Venezia. Secondo il Codacons queste appena elencate sono le città più costose d'Italia.

Senza scomodare borghi, periferie e piccoli paesi rurali, l'Italia offre numerose città in cui il costo della vita è molto contenuto, soprattutto se confrontato con il patrimonio naturale e culturale che quelle città hanno da offrire. Vediamo allora quali sono le città più economiche d'Italia.

La classifica delle 5 città più economiche d'Italia

Senza troppi giri di parola, le città più economiche d'Italia sono Caltanisetta, Potenza, Palermo, Teramo, Ancona e Bari; più precisamente la più economica dove comprare casa d'Italia è Caltanissetta, con un prezzo medio di vendita di 724€ per metro quadro, mentre la meno economica è Bari, con un prezzo medio di vendita di 1500€ per metro quadro. Ecco la classifica completa dalla più economica alla meno economica:

1. Caltanissetta: prezzo medio delle case in vendita di 724 €/m2, prezzo medio di affitto di 4,9 €/m2. 2. Potenza: prezzo medio delle case in vendita di 1.029 €/m2, prezzo medio di affitto di 5,3 €/m2. 3. Teramo: prezzo medio delle case in vendita di 1.057 €/m2, prezzo medio di affitto di 5,5 €/m2. 4. Palermo: prezzo medio delle case in vendita di 1.374 €/m2, prezzo medio di affitto di 6,1 €/m2. 5. Bari: prezzo medio delle case in vendita di 1.487 €/m2, prezzo medio di affitto di 6,4 €/m2. 6. Ancona: prezzo medio delle case in vendita di 1.612 €/m2, prezzo medio di affitto di 6,7 €/m2.

La città più economica d'Italia

La città italiana più economica in cui vive, secondo quanto rilevato dal Codacons, è Caltanissetta, una città immersa nel cuore della Sicilia, dove il costo della vita è nettamente più basso rispetto ad altre città analoghe, per dimensioni e popolazione, sia in Sicilia che nel resto d'Italia.

Caltanissetta tuttavia, non è solo una città economica, si tratta infatti di un intera provincia ricca di storia, cultura e tradizioni che permette, sia ai residenti che ai turisti, di ammirare un immenso patrimonio storico culturale, fatto da antiche città greco-romane, chiese ed edifici appartenuti alle varie popolazioni che, nel corso dei secoli, hanno dominato l'isola, il tutto condito da paesaggi mozzafiato e un patrimonio gastronomico invidiabile.

La città sorge in una posizione strategica rispetto all'intera isola, essa infatti si colloca in una posizione centrale che, se da un lato la rende una delle poche città siciliane a non poter godere direttamente dei uno sbocco sul mare, dall'altro la sua posizione strategica, permette ai suoi residenti di raggiungere con facilità, in poco tempo, qualsiasi altra località dell'isola.

Analisi delle città più economiche d'Italia

Come abbiamo visto, il titolo di città più economica d'Italia va a Caltanissetta, seguita da Potenza e Teramo, rispettivamente in Basilicata e Abruzzo, e, immediatamente fuori dal podio troviamo una seconda località siciliana, ovvero Palermo, seguita da Bari e Ancona, rispettivamente in Puglia e Marche.

Analizzando questi dati possiamo osservare che, le tre città più economiche d'Italia, Caltanissetta, Potenza e Teramo, non hanno accesso al mare, mentre nel complesso delle 6 città più economiche d'Italia, 2/3 delle città più economiche del paese sorgono in regioni meridionali, più precisamente Sicilia, Basilicata e Puglia.

Con due città tra le cinque città più economiche d'Italia, e, se si allarga la ricerca alle 25 città più economiche d'Italia, il numero di città siciliane passa a Cinque, ovvero Caltanissetta, Palermo, Catania, Siracusa e Trapani, un primato che rende la Sicilia una delle regioni più economiche d'Italia in cui vivere.

Fuori dal mezzogiorno, incontriamo soltanto una città tra le cinque città più economiche d'Italia, ovvero Teramo, che, con prezzi medi di vendita immobiliare che si collocano intorno ai 1.000 €/m2, e tariffe di affitto di circa 5,5 €/m2., è considerata la terza città più economica d'Italia.

Leggi anche: Quali città migliori per studiare in Italia? Ecco la classifica

Le città più costose d'Italia

Se da un lato Caltanissetta è la città più economica d'Italia, mettendo in ordine tutte le città italiane, dalla più alla meno economica, scopriamo che, le cinque città meno economiche d'Italia sono Milano, Venezia, Roma, Torino e Perugia.