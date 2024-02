Come diventare ricchi da zero: 5 consigli per far crescere le proprie finanze

Si può diventare ricchi, o quanto meno benestanti, partendo da zero? Perché non provarci: ecco le dritte e i consigli degli esperti.

Il solo modo per aumentare i propri risparmi è spendere meno di quello che si guadagna, di conseguenza, o se vogliamo vederla al contrario, guadagnare più di quanto si spende.

La differenza non è solo lessicale ma anche concettuale, nel primo caso l'attenzione è posta al risparmio, mentre nel secondo caso nell'aumento dei ricavi.

Ecco allora 5 consigli per diventare ricchi partendo da zero, ovvero, cinque dritte per guadagnare di più, senza dover quindi necessariamente tagliare le spese per aumentare i risparmi.

Le 5 regole fondamentali per diventare ricchi da zero

Come si può facilmente immaginare, non esiste una formula magica per diventare ricchi, e per accrescere le proprie riserve di capitale, i propri risparmi, è necessario applicare alcune regole e seguire alcuni consigli pratici. Ecco le 5 principali:

1. Darsi degli obbiettivi 2. Limitare i debiti 3. Investire in modo intelligente 4. Aumentare il reddito 5. Evitare le truffe

Cerchiamo allora di vedere nel dettagli in cosa consistono queste cinque regole e perché, non sono così banali come può sembrare.

1. Datti degli obbiettivi finanziari

Il tuo obbiettivo è diventare ricco, ma per farlo è importante definire e stabilire degli obbiettivi finanziari.

Potrebbe sembrare ridondante, ma non è affatto così. Per aumentare la propria ricchezza infatti bisogna avere un quadro preciso che delinei il percorso che vogliamo intraprendere, quali obbiettivi raggiungere e soprattutto, come raggiungerli, non basta dire di voler diventare ricchi per diventare benestante. Serve metodo, serve una strategia, servono appunto degli obbiettivi fattibili e raggiungibili.

Per individuare questi obbiettivi possiamo provare a rispondere ad una serie di domande, e la prima cosa da chiederci è, per quanto tempo vogliamo seguire questa strada? per quanto tempo vogliamo lavorare prima di ritirarci in "pensione" e godere dei frutti del nostro lavoro?

Possiamo inoltre chiederci quali sono gli obbiettivi economici che vogliamo raggiungere, ad esempio, vogliamo smettere di lavorare e vivere di rendita? vogliamo accumulare abbastanza capitale per poter acquistare una seconda casa o avviare dei progetti?

E in fine come intendi spendere i tuoi risparmi una volta che le entrate lavorative saranno interrotte?

Tutte queste domande possono ridursi a e condensate in "qual è il tenore di vita a cui ambisci una volta smesso di lavorare?" saper rispondere a questa domanda è fondamentale per poter definire le tue mosse, i tuoi obbiettivi e la tua strategia di investimento e risparmio.

2. Liberati dai debiti negativi

Il debito può essere un potente alleato per i nostri investimenti, se si ha una visione chiara di come gestirlo, esistono infatti due tipo di debito, i debiti negativi ed i debiti positivi. I debiti di cui bisogna liberarsi sono quelli negativi, ovvero debiti con un alto tasso di interesse, che incidono negativamente sulle tue riserve di capitale o la possibilità di accumulare capitale.

Diversamente, i debiti positivi, i debiti "buoni" sono debiti che possono essere d'aiuto a migliorare le tue condizioni economiche, il mutuo per l'acquisto di una casa ad esempio è un debito buono, è un debito positivo perché rappresenta la base di un investimento immobiliare e, una volta terminato, lascerà una proprietà immobiliare con un controvalore significativo, e soprattutto, una volta estinto garantirà una forte riduzione del costo della vita.

3. Investi in modo intelligente

Mettere da parte una quota delle proprie entrate e destinare quel denaro ai propri investimenti è sicuramente una buona strategia per aumentare i propri risparmi, ma, se vogliamo diventare ricchi, non possiamo limitarci ad investire i nostri risparmi, ma bisogna investire in modo sicuro e intelligente, investire nel modo giusto.

Questo significa investire inizialmente con cautela, non rischiare troppo, reinvestire i propri guadagni e adottare strategie di investimento diversificate, investendo in risorse e strumenti finanziari differenti tra di loro, in modo da essere protetti da possibili crisi. In questo senso la regola d'oro degli investimenti è diversificare e non investire tutto in un unica risorsa.

4. Aumenta il tuo reddito

Questo punto può sembrare banale, ma non lo è affatto, se vuoi diventare ricco non puoi limitarti a spendere meno di quello che guadagni, ma devi iniziare a guadagnare più di quello che spendi e per farlo, devi aumentare le tue entrate, aumentare il tuo reddito. Questo perché guadagnando di più puoi reinvestire di più e meglio, con maggiore sicurezza e questo ti proietta in un circolo vizioso che, se ben gestito, può portare ad un autoalimentazione della ricchezza.

In altri termini, anche se in termini percentuali un investimento da 1000€ ed un investimento da 10.000€ hanno lo stesso rendimento al 3% annuo, nel primo caso, dopo 5 anni, nel primo caso avremo accumulato 150€ , nel secondo 1500€ che potremmo reinvestire.

5. Evita le truffe

Per truffe si intendono quelle offerte e proposte di investimento che promettono enormi ricavi in poco tempo e con investimenti minimi. Quelle proposte e offerte che promettono metodi e formule magiche per generare una rendita passiva, senza alcuno sforzo e senza alcun investimento iniziale.

La verità è che se si vuole guadagnare bisogna investire qualcosa, che si tratti di lavoro, tempo o risorse economiche, qualcosa dovrà essere necessariamente messo sul piatto affinché possiamo generare una rendita e se vogliamo diventare ricchi, bisogna assolutamente evitare di sprecare risorse in truffe che promettono di diventare ricchi con uno schiocco di dita e bisogna rimboccarsi le maniche e iniziare a lavorare duramente.

Uomini come Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, non sono diventati tra gli uomini più ricchi del mondo rimanendo seduti sul proprio divano.