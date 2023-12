Come leggere la bolletta del gas: guida completa

Chi non vorrebbe risparmiare in bolletta? Mentre i costi continuano ad aumentare, essere in grado di effettuare una lettura precisa e attenta delle proprie bollette di gas e luce può dimostrarsi davvero indispensabile.

Chi non vorrebbe risparmiare in bolletta?

Mentre i costi continuano ad aumentare, essere in grado di effettuare una lettura precisa e attenta delle proprie bollette di gas e luce può dimostrarsi davvero indispensabile per riuscire a fare le scelte giuste in ottica di efficienza energetica e risparmio.

Se non sai da dove iniziare, non preoccuparti: capire come si calcola la bolletta gas e luce può rivelarsi più semplice di quanto pensiamo, basta solo imparare a leggere le varie parti che la compongono.

Ecco quindi tutte le indicazioni per leggere la bolletta del gas!

Come si legge la bolletta del gas: le macroaree

Prima di tutto, bisogna sapere che la bolletta del gas si suddivide in quattro macroaree ben distinte, indispensabili da conoscere per una buona lettura:

• I dati della fornitura

• La sintesi degli importi fatturati

• Il dettaglio degli importi

• Le comunicazioni

Vediamole tutte nel dettaglio.

I dati della fornitura

I dati della fornitura rappresentano la prima sezione della bolletta e contengono tutte le informazioni sul contratto di fornitura, sul fornitore e sul cliente.

Troverai in questa area l’indirizzo della fornitura, la tipologia di cliente, l’uso che viene fatto del gas, il tipo di contratto, il codice e la classe del misuratore del contatore, il metodo di pagamento, la data di attivazione della fornitura, il prezzo del gas concordato tra fornitore e cliente, il punto di consegna, il codice che indica la posizione del contatore, il distributore di riferimento, il codice cliente e il suo codice fiscale, la data e il numero della fattura, il periodo a cui la bolletta fa riferimento e il totale da pagare.

Insomma, avrai un perfetto riassunto di tutti i tuoi dati e di quelli del tuo fornitore di gas.

La sintesi degli importi fatturati

In questa area troviamo una sintesi degli importi fatturati e il relativo dettaglio fiscale.

Spesso è presente un vero e proprio grafico che mostra come il costo totale della bolletta si suddivide in macrovoci (i servizi di vendita, i servizi di rete, la spesa per oneri di sistema, le imposte) e lo spazio che queste voci occupano nel totale da pagare.

Vedremo in seguito ogni voce in modo approfondito.

Il dettaglio degli importi

In questa parte della bolletta possiamo vedere nel dettaglio tutti gli importi indicati precedentemente, così da avere chiara la situazione.

È una parte molto importante per rendersi conto del tipo di fornitura e delle spese che, potenzialmente, potremmo ridurre cambiando offerta o fornitore.

Le comunicazioni

Infine, in bolletta troverai una serie di informazioni e comunicazioni utili per risolvere eventuali problemi con il contatore (per esempio, un guasto), rivolgerti al tuo fornitore, passare alla fatturazione elettronica, rendersi conto dei costi e dei consumi medi a livello nazionale, imparare a svolgere l’autolettura del contatore, conoscere scadenze e sanzioni.

Come si legge la bolletta del gas: le macrovoci

Come abbiamo visto, all’interno della sintesi degli importi fatturati viene riportato il costo totale della bolletta suddiviso in quattro macrovoci:

• I servizi di vendita : dipendono dalle spese che il gestore del gas deve sostenere per acquistare e vendere la materia prima; si dividono in quota fissa (costo fisso della fornitura dato dal fornitore) e quota variabile (costo che si paga al consumo).

• I servizi di rete : sono i costi legati al trasporto del gas al cliente, tramite le reti di distribuzione; è una tariffa decisa dall’Arera, che viene pagata al distributore e non al fornitore, e che è aggiornata ogni anno sulla base di diversi aspetti, tra cui l’inflazione.

• La spesa per oneri di sistema : sono le spese che riguardano la copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale.

• Le imposte: sono le imposte di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (iva), e compongono circa il 35% del totale della bolletta del gas.

In sintesi, capire come leggere le proprie bollette è quindi fondamentale per scegliere in modo autonomo e cosciente la propria fornitura, e per decidere di effettuare un cambio quando la situazione non è più favorevole.