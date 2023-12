Buono fruttifero postale, un ottimo dono per Natale: ecco come e quale regalare

Se stai cercando un ottimo dono per Natale ti suggeriamo di sottoscrivere e regalare un Buono fruttifero postale: ecco come fare e perché.

Il Buono fruttifero postale è sempre più amato dagli italiani. Insieme al libretto postale, il buono è stato nei decenni passati anche regalato.

Nonni, zii e genitori aprivano e regalavano ai più piccoli della famiglia questi strumenti al fine di mettere da parte qualche soldo per le spese future del ragazzo.

Per molto tempo dunque i buoni fruttiferi postali e i libretti sono stati usati per garantire ai propri figli e nipoti un’adeguata educazione finanziaria indirizzandoli, così ad una gestione oculata dei risparmi.

Ancora oggi, tali strumenti di Poste Italiane vengono scelti dai genitori nonni e zii come regalo di nascita, battesimo e perché no anche di Natale.

Allora quale scegliere e perché regalarli.

Buono fruttifero postale, ecco quale e come regalarlo

Investire sul futuro dei minori è sempre cosa ottima, soprattutto per genitori, nonni ma anche per gli zii: questo darà la possibilità ai ragazzi di realizzare i propri sogni.

tante sono le soluzioni soprattutto in termini di investimenti da poter regalare ai propri ragazzi

Negli ultimi anni, complice la pandemia, la crisi tra Russia e Ucraina e l’attuale guerra tra Palestina e Israele, pochissime famiglie sono riuscite a mettere da parte qualche euro.

Quelle che ci sono riuscite lo hanno fatto con motivo principale per i figli.

Al momento sono tante le soluzioni proposte dai vari istituti tra cui anche Poste Italiane che offrono la possibilità di sottoscrivere degli investimenti sicuri per i propri figli e nipoti.

Tra le soluzioni di Poste Italiane molto usati sono i libretti di risparmio di Poste Italiane ma anche i buoni fruttiferi soprattutto quelli dedicati ai minori.

Questi ultimi possono essere richiesti dai genitori, o da un tutore è sono sottoscrivibile intestandoli a ragazzi fino ai 16 anni e mezzo d’età e i loro interessi maturano fino al compimento del 18esimo anno d'età. Inoltre attualmente Poste Italiane da la possibilità di verificare i rendimenti, grazie al simulatore.

Gli interessi del Buono fruttifero per minori negli ultimi anni sono saliti parecchio passando 4,5% lordo annuo al 6% lordo annuo.

Sono facilmente gestibili e come tutti gli altri buoni Fruttiferi postali non è previsto alcun costo di emissione, ne di gestione e nè di rimborso.

Sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli, sono soggetti a ritenuta fiscale del 12,50% e sono esenti da imposta di successione.

La durata del buoni fruttiferi postali è variabile in base all’età del soggetto minorenne a cui vengono intestati.

Gli interessi maturano fino al compimento del 18esimo anno d’età, sempre con un rendimento fisso.

Si tratta del regalo perfetto per i piccoli ragazzi e tutti possono regalarlo dai genitori, parenti, amici, l’importante è essere maggiorenni.

Buoni fruttiferi postali per minori, ecco come si sottoscrivono e riscuotono

Per poter sottoscrivere i buoni fruttiferi postali per minori, l’intestatario cioè tutti i bambini e i ragazzi devono avere un’età compresa tra 0 a16 anni e 6 mesi, come limite massimo ed inoltre non è prevista cointestazione.

Per la sottoscrizione del Buono dedicato ai minori sono necessari sia i Documenti del richiedente sia del minore beneficiario.

Inoltre oltre a sottoscriverli presso gli uffici postali è possibile sottoscrivere tali strumenti anche tramite il Piano di risparmio Piccoli e Buoni. I Buoni saranno emessi in forma dematerializzata, automaticamente e con la periodicità stabilita.

Qualora si voglia chiedere il rimborso del Buono dedicato a minori, se il titolare è ancora minorenne, è obbligatorio un provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare.

Ecco quanto rendono

Il rendimento dei buoni fruttiferi per minori, lo abbiamo detto, varia di anno in anno e cresce con il crescere dell’età anagrafica dell’intestatario.

Dopo l’ultimo aumento dei tassi di interesse tali buoni rendono:

• dal primo anno, e fino al 5 il rendimento è fino al 3,00%;

• Dal 6 anno al 7 anno, il rendimento è del 3,25%;

• Dall’8 anni e fino all’11 anno, il rendimento è del 3,50%;

• Dal 12 anni e fino a 15 anni, il rendimento previsto 4,00%;

• Per il 16 anni il rendimento è del 5,00%;

• Per il 17 anno e il 18 anno, il rendimento è del 6,00%.

Per aver un quadro completo meglio leggere la Scheda di Sintesi e il Foglio Informativo. Inoltre è prevista una tassazione agevolata del 12,50% e i Buoni sono esenti da imposta di successione.