Comprare casa senza soldi nel 2024 è possibile, la soluzione che non conosci

Nel 2024, molti italiani si trovano a fronteggiare la sfida di acquistare un'abitazione in un periodo caratterizzato da un'inflazione elevata, che ha eroso il potere di acquisto delle famiglie. La possibilità di comprare casa senza un ingente anticipo o senza disponibilità finanziarie immediate è un'opzione che molti considerano irrealizzabile.

Tuttavia, esistono alcune strategie che possono rendere questo sogno una realtà, nonostante le difficoltà economiche e gli alti costi degli affitti.

Quanti soldi ci vogliono per acquistare una casa

Per comprendere le possibilità di acquisto di un immobile senza un grosso capitale iniziale, è fondamentale considerare la regola dell'80/20 nel contesto dei mutui ipotecari. La maggior parte delle banche finanzia solo fino all'80% del valore dell'immobile, lasciando l'onere del restante 20% e delle spese relative alla compravendita a carico dell'acquirente.

Questo significa che per un immobile del valore di 200.000 euro, l'acquirente deve essere in grado di fornire un anticipo di 40.000 euro più le spese aggiuntive, un ostacolo significativo per molti, soprattutto per le giovani coppie e gli under 30, spesso privi di un lavoro stabile che permetta loro di accumulare tali somme.

Come acquistare una casa se non si hanno i soldi

Per coloro che non dispongono di risparmi sufficienti, esiste la possibilità di accedere a mutui che finanzino l'intero valore dell'immobile, conosciuti come mutui al 100%. Questi prodotti finanziari, seppur con tassi di interesse leggermente superiori, possono rappresentare una soluzione per chi non ha la possibilità di versare un anticipo.

Il Fondo Prima Casa, gestito da Consap, offre alle banche una garanzia statale dell'80% del capitale fino a 250.000 euro, in caso di mancato pagamento del mutuatario. Questo incentivo è particolarmente utile per gli under 36, consentendo loro di accedere più facilmente a un mutuo.

Alcune banche offrono mutui che coprono fino al 95% del costo dell'immobile. Questa opzione, pur richiedendo un minimo anticipo, rende l'acquisto di una casa più accessibile rispetto al tradizionale mutuo 80/20.

Le alternative per l'acquisto di una casa

Vi sono diverse modalità per poter acquistare una casa se non si hanno i soldi per poterselo permettere.

Il "rent to buy", o affitto con riscatto, permette di abitare nell'immobile pagando un canone di locazione, parte del quale viene conteggiato come anticipo sull'acquisto finale dell'abitazione.

Attraverso il leasing immobiliare, è possibile entrare in possesso di un immobile senza diventarne immediatamente proprietari, con la possibilità di acquistarlo al termine del contratto di leasing.

In alcuni casi, è possibile estendere l'ipoteca su un altro bene immobiliare di proprietà o di un familiare, permettendo alla banca di concedere un finanziamento fino al 100% del valore dell'immobile.

Chi possiede già un immobile può richiedere un mutuo di liquidità, garantito da un'ipoteca su tale immobile, per ottenere il capitale necessario per l'acquisto di un secondo immobile.

I costi tra tassi e spese da considerare per l'acquisto di una casa

Nonostante queste opportunità, è essenziale considerare che i mutui al 100% comportano tassi di interesse più elevati e che non tutte le spese possono essere finanziate attraverso il mutuo. È importante informarsi adeguatamente e valutare tutte le opzioni disponibili, anche con l'aiuto di professionisti del settore.

Comprare casa senza soldi o con un budget limitato nel 2024 è una realtà possibile, grazie a diverse soluzioni finanziarie e incentivi statali. Tuttavia, è fondamentale un'accurata valutazione delle proprie capacità finanziarie e delle diverse opzioni di mutuo disponibili sul mercato, per fare una scelta informata e sostenibile nel lungo termine.