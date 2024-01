È questo il comune di Milano più economico dove comprare casa nel 2024

Zone e comuni limitrofi a Milano più economici, sia per comprare che per affittare: ecco quali sono i luoghi da valutare.

La ricerca di un alloggio a un prezzo conveniente è una sfida costante, specialmente in città come Milano, nota per i suoi elevati costi di locazione. Tuttavia, esistono zone e comuni limitrofi dove gli affitti sono più accessibili. Quali sono quindi i luoghi più economici per affittare casa a Milano, considerando l'attuale panorama del mercato immobiliare?

I comuni e i quartieri più economici vicino Milano

Abbiategrasso emerge come il comune più economico nell'hinterland milanese per affittare un immobile. Con una media di 9,7 euro/mq, offre canoni di locazione nettamente inferiori rispetto alla media cittadina di Milano, rendendolo un'opzione attraente per studenti, lavoratori e famiglie in cerca di soluzioni abitative più vantaggiose.

Oltre ad Abbiategrasso, ci sono altre aree nella provincia di Milano che presentano canoni di affitto convenienti. Legnano e Rho, ad esempio, offrono prezzi medi rispettivamente di 10 euro/mq e 12,7 euro/mq, posizionandosi come alternative valide per chi cerca soluzioni più economiche.

All'interno della città di Milano, alcuni quartieri si distinguono per la loro convenienza. Baggio, con una media di 13,4 euro/mq, è il quartiere più economico. Altri quartieri come Cà Granda e Chiesa Rossa offrono affitti leggermente più alti, ma comunque inferiori alla media cittadina.

Anche nelle zone meno centrali di Milano, come Gorla-Turro-Precotto e Cermenate-Missaglia, i prezzi degli affitti sono elevati, raggiungendo i 20 euro/mq, ma restano al di sotto della media cittadina.

Milano e Roma a confronto

Mentre a Milano i prezzi degli affitti sono tra i più alti d'Italia, Roma presenta una situazione leggermente diversa, con una media degli affitti di 14,9 euro/mq. Tuttavia, anche nella capitale, i comuni limitrofi offrono opzioni più economiche, con Velletri, Guidonia Montecelio e Civitavecchia che guidano la classifica degli affitti più vantaggiosi.

La ricerca di un affitto economico a Milano richiede di esplorare sia i comuni limitrofi che alcuni quartieri specifici della città. Riassumendo, Abbiategrasso, Legnano e Rho emergono come scelte ottimali per chi cerca canoni di locazione più bassi nella provincia milanese. All'interno della città, Baggio si distingue come il quartiere più conveniente, seguito da Cà Granda e Chiesa Rossa.

Queste zone offrono un compromesso tra costo e vicinanza al centro cittadino, rendendole ideali per studenti, lavoratori fuorisede e famiglie in cerca di soluzioni abitative più accessibili.

Come cambiano i canoni di locazione, tra provincia e città

La dinamica dei canoni di locazione a Milano evidenzia un incremento generale dei prezzi, con un aumento dell'1,4% su base mensile e dell'11,9% su base annuale. Nonostante ciò, alcune aree riescono a mantenere prezzi più contenuti, offrendo opportunità per chi cerca affitti a costi più gestibili.

La decisione tra scegliere un comune limitrofo o un quartiere cittadino dipende da vari fattori, tra cui la vicinanza al luogo di lavoro o studio, la disponibilità di servizi e infrastrutture e le preferenze personali in termini di stile di vita. Non per ultimo, da considerare, anche il discorso sulla sicurezza dei quartieri, che può essere determinante sulla zona dove vivere. Comuni come Abbiategrasso, Legnano e Rho offrono un equilibrio tra accessibilità e qualità della vita, mentre i quartieri come Baggio, pur essendo più vicini al centro, presentano un costo leggermente più alto ma comunque vantaggioso.

Come muterà in futuro

Guardando al futuro, è probabile che il mercato degli affitti a Milano continui a evolversi, influenzato da fattori economici, demografici e urbanistici. La domanda di affitti economici rimarrà alta, soprattutto tra studenti e lavoratori fuorisede, mantenendo questi comuni e quartieri sotto i riflettori come opzioni desiderabili.

Nonostante Milano sia una delle città più costose per quanto riguarda gli affitti in Italia, esistono comuni e quartieri che offrono canoni più accessibili. Abbiategrasso, Legnano, Rho e il quartiere di Baggio rappresentano alcune delle migliori opzioni per chi cerca un affitto economico nel capoluogo lombardo.

