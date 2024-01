Anche in questo 2024, i rincari per le famiglie italiane non si arrestano: le banche tra inflazione alta e crescita dei tassi di interesse, hanno messo in atto un aumento dei costi fissi, relativi a canone e carta di debito.

Si tratta di aumenti che colpiscono i conti tradizionali e non le banche che hanno registrato una riduzione di -8% per il canone.

Si registra dunque un mercato che si sviluppa su due linee completamente differenti.

Banche online da una parte con costi più bassi e dall’altra parte costi di gestione ben più alti, che fanno registrare un aumento netto delle spese fisse dei conti.

Tra le banche si registra un’ulteriore tendenza, soprattutto per i nuovi clienti che scelgono di aprire un nuovo conto: si tratta di azzeramento del canone che oggi si attesta intorno ai 62 euro all’anno.

ma quali sono i migliori conti corrente a zero spese di gennaio 2024?

Eccoli nel dettaglio

Conti corrente a zero spese, ecco i 3 migliori di gennaio 2024

La crisi economica non sembra fermarsi: ad essere intaccati tutti i settori economici tra cui anche quello bancario.

Gli aumenti si riflettono sui costi di gestione dei conti corrente, lo dicono i dati diffusi da Altroconsumo che hanno evidenziato come l’Icc (l’Indicatore dei costi complessivi annuo, standard, parametri della Banca d’Italia) sia molto più alto rispetto ai dati del 2023 .

Ad aumentare soprattutto le spese per i canoni, per la gestione delle carte di pagamento collegate.

Ciò rende i nuovi conti corrente con canoni azzerabili, soprattutto quelli online certamente più economici rispetto al passato e sempre più amati.

Questi possono essere richiesti e gestiti online, tramite sito web oppure un’app dedicata.

La maggior parte sono a zero spese, non prevedono costi fissi e commissioni su operazioni quali prelievo o i bonifici.

Tra i migliori a zero spese troviamo il Conto Corrente Arancio con Modulo Zero Vincoli di ING, il Conto Online di Crédit Agricole e il Conto BBVA.

Conto Corrente zero spese, questo il più conveniente in assoluto

Tra i conti corrente a zero spese quello maggiormente conveniente è quello di BBVA.

La banca spagnola, lancia la sfida alle banche italiane e mondiale sui conti correnti e sui conti deposito proponendo tantissime soluzioni tra cui anche i nuovi conti correnti remunerati al 4% sottoscrivibili fino al 31 gennaio 2025.

BBVA è ormai un gruppo molto conosciuto e sempre più consolidato grazie all’attenzione alle esigenze delle persone.

L’obiettivo del gruppo è quello di rendere la banca accessibile a tutti aiutando i clienti nella gestione del loro quotidiano.

Il conto prevede Zero spese, canone zero, carta di debito e bonifici gratis. Inoltre i prelievi sono gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro, cosi come sono gratuiti i bonifici ordinari e bonifici istantanei per i quali non sono previste commissioni.

Inoltre è possibile sottoscrivere il conto deposito Flessibile di Bbva con rendimenti fino al 5%.

Si può decidere di vincolare una certa somma per 12 mesi, al termine del quale si prevede il riaccredito automatico alla scadenza della cifra vincolata maggiorata degli interessi.

Gli altri conti corrente zero spese

Gli altri due conti correnti online considerati tra i migliori di gennaio 2024 sono quello di Credit Agricole e il conto arancio di ING.

Il conto di Credit Agricole è adatto a giovani, famiglie, PMI e professionisti perché ha un operatività illimitata ed è gestibile da app garantendo anche la possibilità di operare su mercati finanziari.

Non esistono costi di apertura mentre il canone annuo è di 24 euro all’anno azzerato per under 35 o investitori Credit Agricole per i primi mesi.

L’imposta di bollo prevista è di 34,20 euro/anno per giacenze superiori a 5.000 euro

Molte le operazioni gratuite tra cui i prelievi in ATM Credit Agricole, 2,10 euro presso altri ATM italiani ed europei, 3,75 euro presso ATM extra-euro, 2,00 euro presso filiale Credit Agricole se superiori a 500,00 euro, 4,00 euro se inferiori. Per i versamenti invece i costi sono di 2,00 euro mentre i bonifici se fatti online sono gratuiti, e 4,00 euro da sportello Credit Agricole verso stessa banca, 4,50 euro verso altra banca.

L’altro conto corrente a zero spese è il conto corrente Arancio di ING, questo offre un canone azzerato se si sottoscrive il modulo Zero Vincoli e prelievi e bonifici gratuiti.

Anche in questo caso l’Imposta di bollo è di 34,20 euro all’anno se si supera la giacenza di 5.000 euro. I Prelievi costano 0,75 euro mentre i versamenti sono gratuiti come i Bonifici.

Inoltre c’è in regalo un Buono Amazon di 100 euro per i nuovi clienti che effettuano almeno 500 euro di spese con la carta di debito entro il 31/1/2024