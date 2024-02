Mentre i costi dei conti corrente continuano a salire, ne esistono alcuni a zero spese, soprattutto conti corrente under 30. Ecco le 3 migliori soluzioni di febbraio 2024.

Il Conto corrente continua ad essere sempre meno conveniente: lo mette in evidenza un indagine condotta dalla Banca d’Italia relativa ai costi sopportati dagli italiani nel 2022.

Secondo lo studio, nel 2022 un conto corrente bancario ha avuto in media spese di gestione pari a 104 euro. Un dato in crescita se rapportato al 2021 quando per lo stesso conto si spendeva in media 94,7 euro all’anno.

Ad aumentare anche nel 2022 l’imposta di bollo che fa salire l’aumento totale registrato a 119,90 euro.

Aumenti dunque legati sia alle spese fisse sia alle variabili: nel dettaglio secondo la banca d’Italia le fisse hanno subito un aumento di 5,9 euro, relativi soprattutto ai canoni di base, mentre le spese variabili sono aumentate di 3,4 euro.

L’analisi è stata condotta su 12.049 conti correnti bancari riferibili a 605 sportelli.

Dunque il caro vita non ha risparmiato nemmeno il settore bancario e subirne le maggiori conseguenze, coloro che hanno maggiore operatività cioè i giovani.

Ma molti istituti di credito per acquisire nuovi clienti hanno posto in essere tante nuove offerte soprattutto per gli under 30.

Questo per garantire l’apertura di nuovi conti corrente a prezzi concorrenziali e molto spesso anche a canone zero.

Ma quali i migliori di febbraio 2024? Eccoli nel dettaglio.

Conti correnti under 30 a zero spese, ecco i 3 migliori di febbraio 2024

I conti correnti dai dati diffusi dalla Banca d’Italia si presentano sempre più dispendiosi.

Lo abbiamo detto dai confronti anche i costi dei conti online non sono da meno se rapportati agli sportelli fisici e coloro che subiscono tali rincari sono coloro che hanno maggiore operatività, cioè i giovani.

Ecco che per correre ai ripari ed acquisire sempre nuova clientela la maggior parte degli istituti di credito ha lanciato delle nuove offerte per under 30.

Si tratta di conti correnti appositamente dedicati ai giovani di età inferiore ai 30 anni a prezzi molto competitivi per non dire praticamente nulli.

In circolazione ce ne sono veramente tanti, molto spesso a zero spese ed attivabili online in 5-10 minuti al massimo.

Solitamente dopo aver aperto il conto tramite procedura online, il sottoscrittore riceverà una carta di debito e/o prepagata, con la quale potrà fare degli acquisti online, o in negozi fisici gestendo in maniera semplice e veloce il proprio conto con la possibilità di effettuare tutte le operazioni che vuole h24.

Non sono solo le banche online ad offrire tali servizi ma anche le banche tradizionali che garantiscono ormai la possibilità ai più giovani di sottoscrivere contratti a canone zero.

Ma quali sono i migliori conti correnti under 30 in circolazione a febbraio 2024?

Tra le migliori banche per giovani under 30 ci sono:

• BBVA;

• ING Conto Arancio;

• Fineco. Conto corrente per giovani under 30, ecco il migliore di febbraio 2024

Tra i migliori conti corrente per under 30 a febbraio 2024 al primo posto c’è senza dubbio il conto BBVA.

La banca spagnola, ormai tra le banche leader del settore digitale permette di sottoscrivere un conto corrente a zero spese, con canone annuo gratuito, bonifici gratuiti in area Sepa, bonifici istantanei gratuiti e prelievi altrettanto gratuiti a partire da 100 euro.

Ma non finisce qua, il conto permette di ottenere un tasso lordo di remunerazione sulle somme depositate pari al 4%.

Il conto è pensato come soluzione per gli Under30 che vogliono una soluzione per risparmiare sulle proprie spese.

Il conto garantisce una carta di debito e servizi di Internet Banking.

Conto Corrente Arancio ING e Fineco chiudono la top 3

Al secondo posto tra i conti corrente per giovani under 30 c’è il conto Arancio Ing che offre canone azzerato nel caso in cui si accrediti lo stipendio o comunque vengono accreditati 1.000 euro mensili.

I costi di apertura sono pari a zero come i bonifici sempre gratuiti se effettuati online e per importi fino a 50.000 euro.

Ad esso viene collegato la carta di debito Mastercard oltre a garantire altri servizi come il pagamento di utenze, effettuare ricariche e richiedere un fido bancario, una carta di credito e assegni.

Al terzo posto tra i migliori conti correnti per giovani under 30 c’è anche quello offerto da Fineco, con condizioni molto vantaggiose.

Oltre a garantire un canone gratuito offre la possibilità di effettuare prelievi ATM senza commissioni per importi superiore a 99€.

Ad essere gratuiti anche i bonifici e il conto offre la possibilità di investire in azioni, ETF e nei mercati esteri.