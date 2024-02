Cosa succede al conto corrente di un defunto? Ecco tutto quello che c'è da sapere

Cosa succede al conto conto corrente di un defunto e cosa possono fare gli eredi per rintracciarlo se non ne conoscono gli estremi?

Per rispondere a questa domanda bisogna capire che differenza c'è tra i vari conti corrente, il conto del defunto infatti può essere con intestatario unico, o cointestato.

Conto corrente, che succede quando il proprietario muore

Come anticipato il conto corrente di un defunto può essere un conto ad intestatario unico o un conto cointestato.

Nel caso di un conto corrente ad intestatario unico, gli eredi potrebbero non conoscere gli estremi e ritrovarsi nella condizione di doverli rintracciare, nel caso invece di un conto cointestato, alcuni eredi potrebbero avere accesso al conto corrente.

Il conto corrente infatti fa parte del patrimonio ereditario del defunto, e. alla morte del soggetto, si apre la successione del conto corrente, di conseguenza, il conto, viene temporaneamente bloccato e tutte le operazioni ad esso collegate sono congelate.

Come evitare il blocco del conto corrente in caso di morte

Il blocco del conto corrente di un defunto è un passaggio automatico, previsto dalla legge. Tale passaggio è necessario per evitate che gli eredi possano prelevare denaro somme senza aver presentato la dichiarazione di successione.

Tuttavia, la banca può consentire, previo consenso di tutti gli eredi, il prelievo di una piccola somma di denaro, per far fronte ad eventuali spese funebri.

Ne consegue che, presentare la dichiarazione di successione è un passaggio è un passaggio obbligatorio per per sbloccare il conto corrente, tale documentazione deve essere presentata dagli eredi presso l’Agenzia delle Entrate un massimo di 12 mesi dal decesso e consegnare una copia alla banca tramite notaio o dichiarazione sostitutiva.

Che fare in caso di conto corrente con intestatario unico

Se il conto conto corrente del defunto è un conto ad intestatario unico, la successione dovrà essere comunicata all'istituto bancario tramite notaio o dichiarazione sostitutiva.

Comunicando il decesso all'istituto bancario, gli eredi potranno conoscere tutti i rapporti tra il defunto e la banca, tra questi titoli, libretti di deposito, fideiussioni e altro.

Tuttavia, alla notizia del decesso, l'istituto bancario provvede a congelare la posizione del correntista, questo per per tutelare se stessa e per evitare problematiche relative alla successione e l'eredità, soprattutto in presenza di un testamento.

Eventuali carte di credito, debito, titoli e libretti di proprietà del defunto, dovranno essere consegnate alla banca.

Che succede se il conto corrente era cointestato?

In caso di un conto corrente cointestato, ovvero di un conto corrente la cui titolarità è divisa tra più persone, tra cui il defunto, bisogna distinguere tra diversi casi possibili, in primis tra conto corrente a firma disgiunta e firma congiunta.

Il conto corrente con firma disgiunta è un conto corrente dove, tutti i titolari possono prelevare denaro autonomamente, mentre il conto a firma congiunta invece, il prelievo non è possibile senza la firma di tutti i titolari.

Questa differenza è estremamente importante in caso di decesso di uno dei titolari del conto.

Il conto con firma disgiunta infatti permette al cointestatario di prelevare denaro esattamente come il defunto, mentre il conto a firma congiunta prevede l'impossibilità di prelevare denaro dal conto, fino a quando gli eredi non avranno trovato un accordo sulle sorti del conto e l'eredità.

Questo blocco dura fino a dieci anni, trascorsi dieci anni dal decesso, se nessuno rivendica il diritto di successione subentra lo stato italiano ad ereditare. Questo significa che, in caso di decesso, si avranno circa 10 anni per subentrare al defunto, dopodiché il conto verrà ereditato dallo stato.

Come evitare il blocco del conto corrente in caso di morte?

Il congelamento del conto corrente di un defunto è un passaggio obbligatorio previsto dalla legge, e non può essere evitato, tuttavia, in caso di conto cointestato con firma disgiunta, tale blocco non può essere attuato, di conseguenza, l'unico modo per evitare il blocco del conto corrente è aprire un conto corrente con firma disgiunta.

Il congelamento può essere evitato, o meglio, aggirato, in caso di deleghe per la gestione del conto. In caso di procura speciale o generale infatti, il delegato può operare sul conto corrente anche dopo la morte del titolare, salvo revoca da parte degli eredi.

Conti nascosti, ecco come trovarli

Capita spesso che, il defunto, sia titolare di un conto corrente sconosciuto ai propri eredi, ed è soprattutto in questi casi che subentra lo stato, ecco allora come scoprire e rintracciare eventuali conti nascosti, così da poter ereditare il conto prima dello scadere dei 10 anni.

A questo punto però, bisogna fare una premessa, un conto corrente che non è utilizzato per 10 anni, è definito conto dormiente e, se il titolare di un conto dormiente è una persona deceduta, significa che, nessuno degli eredi rivendicato il proprio diritto di successione, pertanto, il conto corrente, trascorsi dieci anni dal decesso, viene riscosso dallo stato.

Può capitare tuttavia che, il motivo per cui nessuno ha rivendicato il proprio diritto alla successione è perché non si conosceva l'esistenza di quel conto corrente, questo può avvenire per diverse circostanze, ad esempio in caso di scomparsa improvvisa o per altre motivazioni che hanno reso impossibile agli eredi scoprire l'esistenza del conto.

Esiste tuttavia un servizio rintraccio conto corrente defunto che permette di verificare presso diversi istituti di credito se esistono conti intestati al defunto. Grazie a questo servizio è possibile rintracciare eventuali conti nascosti ed evitare così che questi vengano prelevati dallo stato.

Be’ non sono pochi i casi in cui il defunto abbia dei conti correnti nascosti e non lasci indicazioni ai propri cari, né verbali, né nel testamento.

Quanto tempo ci vuole per avere i soldi di un defunto?

Per poter sbloccare un conto corrente e prelevare il denaro del conto corrente congelato dopo il decesso, gli eredi devono seguire una procedura che prevede la presentazione della dichiarazione di successione presso l'agenzia delle entrate e presso la banca. Tale procedura può dipendere più o meno tempo, a seconda della rapidità con cui gli eredi trovano un accordo sulla divisione dell'eredità. La documentazione tuttavia va presentata al massimo entro un anno, mentre le tempistiche burocratiche possono richiedere fino a sei mesi.