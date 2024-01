Conto corrente sempre più caro: ecco quando scatta l'aumento e di quanto

Negli ultimi cinque anni, i costi di gestione dei conti correnti in Italia hanno subito un aumento significativo, spesso descritto come "ingiustificato" e "spropositato" dalle associazioni dei consumatori. Questo incremento, che ha superato addirittura il livello dell'inflazione, ha sollevato preoccupazioni e interrogativi tra i titolari di conto corrente.

I costi dei conti correnti sempre più alti

Secondo i dati forniti dalla Banca d'Italia, nel 2017 il costo medio per la gestione di un conto corrente presso una filiale bancaria era di 79,4 euro all'anno. Cinque anni dopo, nel 2022, questa cifra è salita a 104 euro. Questo significa un incremento del 31%, significativamente superiore all'aumento dell'11,6% dell'inflazione nello stesso periodo, come denunciato dal Codacons.

Il balzo più notevole si è registrato nelle spese fisse, che rappresentano circa il 70% del costo totale di gestione di un conto corrente, passando da 52,8 a 72,8 euro (+37,9%). Anche le spese variabili hanno mostrato un incremento, salendo da 26,6 a 31 euro (+16,5%). Quest'ultimo aumento è attribuito principalmente al maggior numero di operazioni, benché le commissioni siano rimaste pressoché invariate.

Il bilancio del 2022

Nel 2022, si è osservato un incremento specifico nelle spese per la gestione dei conti correnti, che si è tradotto in un aumento di circa 9 euro, distribuito tra spese fisse e variabili. In dettaglio, le spese fisse hanno subito un rialzo di 5,9 euro, mentre quelle variabili hanno registrato un aumento di 3,4 euro.

Questo cambiamento riflette un trend di crescita costante nelle spese di gestione, che ha impattato significativamente i consumatori. Aggiungendo l'imposta di bollo, che ammonta a 15,9 euro, la spesa totale annuale per la gestione di un conto corrente si attesta a 119,9 euro, un costo che si fa sentire sul bilancio annuale degli utenti e che sottolinea l'importanza di considerare attentamente le proprie opzioni bancarie.

Assoutenti e l'Unione Nazionale Consumatori hanno espresso forte critica verso questi aumenti, sottolineando un incremento medio del 9,8% annuo nel 2022, che non trova giustificazione nei costi operativi delle banche, ridotti dalla digitalizzazione dei servizi. Secondo loro, questa situazione merita un'indagine approfondita, dato che grava sui consumatori in modo ingiustificato, specialmente per chi effettua poche operazioni.

I vantaggi delle home banking

L'indagine del 2022 condotta dalla Banca d'Italia fornisce evidenze concrete sul fatto che il conto online rappresenta una soluzione più economica rispetto alla tradizionale opzione del conto in filiale. La differenza nei costi è notevole: un conto in una filiale bancaria presenta un costo medio annuo di 104 euro, mentre per un conto online, il costo medio è significativamente inferiore, attestandosi a soli 33,7 euro.

Questa discrepanza evidenzia un divario considerevole nei costi di gestione tra le due tipologie di conto, con l'aumento annuo per i conti online che rimane molto più contenuto rispetto a quello registrato per i conti tradizionali. Tale scenario sottolinea l'importanza di valutare attentamente le opzioni bancarie disponibili, considerando i benefici economici dei conti online, specialmente in un periodo in cui la gestione finanziaria efficiente è diventata più cruciale che mai per i consumatori.

L'aumento dei costi di gestione dei conti correnti, particolarmente evidente nelle spese fisse, rappresenta una sfida per i consumatori, che si trovano a dover valutare attentamente le proprie opzioni bancarie. La crescita dei costi, che supera l'inflazione e non sembra giustificata dai cambiamenti nel settore bancario, richiede un'attenta considerazione e, potenzialmente, un intervento da parte delle autorità di regolamentazione.

In questo contesto, il conto online emerge come un'alternativa più vantaggiosa, offrendo una soluzione più economica per la gestione delle proprie finanze.