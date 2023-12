Il rendimento dei conti deposito continua ad aumentare e se qualche mese fa, i rendimenti al 5% del conto BBVA sembravano in controtendenza rispetto agli ultimi anni, le più recenti offerte con interessi che possono arrivare all'8%. Per questo si aprono nuove strade e opportunità per chi vuole investire sui propri risparmi.

Cos'è un conto deposito

Il conto deposito, è uno strumento bancario il cui obbiettivo è quello di generare una rendita passiva dai propri risparmi, si tratta di uno strumento di investimento che, senza troppi giri di parole, possiamo definire come una via di mezzo tra un obbligazione ed un conto corrente.

Per essere più precisi il conto deposito è un conto bancario, che, grazie ad alcune caratteristiche particolari, consente al titolare di generare un rendimento proporzionato al credito depositato sul proprio conto.

I rendimenti derivanti dai conti deposito dipendono da una serie di operazioni finanziarie svolte dalla banca presso cui sono depositati tali fondi. Più precisamente, quando si apre un conto deposito, che sia vincolato o meno, la banca utilizza quel credito per una serie di operazioni, tra cui, erogare prestiti e finanziamenti ad altri clienti.

Una parte del tasso d'interesse versato su mutui e prestiti bancari, viene poi versato ai titolari del conto deposito, in percentuale generalmente fissa.

Rendimenti di un conto deposito

Se si guarda al mercato dei conti deposito si osserverà che esistono sostanzialmente due tipologie di deposito, quelli vincolati e quelli non vincolati e, se si effettua una comparazione sui rendimenti di queste due tipologie di conto deposito, si potrà notare che, i rendimenti dei conti vincolati, sono mediamente più alti rispetto ai conti non vincolati e che, in entrambi i casi, sono più alti rispetto a qualche anno fa.

Questa differenza dipende principalmente dal fatto che, le banche, utilizzando il credito dei conti deposito per finanziare le proprie operazioni, in particolare l'erogazione di credito, ritengono più solidi e sicuri i conti vincolati che danno alla banca la garanzia di poter attingere ad una certa quantità di denaro, per un periodo predeterminato. Un conto non vincolato invece, non permette alla banca di sapere di effettuare proiezioni e progetti a lungo termine, in quanto, il saldo del conto viene ricalcolato su base mensile. Ne conseguono rendimenti mediamente più bassi.

Guardando più nel dettaglio ai conti deposito, possiamo osservare che, i due elementi più importanti, nel determinare il rendimento di un conto deposito, sono il capitale investito e la durata dell'investimento. Tuttavia, può capitare che, alcune banche, possano, per un periodo di tempo limitato, proporre ai propri clienti delle offerte speciali, offerte in cui, attraverso la sottoscrizione di un conto deposito in un dato periodo di tempo, si possono ottenere vantaggi extra, come ad esempio un tasso di rendimento più alto.

Conti deposito e innovazione

I conti deposito sono considerate dagli esperti tra le forme di investimento più sicure, poiché in ottemperanza alle direttive della Comunità Europea 2009/14/CE, il denaro depositato presso un conto deposito è generalmente tutelato dal Fondo Interbancario Tutela Depositi.

Su questo terreno sono sorte, negli ultimi anni, numerose realtà innovative, tra cui Smart Bank, nata nel 2022 con l'obbiettivo di diventare un punto di riferimento per gli investimenti bancari.

La banca digitale ha costruito il proprio modello di business sull'idea di offrire soluzioni flessibili ai propri investitori, e, proprio in quest'ottica, ha ha costruito la piattaforma Otter, una piattaforma digitale che in pochi passaggi consente di avviare un conto deposito.

Ciò che serve per utilizzare la piattaforma Otter è un documento di identità, una prova selfie con il documento in mano, una bolletta per la prova di residenza, codice fiscale, un cellulare per la ricezione di un codice OTP e un primo bonifico sul proprio conto.

L'innovativo conto Smart Bank

Il conto deposito progettato da Smart Bank presenta numerose innovazioni e peculiarità, tra cui, un periodo di adesione limitato, il conto, con rendimenti a crescita progressiva, il cui tasso di interesse può arrivare all'8% al 5 anno, può infatti essere sottoscritto solo per un periodo di tempo limitato. Le sottoscrizioni sono state aperte il 30 novembre 2023.

Una delle innovazioni più interessanti di questo conto è il tasso di interesse incrementale, che, al quinto anno può arrivare all'8% e che, in media, offre rendimenti al 6%.

Altra peculiarità del conto Smart Bank è la possibilità di richiedere un anticipo sulla propria liquidità, fino al 70% del capitale versato, prima della scadenza stabilita. Aspetto che rende il conto vincolato "svincolabile" dando così la possibilità al sottoscrivente, di poter utilizzare in anticipo la propria liquidità in caso di emergenza o necessità.

Se la promessa di interessi all'8% al quinto anno di mantenimento del conto deposito può essere per molti una promessa interessante, i più diffidenti guardano ai dettagli e non a caso, esprimono dubbi e perplessità sulla lunga durata.

Il tasso d'interesse all'8% sul lungo periodo appare come una promessa irrealizzabile, per via del fatto che la potenziale contrazione dei tassi, potrebbe portare la banca a richiedere una chiusura anticipata del conto deposito, già nel 2025.

Quanto può rendere un conto deposito all'8%

I conti depositi con interessi incrementali, offrono un tasso d'interesse che aumenta nel tempo e che, a partire dal quinto anno, possono raggiungere l'8%, questo però significa che, nel corso di 5 anni, l'interesse medio sarà inferiore all'8%.

Per essere più precisi il tasso d'interesse per questo conto, in 5 anni è mediamente del 6,10%, poiché l'interesse al primo anno è al 4,5%, al secondo anno al 5%, al terzo anno al 6%, al quarto anno al 7% e solo all'ottavo anno raggiunge l'8%.

Ipotizzando quindi un investimento di 10.000€ per un periodo di tempo di 5 anni, ecco quanto si potrebbe guadagnare.

Anno Interesse Rendimento 1 4,5% 450 2 5% 500 3 6% 600 4 7% 700 5 8% 800

Ne consegue che, con un investimento da 10.000€ su un conto deposito a anni, il rendimento complessivo sarebbe di circa 3050€.