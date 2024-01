Conti deposito, ecco i 3 migliori di gennaio 2024 con rendimento più alto

Il quarto trimestre del 2023 ha visto un aumento costante dei rendimenti dei conti deposito che hanno toccato la vetta dell'8% con il conto deposito vincolato di Smart Bank. A gennaio 2024 i rendimenti dei conto deposito sono ancora straordinariamente alti, anche se, per molti, la parabola ascendente ha raggiunto il proprio picco e presto potrebbero ritornare a calare. Ecco allora i migliori conto deposito, per rendimento, disponibili sul mercato a fine gennaio 2024.

Cos'è un conto deposito vincolato

Prima di inoltrarci nella comparazione tra le varie offerte di conto deposito sul mercato, bisogna distinguere un conto deposito vincolato da un conto non vincolato e capire cos'è un conto deposito.

Partiamo quindi da qui, un conto deposito non è altro che uno strumento bancario il cui obbiettivo è quello di generare all'investitore una rendita passiva derivata dai propri risparmi. Si tratta di conti bancari, dove l'investitore deposita il proprio denaro e grazie a questi genera una rendita, versata direttamente sul conto deposito.

Questo conto può essere vincolato, svincolabile o non vincolato, e, a seconda della tipologia di conto deposito i rendimenti possono essere più o meno alti. Più semplicemente, in un conto deposito non vincolato, l'investitore può, in qualunque momento, prelevare il proprio denaro dal conto, come se fosse un conto corrente. In questo caso i rendimenti sono mediamente più bassi rispetto alle altre due soluzioni.

In un conto deposito vincolato invece, l'investitore ha vincolato il denaro sul proprio conto deposito per un determinato periodo di tempo, ciò significa che, in quel periodo, che generalmente è di almeno 12 mesi, non potrà prelevare o utilizzare quel denaro, sarà a tutti gli effetti come aver effettuato un investimento. Im questo caso i rendimenti sono mediamente più alti rispetto alle altre due soluzioni.

Esistono poi i conti depositi vincolati svincolabili, in questo caso, il conto deposito si comporta come un conto deposito vincolato, se tuttavia, l'investitore decide di svincolare il denaro e prelevare una quota o l'intero importo, prima della scadenza, allora il tasso di rendimento che gli verrà versato, sarà notevolmente più basso.

Da cosa dipendono i rendimenti dei conti deposito

I conti deposito, come anticipato, sono strumenti bancari che consentono di ottenere una rendita passiva, questo rendimento è derivato dall'utilizzo che l'istituto bancario fa del denaro vincolato, per essere più precisi, le banche utilizzano i conti deposito per aumentare la propria liquidità con cui fornire una serie di servizi tra cui prestiti e finanziamenti, l'istituto bancario fa quindi fruttare il capitale depositato e paga ai depositari una percentuale fissa sui rendimenti generati dai propri servizi bancari.

Il motivo per cui i conti vincolati hanno rendimenti più alti rispetto ai conti svincolabili o non vincolati è che, con i conti vincolati, la banca ha un indicazione certa e precisa del periodo di tempo in cui disporrà di una data liquidità e può dunque utilizzare quel denaro in modo più semplice.

I migliori conti deposito di gennaio 2024

Come abbiamo visto esistono diverse tipologie di conti deposito e il rendimento dei conti deposito dipende in larga parte dal tempo del deposito e dalla quantità di denaro depositato, per questa ragione, nell'andare a selezionare i migliori conti deposito disponibili sul mercato italiano, abbiamo simulato un deposito di 30.000 euro per 12 mesi su conti vincolati e non vincolati e questi sono i risultati.

1. Banca CF+, Conto deposito non svincolabile

Si tratta di un conto vincolato con rendimento al 4,8% che sulla base di un deposito da 30.000€ consente di guadagnare 1.008,36€ in 12 mesi.

2. AideXa, Conto deposito X Risparmio

Si tratta di un conto vincolato con rendimento al 4,75% che sulla base di un deposito da 30.000€ consente di guadagnare 997,22€ in 12 mesi.

3. Solution Bank, conto Yes

Si tratta di un conto vincolato con rendimento al 4,75% che sulla base di un deposito da 30.000€ consente di guadagnare 997,22€ in 12 mesi.

4. Trade Republic

Interessi sulla liquidità, si tratta di un conto non vincolato con rendimento al 4% che sulla base di un deposito da 30.000€ consente di guadagnare 830,27€ in 12 mesi.

5. ING

Conto arancio senza vincoli, si tratta di un conto non vincolato con rendimento al 4% che sulla base di un deposito da 30.000€ consente di guadagnare 830,27€ in 12 mesi.

6. Banca progetto

Conto progetto, si tratta di un conto non vincolato con rendimento al 3,79% che sulla base di un deposito da 30.000€ consente di guadagnare 782,52€ in 12 mesi.

Sulla base di questi dati, risulta che Banca CF+, Aidexa e Solution Bank offrono i tre migliori conti deposito vincolati, mentre Trade Republic, ING e Banca Progetto offrono i tre migliori conti deposito non vincolati.