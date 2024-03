Conto corrente remunerato, ecco quanto si guadagna su una giacenza di 20.000 euro

La crisi economica non sembra lasciare in pace i piccoli risparmiatori che da qualche anno a questa parte fanno un enorme difficoltà a mettere da parte qualche soldo.

A dirlo sono i dati diffusi nelle ultime settimane: soltanto il 37% degli italiani riesce a risparmiare e di questi l’8% delle entrate mensili è destinato al risparmio.

Differenti sono le soluzioni di risparmio in circolazione anche se molti optano per lasciare fermi i soldi sui tradizionali conti corrente o sui libretti postali, anche se questi ultimi permettono di sottoscrivere le offerte supersmart.

Una scelta per gli analisti sicuramente sbagliata, a causa della forte instabilità economica e dell’erosione costante del potere di acquisto.

Per correre ai ripari molti istituti di credito hanno ampliato la loro offerta di soluzioni di risparmio: dopo il boom dello scorso anno dei conti deposito oggi molte banche offrono i nuovi conti corrente remunerati.

Si tratta di soluzioni che permettono di ottenere degli interessi sul proprio saldo senza la necessità di aprire un deposito e di vincolare il capitale.

Ma quanto rende nel dettaglio questa soluzione? Ecco un’ipotesi di simulazione se investo 20.000 euro.

Conto corrente remunerato, ecco quanto si guadagna su 20.000 euro

Lo abbiamo detto, risparmiare è una priorità per gli italiani ma oggi è diventato sempre più difficile a causa dell’instabilità inflazionistica e della crisi internazionale sempre più forte.

Molti, prima di investire i propri risparmi valutano attentamente su quale potrebbe essere la soluzione migliore per il proprio profilo finanziario.

Gli italiani non amano il rischio e molti preferiscono soluzioni sicure e dal rendimento certo. Per allinearsi alle esigenze della clientela molte banche hanno messo in campo delle nuove soluzioni di risparmio dai tassi molto appetibili: si tratta dei nuovi conto correnti remunerati.

Una novità assoluta, un’ottima alternativa al conto deposito ma anche al conto corrente tradizionale.

Questo permette di ottenere rendimenti sulla liquidità depositata, senza vincolare i propri risparmi e soprattutto senza sottoscrivere altri strumenti.

Infatti, chi decide di aprire un conto corrente remunerato vedrà aumentare il proprio capitale senza che questo debba essere spostata su altri strumenti: restando fermi sul conto, i soldi produrranno interessi.

Ad essere oggetto di rendimento il saldo finale al 31.12.

Il conto corrente remunerato è l’ideale per tenere depositati i propri risparmi e per gestirli in maniera quotidiana, grazie a tutte le funzionalità del normale conto corrente ma potendo contare su interessi sul saldo del conto.

Ma quanto si guadagna?

Secondo alcuni osservatori il tasso di interesse medio lordo annuo è del 2,66% garantito per almeno 12 mesi.

Conto corrente remunerato, ecco nel concreto una simulazione

Il conto corrente remunerato oggi è tra le soluzioni più innovative in circolazione. Ma quanto rende?

Va ricordato che gli interessi vengono calcolati sulla giacenza: se si ipotizza un conto con giacenza di 20.000 euro, il guadagno netto si attesta sui 346 euro in un anno.

Agli interessi va sottratta l’imposta di bollo, pari a 34,20 euro all’anno per giacenze superiori a 5.000 euro, e il canone del conto corrente, che in media si attesta intorno ai 14 euro.

Naturalmente il rendimento sale all’aumentare della giacenza: con 50.000 euro su un conto remunerato, il guadagno sarà pari a 937 euro.

Conviene sottoscriverli?

Prima di investire i propri soli è sempre opportuno fare una scelta oculata tra le diverse proposte bancarie.

Chi sceglie di sottoscrivere un conto corrente remunerato, deve valutare il rendimento post-promozionale, certamente inferiore rispetto a quello iniziale.

Si tratta comunque di un'ottima soluzione se confrontato con il conto corrente tradizionale dai rendimenti nulli.

Un'opzione strategica potrebbe essere quella di diversificare il proprio portafoglio prodotti sottoscrivendo altre soluzioni cosi da massimizzare i rendimenti.