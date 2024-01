Crediti incagliati, al via la class action contro Poste Italiane

Class Action CANDE contro Poste Italiane, l'azione porta le poste in tribunale presso il tribunale civile di Roma per via dei crediti incagliati.

Il 2024 non si apre nel migliore dei modi per Poste Italiane che, a seguito della chiusura della piattaforma per la cessione dei crediti, già in precedenza chiusa e riaperta, è diventata oggetto di una Class Action promossa da CANDE che punta ad un risarcimento dei danni per i crediti incagliati.

Cos'è CANDE

CANDE è l’acronimo di Class Action Nazionale dell’Edilizia, si tratta di un’associazione nazionale nata a tutela delle piccole e medie imprese, tecnici, professionisti e i cittadini coinvolti nelle vicende relativi ai bonus edilizi promossi in Italia, tra questi anche il superbonus 110%.

Cos'è il superbonus 110%

Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale, prevista dal governo italiano e attiva tra il 2020 e il 2023, che permetteva di ottenere detrazioni fiscali pari al 110% delle spese, per interventi nel settore edile relativi all'efficienza energetica e antisismica degli.

Tale incentivo, in scadenza al 31 dicembre 2023, nel corso del 2023 è stato rielaborato attraverso il Decreto Legge n. 212/2023 che ha introdotto nuove limitazioni e vincoli per accedere alle detrazioni e gli incentivi.

Il superbonus è stato prolungato al 2024 con alcune variazioni e ulteriori limiti, in particolare la proroga al 2024 è stata ricalcolata al 70%. Per i redditi bassi invece, è stato introdotto un fondo di compensazione.

Class Action CANDE contro Poste Italiane

La Class Action attivata e promossa da CANDE contro Poste Italiane prende le battute dalla chiusura del portale per la cessione dei crediti che ha portato a numerosi crediti incagliati.

L'associazione ha infatti denunciato il blocco della cessione dei crediti fiscali maturati per effetto dei suddetti incentivi e bonus edilizi. Tale blocco ha impedito la realizzazione dei prefissati interventi di riqualificazione energetica e antisismica ed interrotto, lasciando in sospeso, innumerevoli cantieri in tutta Italia, con danni sia per le imprese edili che per i cittadini committenti.

L'associazione CANDE ha quindi citato in giudizio Poste Italiane in quanto acquirente dei crediti fiscali, la Class Action è stata presentata presso il Tribunale Civile di Roma e si prefigge di ottenere un risarcimento danni, per gli inconvenienti subiti a causa delle inadempienze di Poste Italiane.

Secondo quanto sostenuto dall'associazione, Poste Italiane, uno dei principali acquirenti dei crediti fiscali, è stata inadempiente causando la perdita di opportunità di guadagno, la lesione dell’immagine, della reputazione e della rispettabilità, per numerose imprese edili, inoltre è responsabile degli interessi di mora sui mancati investimenti.

Lettera presentata da CANDE

La Class Action di CANDE è stata presentata attraverso una lettera a firma del Presidente dell'associazione di CANDE, l'ing. Igor La Spada, e rivolta direttamente all'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo del Fante.

Nella lettera di La Spada l'ingegnere chiedeva un incontro all'amministratore delegato per discutere dei seguenti punti

• Motivazioni riduzione e chiusura plafond

• Danni da scelte unilaterali Poste

• Rappresentanza contribuenti privati danneggiati

• Richiesta ripristino condizioni post D.L

Più precisamente, La Spada chiede a Del Fante di fornire spiegazioni e motivazioni relative al décalage, che ha portato, in meno di un anno, alla chiusura del plafond dedicato ai correntisti. Secondo quanto sostenuto da La spada, si sarebbe passati da 5 milioni a 500 mila euro, per poi portare alla chiusura definitiva del servizio.

Tali decisioni, sostiene La Spada, sono state prese “ignorando totalmente la pianificazione che molte imprese correntiste avevano attuato per gestire le proprie commesse investendo le proprie risorse. Un ingannevole contratto che nella circostanza può rifarsi anche a ‘l'addebito illegittimo’".

Le decisioni operative intraprese da Poste Italiane sono considerate da La Spada e dal CANDE decisioni Unilaterali che hanno provocato danni diretti ad innumerevoli imprese ora coinvolte nella class Action, più precisamente, nella lettera, si sostiene apertamente che le "scelte unilaterali, che hanno determinato l'impossibilità a monetizzare crediti per svariati milioni di euro cumulati nei cassetti fiscali, fino a portare le imprese a sospendere obbligatoriamente i lavori, indebitandosi con fornitori, dipendenti e familiari oltre all’impedimento ad investire su cantieri a venire”.

La responsabilità di tali difficoltà gravano, secondo il CANDE su Poste Italiane in quanto operatore finanziario, con specifici obblighi di legge.

Nella lettera il CANDE ricorda che la propria posizione è anche a sostegno dei contribuenti privati che, già non avendo più la possibilità di richiedere i crediti di imposta ed avendo avviato i lavori spinti da agevolazioni e incentivi di cui non hanno potuto usufruire, si ritrovano ad oggi si ritrovano con le proprie abitazioni inagibili, e teatro di cantieri in sospeso, senza la possibilità di poterli completare.

La lettera continua con la richiesta di ripristinare le condizioni contrattuali ed extracontrattuali post D.L. 34/2020 e modificate poi in corso d’opera in modo da garantire, sia agli associati CANDE che ai correntisti, di poter terminare ciò che era iniziato.

All'interno della lettera d'intenti inviata dal CANDE all'AD di Poste Italiane si preventivava inoltre l'avvio di un azione legale contro Poste Italiane per il riconoscimento del danno economico. Tale azione legale poiché, al ridosso della scadenza della legge, non è pervenuta all'associazione, nessuna risposta o attivazione da parte di Poste Italiane.

Class Action contro Poste Italiane

Lo scorso 29 dicembre 2023, il CANDE ha presentato un esposto presso il Tribunale Civile di Roma, lo stesso giorno è stato emanato il D.L. n. 212/2023.

L'associazione CANDE sostiene di essere ormai giunta al punto di "non credere più nelle misure di governo" e, proprio per questo punto, dichiara di essere intenzionata a continuare la propria azione legale, attraverso "class action mirate a sviscerare ogni violazione di diritto che vede soccombere tutti quei contribuenti che hanno riposto fiducia nelle leggi dello Stato." CANDE sostiene inoltre che "Per incrementare dunque la Class Action non bastano solo piazza o consulti politici, occorrono anche azioni formali mirate che possono essere fatte comodamente da casa o dal nostro studio e che genereranno un rumore persistente".