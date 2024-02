Finanza personale: sempre più italiani gestiscono le spese con le carte prepagate

Negli ultimi anni le carte prepagate si sono affermate in Italia come uno dei principali strumenti per la gestione delle spese, sia per i pagamenti offline che per quelli online.

Secondo l’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments di Assofin, Ipsos e Nomisma con il contributo di Crif, il numero di operazioni è cresciuto del 18,7% nel 2022 soprattutto grazie alla diffusione dell’eCommerce, mentre l’aumento di carte prepagate in circolazione è stato più moderato.

In base a quanto emerso dall’indagine Lost in Transaction di Skrill, metà degli italiani utilizza le prepagate rispetto a una media del 26% rilevata in Europa e in Nord America. La maggiore diffusione di questo sistema di pagamento in Italia è dovuta a diversi fattori, tra cui l’esigenza di monitorare i pagamenti in maniera più accurata, usufruire di maggiore sicurezza in caso di perdita o furto della carta e controllare meglio i limiti di spesa.

Le carte prepagate, dunque, sono sempre di più uno strumento di finanza personale, soprattutto nell’era digitale in cui è più facile spendere soldi senza rendersene conto e risulta più difficile fare budgeting. Inoltre, le prepagate aiutano anche a risparmiare grazie a costi solitamente molto contenuti, infatti molte carte utilizzate nel nostro Paese sono proposte a canone zero e applicano poche e basse commissioni sulle operazioni di pagamento, prelievo e ricarica.

Come scegliere la carta prepagata giusta per gestire le spese personali

Trovare le migliori carte prepagate in Italia e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze non è così semplice.

Tuttavia, un aiuto arriva dal web, attraverso i contenuti proposti da siti specializzati nella finanza personale come, per esempio, miglioricarteprepagate.com. Infatti, sul sito migliori carte prepagate sono disponibili recensioni, guide e confronti che aiutano i consumatori a prendere decisioni del tutto consapevoli.

Secondo il portale, bisogna conoscere innanzitutto i diversi tipi di prepagate esistenti sul mercato per capire quale conviene scegliere. Ci sono ad esempio le carte prepagate con Iban, strumenti con funzioni simili a quelle di un normale conto corrente che permettono anche di gestire bonifici e accreditare lo stipendio o la pensione. Si possono trovare le prepagate con canone a zero spese, ideali per chi vuole minimizzare i costi fissi e beneficiare di molte operazioni gratuite come prelievi e trasferimenti.

Il mercato offre anche carte prepagate premium, per minorenni, aziende e associazioni no profit, prodotti specifici con funzionalità apposite per le esigenze di determinati target di utenti.

Prima di attivare una prepagata, però, bisogna valutare alcuni aspetti importanti. Tra questi c’è l’affidabilità dell’emittente, ovvero la società che propone la carta prepagata e i servizi ad essa collegati, rivolgendosi solo ed esclusivamente ad aziende serie e autorizzate a fornire questa tipologia di prodotti e servizi.

È opportuno tenere in considerazione anche il tipo di operatività offerta dalla carta prepagata, per controllare che risulti adeguata alle proprie necessità di finanza personale. Inoltre, bisogna analizzare bene costi e commissioni, valutando le spese da sostenere in base al tipo di operazioni effettuate con maggiore frequenza per individuare le prepagate che offrono migliori condizioni economiche. Infine, è necessario leggere sempre i fogli informativi, verificando anche aspetti come limiti, massimali, modalità di ricarica e compatibilità con prodotti di terzi parti.

I vantaggi delle carte prepagate per la finanza personale

A dispetto di altri strumenti come le carte di credito e le carte di debito, le prepagate offrono diversi vantaggi per ottimizzare la finanza personale. Prima di tutto queste carte non forniscono l’accesso diretto al conto né limiti di spesa elevati, in questo modo consentono una migliore gestione delle spese per favorire il rispetto del budget. Una volta terminati i fondi, infatti, non è più possibile realizzare pagamenti e transazioni, quindi si è forzati a monitorare meglio le proprie risorse economiche.

Un secondo aspetto da considerare è la presenza frequente di app e piattaforme web che facilitano il budgeting, permettendo agli utenti di suddividere le spese per categorie personalizzabili e stabilire limiti specifici per ogni ambito (tempo libero, viaggi, ristorazione, bollette, casa, mobilità, eccetera). Queste funzioni sono molto utili per controllare meglio quanto e per cosa si spende, per evitare di oltrepassare il budget fissato per ogni categoria di spesa e affrontare la quotidianità con maggiore serenità per raggiungere i propri obiettivi di finanza personale.

Ovviamente non basta attivare una carta prepagata per gestire in modo ottimale le spese, ma è importante seguire alcuni suggerimenti utili. Per esempio, bisogna sempre conoscere la propria situazione finanziaria, stabilire quali sono le priorità personali e fissare traguardi sostenibili.

Inoltre, è preferibile creare sempre un fondo di emergenza separato da tutti gli altri strumenti di pagamento, ad esempio depositando questi fondi in un conto senza carte collegate, ma anche estinguere eventuali debiti il prima possibile inserendo questo obiettivo nei target finanziari da raggiungere.