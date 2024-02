Il giro d'affari dei migranti: ecco quanto incassa l'Italia dall'immigrazione

L'immigrazione regolare ha un forte impatto sull'economia italiana. Incide sul pil per oltre il 9%, contribuendo alla creazione di ricchezza con circa 134 miliardi di euro e, secondo l'ISTAT, portando direttamente nelle casse dello stato, circa 28 miliardi di euro. Ecco quanto vale l'immigrazione e qual è l'impatto per le casse dello Stato.

Gli immigrati e l'economia italiana

Secondo i dati ISTAT, aggiornati al 2020, la ricchezza prodotta in Italia dall'immigrazione regolare è stata di circa 134,4 miliardi di euro, con un incidenza sul PIL di 9,5% circa.

Questo dato, secondo quanto riportato da un indagine condotta sulla base dei dati ISTAT è in aumento rispetto agli anni precedenti, nel triennio precedente è passata dall'8,7 al 9 al 9,5% del PIL italiano.

Il dato trova conferma in un dato parallelo, relativo all'occupazione, secondo quanto riportato da diverse regioni, l'occupazione degli immigrati regolari supera mediamente il 10% dell'occupazione totale regionale, per essere più precisi, l'occupazione di immigrati regolari in Lazio è del 13,6%, in Emilia-Romagna del 13,1%, in Umbria del 12,4%, in Toscana del 12,3%, in Lombardia del 12,2%, in Veneto dell'11,8% e in Liguria del 10,6%.

Quali sono gli immigrati che generano ricchezza?

Come anticipato, gli immigrati regolari, incidono sul Pil italiano per il 10% circa, un dato che trova conferma nella percentuale di occupazione, che in media è del 10,2% sul totale. In altri termini, circa 2,3 milioni di occupati, ovvero il 10,2% degli occupati regolari in Italia, sono stranieri residenti regolarmente nel nostro paese.

Guardando più in generale al dato sull'occupazione, possiamo osservare che, il 57,3% degli stranieri regolarmente residenti in Italia è regolarmente occupato, un dato simile, anche se leggermente inferiore, a quello sulla percentuale di italiani occupati, circa il 58,2%.

Di questi, solo l'11,5% risulta impiegato nel settore terziario, mentre il 17,6% risulta impiegato nel settore agricolo, un ulteriore 17,6% risulta impiegato nell'edilizia e infine, il 17% risulta impiegato nel settore alberghiero e nella ristorazione.

Il reddito medio pro-capite degli stranieri impiegati in Italia è di circa 22.600€ annui, il 30% in meno rispetto al reddito pro-capite medio registrato dagli italiani e stimato mediamente intorno ai 29.500€ annui.

Imprenditori stranieri in Italia

Secondo i dati ISTAT, in Italia, circa 740.000 imprenditori, ovvero il 9,8% del totale, sono nati all'estero. Questo dato, è in aumento, nel 2020, del 2,3% rispetto al 2019.

Le origini degli imprenditori stranieri in Italia sono diverse, in particolare però spiccano Cina, Romania, Marocco e Albania. Mentre la maggior parte delle imprese a conduzione straniera, operano nel settore edile.

Saldo tra spesa e incassi derivanti dagli immigrati

Al netto di entrate ed uscite, il bilancio statale, legato all'immigrazione, risulta in attivo di circa 1 miliardo nel 2020, e con un trend in aumento.

Per essere più precisi, se si uniscono i dati MEF, ISTAT e INPS del 2020, possiamo osservare che, la spesa pubblica legata alla gestione dell'immigrazione regolare, ammonta a circa 27 miliardi di euro, mentre le entrate derivanti dalle tasse pagate dagli stranieri in Italia, ammontano a circa 28 miliardi. Più precisamente, vi è un positivo di 600 milioni di euro tra la spesa di 27,5 miliardi e le entrate per 28,1 miliardi.

La voce più imponente, per quanto riguarda le uscite, riguarda la previdenza e trasferimenti economici, che incide per circa 8 miliardi, seguita da sanità e Istruzione, per 5,7 e 5,7 miliardi, vi sono poi 3,4 miliardi per l'accoglienza e 3,3 miliardi per la giustizia.

Per quanto riguarda le entrate invece, la voce più imponente riguarda i contributi previdenziali e sociali, circa 15 miliardi, seguiti da IRPEF per 4,4 miliardi e Consumi e altre imposte per 3,6 miliardi, vi sono poi 3,4 miliardi di Iva e altri 2 miliardi circa in consumi locali.

In conclusione, l'impatto dell'immigrazione sull'economia italiana, almeno nel 2020, è stato positivo, con un guadagno, per lo stato, di circa 600 milioni di euro.