Mercato immobiliare in salita, aumentano gli investimenti in vista del calo dei tassi

Il possibile taglio dei tassi d'interesse sull'Euro spinge gli investimenti immobiliari. Gli esperti stimano un aumento degli investimenti nell'ordine del 10% e un rilancio dell'intero settore immobiliare.

Taglio dei tassi di interesse

L'inflazione sta rallentando e il taglio ai tassi d'interesse della BCE sembra ormai alle porte, e, anche se dalla Banca Centrale non sono ancora arrivate indicazioni chiare su quando i tagli diventeranno realtà, i mercati si stanno già preparando all'imminente cambio di rotta della politica monetaria.

Le stime più quotate vedono i primi tagli già nel secondo semestre dell'anno, i più ottimisti ipotizzano i primi tagli già nel secondo trimestre. Indipendentemente da quando il taglio avverrà, i mercati sembrano essere sicuri che arriveranno entro il 2024, con effetti positivi in diversi settori, tra cui quello immobiliare.

Il mercato immobiliare è uno dei più colpiti dalle politiche anti inflazione della BCE, il motivo è legato all'effetto dei tassi su Mutui, che, con significativi aumenti legati al tasso d'interesse, in questi anni hanno reso sempre più proibitivo l'accesso ad acquisti immobiliari.

Con la riduzione dei tassi di interesse alle porte tuttavia, i mutui tornano a calare e con rate più basse, il mercato immobiliare può tornare a crescere. Secondo gli esperti, il 2024 vedrà un aumento degli investimenti immobiliari intorno al 10% rispetto al 2023.

Investimenti immobiliari in crescita nel 2024

Il 2024 si presenta come l'anno della ripresa del settore immobiliare, gli esperti ipotizzano una crescita degli investimenti tra il 5% ed il 10% rispetto al 2023.

Per essere più precisi, in Europa, il 2023 ha visto una contrazione del mercato immobiliare di oltre il 45% rispetto al 2022, causato prevalentemente dall'aumento delle rate dei mutui a loro volta innalzate dai tassi d'interesse della BCE. Per il 2024 la tendenza sembra tuttavia invertita e si stima una contrazione dei tassi da un lato e una crescita degli investimenti che dovrebbe portare il settore a recuperare indicativamente tra il 5% ed il 10%.

Prezzi in salita per gli immobili italiani

Il mercato immobiliare italiano ha visto negli ultimi anni una forte contrazione delle compravendite da un lato e un continuo aumento dei prezzi dall'altro. Questa dinamica apparentemente fuori dalle logiche di mercato, è spiegata dal fatto che, se da un lato la domanda era in diminuzione, l'offerta di immobili in Italia risultava comunque minore rispetto alla domanda, pertanto, anche se le compravendite sono diminuite, il valore degli immobili ha continuato a crescere, spinto anche dal più alto costo del denaro.

Le attese per il 2024 sono quindi di un recupero degli investimenti, che potrebbe avvantaggiarsi sei nuovi equilibri di mercato che da un lato vedono le più alte aspettative degli operatori, e dall'altro stimano migliori condizioni di accesso al credito. In altri termini, si attendono mutui meno costosi che potrebbero favorire la redditività degli investimenti immobiliari.

Mercato immobiliare e sostenibilità

Il tema della sostenibilità è sempre più centrale, soprattutto nel settore immobiliare, dove l'efficienza energetica diventa un attore di primo piano. Le attese sono quindi per un aumento della domanda di mutui green ovvero di mutui finalizzati ad acquistare immobili con un elevata efficienza energetica.

La ricerca di un efficienza energetica ha un doppio effetto positivo per gli investitori, se da un lato infatti l'acquisto di un immobile con elevata efficienza energetica si traduce in un investimento sostenibile che a lungo termine comporta un certo margine di risparmio nei consumi energetici, e quindi bollette meno salate, dall'altro vi è il vantaggio aggiuntivo rappresentato dalla maggiore convenienza dei mutui green.

A febbraio 2024 il tasso medio dei mutui green era stimato al 2,7%, contro il 3,1% dei mutui tradizionali. In altri termini, a febbraio 2024 il tasso medio sui mutui green appariva più basso rispetto ai mutui tradizionali di 0,4 punti percentuali e, un tasso d'interesse più basso significa un mutuo meno costoso e rate più basse.

La differenza tra mutui tradizionali e mutui green è legata alla garanzia ipotecaria, più solida per abitazioni con alti standard energetici.

I migliori mutui green a tasso fisso

Ipotizzando una richiesta di mutuo per l'acquisto di una prima casa, e indicando come valori di riferimento, una richiesta perpetuata da un impiegato di 35 anni, residente a Milano, interessato ad acquistare un immobile dal valore di 230.000€ con un mutuo di 160.000€ al fronte di un reddito di 2600€ mensili, e la possibilità di accedere ai vari fondi di garanzia previsti per gli under 40, ecco quelli che risultano essere i migliori mutui green.

Il risultato migliore, espresso con la rata più bassa, riguarda i mutui green offerti da BPER Banca e Crédit Agricole, con una rata mensile di 721,82€, seguito da Intesa Sanpaolo con una rata da 729,93€. Leggermente più distaccate invece troviamo Banca Sella con una rata da 760,30€e Credem con una rata da 767,92€.