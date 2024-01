L’investimento migliore per i figli inizia fin da piccoli: 3 consigli di finanza personale

Cosa è meglio garantire a un figlio? La casa, un buon lavoro, una polizza vita? Ecco i consigli per scegliere l'investimento migliore per il futuro dei figli.

Chi ha figli lo sa: già dal primo giorno di vita si devono fare i conti con spese da affrontare e disponibilità economica da garantire in flusso continuo.

Ma qual è l’investimento migliore per i figli, che un genitore possa garantire per il loro futuro?

Le possibilità sono diverse, ecco le principali.

Come assicurare un futuro ai figli

Gli italiani sono grandi risparmiatori e investono molto nell’acquisto di una casa. Pure piccola e da ristrutturare, tutti la sognano e sono tanti gli italiani che hanno casa di proprietà.

Quindi possiamo sicuramente affermare che uno dei principali investimenti che i genitori si preoccupano di fare per i propri figli, riguarda proprio l’acquisto di un immobile a uso abitativo.

In fondo, si tratta sicuramente di un’ottima agevolazione per il loro futuro, tenendo conto che non dovranno pagare mensilmente il canone dell’affitto o la rata di un mutuo per tutta la vita.

Eppure il cosiddetto investimento “nel mattone”, senza dubbio apprezzabile nel lungo periodo, non risolve l’esigenza più urgente e immediata di trovare un lavoro per vivere.

Oggigiorno è sempre più difficile, molti ruoli lavorativi sono stagionali o precari, quindi diventa prioritario offrire ai figli la possibilità di studiare per ottenere una preparazione scolastica di un certo livello e qualche esperienza all’estero.

Basti pensare, ad esempio, che un figlio all’Università, se resta a vivere con i genitori (quindi non fuori sede che paga l’affitto) e si iscrive a un Ateneo pubblico, costa in media 26.000€. Va da sé che frequentare università private e trasferirsi in un’altra città comporta costi di gran lunga superiori.

Motivo per cui è utile pensare a un piano di investimento a lungo termine in loro favore, a partire già dai primi anni di vita.

Dove investire i soldi per i figli: strumenti finanziari

Parlando di soldi contanti da gestire, per garantire il miglior investimento possibile ai propri figli, ecco qualche utile informazione di finanza personale.

Innanzitutto, è bene sottolineare che la legge in Italia vieta l'apertura di un conto titoli o d'investimento per i più piccoli.

Esistono invece alcuni prodotti appositi, per l’accumulo di denaro in loro favore, come il libretto di risparmio per minorenni, i buoni fruttiferi postali per i minori di 18 anni e i piani di accumulo capitale per bambini.

Che l’obiettivo sia far studiare il proprio figlio in un’Università europea oppure aiutarlo nell’acquisto della prima casa, iniziare a mettere da parte dei risparmi è sicuramente il primo passo da compiere.

Ecco come iniziare a risparmiare ogni mese, partendo da zero.

Il secondo, che deve andare di pari passo, è valutare quale sia il rendimento nel tempo dello strumento finanziario scelto.

Ad esempio, un investimento iniziale di 5000€ e un piano d’accumulo investito sui mercati di 200€ al mese, in favore del proprio figlio di meno di 3 anni, permette di accumulare una cifra sufficiente a coprire un percorso accademico completo in qualsiasi università in Europa.

Nonostante i tanti pro e contro, in Italia oggigiorno è però il libretto di risparmio che va per la maggiore, perché non presenta costi di gestione (o comunque molto bassi) e permette di gestire facilmente la propria liquidità, in ogni momento. Il rendimento però è praticamente nullo.

Un’altra soluzione è invece rappresentata dai conti deposito. Notoriamente con tassi d’interesse bassi, diventano però più convenienti, in termini di rendimento, se sono vincolati. Questo significa che, a differenza del libretto di risparmio ad esempio, non si può prelevare a piacimento la liquidità e disporne nell’immediato. Bisogna invece “bloccare” il denaro fino a una certa data di scadenza, però si ottengono in cambio maggiori interessi.

Investimento migliore per i figli: polizza vita

Ovviamente, esistono numerosi altri strumenti finanziari da poter valutare (buoni fruttiferi, il Pac ovvero il piano di accumulo capitale per bambini, titoli di Stato, ETF e fondi comuni d’investimento): il consiglio è di rivolgersi a un referente di fiducia della propria banca o in Poste Italiane.

Infine, c’è un’altra forma di investimento per i figli che in tanti hanno deciso di adottare, vale a dire la stipula di una polizza vita.

Le soluzioni maggiormente praticate sono due: l’una prevede di stipulare la polizza direttamente a nome del figlio. L’altra, solitamente più gettonata, prevede invece che il genitore stipuli la polizza a proprio nome, inserendo come beneficiari i figli.

La polizza vita non è solo protezione ma anche investimento. Un’ottima soluzione anche per tutelarsi contro un’eventuale invalidità o inabilità al lavoro del genitore stipulante.