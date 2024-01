La lettera che Isybank manderà ai clienti: ecco il cambio di rotta dell gruppo Intesa

Dopo quanto avvenuto mesi fa per i clienti Intesa Sanpaolo, che si sono ritrovati migrati verso un'altra banca, senza la possibilità di poter tornare indietro al proprio conto di sempre, è intervenuto l'Antitrust a difesa dei consumatori. Ma cos'è successo e che cosa sta cambiando. È arrivato il momento, per i clienti, di decidere cosa fare.

La migrazione dei clienti Intesa Sanpaolo

I clienti di Intesa Sanpaolo hanno ricevuto una notifica importante: "Il 18 di marzo potrai passare a Isybank". Questo annuncio segna l'inizio di un nuovo capitolo nel loro rapporto con la banca. Chi desidera aderire a Isybank deve fornire il proprio consenso entro il 29 febbraio, mentre il trasferimento sarà effettivo dal 18 marzo per coloro che hanno accettato o non hanno espresso una preferenza.

Intesa Sanpaolo ha messo in luce i benefici di passare a Isybank. Un documento informativo illustra le condizioni vantaggiose che Isybank riserva ai suoi clienti. Ad esempio, per i clienti under 35, vi è la promessa di un risparmio sui costi dopo il superamento di questa età. Questo fa parte della strategia di Intesa Sanpaolo per rendere Isybank una scelta attraente e conveniente.

Come rifiutare il passaggio a Isybank: cosa dice la lettera

Per i clienti che desiderano rifiutare il passaggio a Isybank, la procedura è chiara e diretta. Dopo aver letto il documento informativo, possono semplicemente selezionare l'opzione di rifiuto. Questa decisione viene confermata con una notifica, garantendo trasparenza e controllo ai clienti nella gestione delle loro preferenze bancarie. Ecco la lettera che riceveranno i clienti:

L'intervento dell'Antistrust sul passaggio

Intesa Sanpaolo ha agito in conformità con le direttive dell'Antitrust, assicurando che il passaggio dei clienti a Isybank rispetti le norme del Codice del Consumo. Questo passo è fondamentale per mantenere la fiducia e la trasparenza con i suoi clienti.

A metà 2023 però, Intesa Sanpaolo ha identificato circa 2,4 milioni di clienti con un'attività prevalentemente digitale, optando per il loro trasferimento a Isybank in due fasi, utilizzando una procedura leggermente diversa, al punto che è stato necessario l'intervento dell'Antistrust. Con questa nuova procedura, infatti, il gruppo punta a migliorare la comunicazione del trasferimento, per rendere i clienti consapevoli e per un iter trasparente e corretto.

Cosa cambia tra Intesa Sanpaolo e Isybank

L'ingresso di Isybank nel panorama bancario è un chiaro segnale dell'importanza che Intesa Sanpaolo attribuisce all'innovazione tecnologica. Isybank non è solo una banca digitale, ma rappresenta un nuovo modo di pensare il servizio bancario, più in linea con le aspettative di un pubblico sempre più connesso e tecnologicamente avanzato. Con Isybank, Intesa Sanpaolo mira a offrire un'esperienza utente semplificata, dove le operazioni bancarie possono essere gestite con facilità e sicurezza da qualsiasi dispositivo.

Un altro aspetto chiave di Isybank è l'impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale. La digitalizzazione dei servizi riduce l'uso della carta e promuove pratiche aziendali più sostenibili. Inoltre, Isybank si propone di essere inclusiva e accessibile, ponendo particolare attenzione alle esigenze di tutti i segmenti della popolazione.

La sicurezza bancaria sempre al primo posto

Nell'era digitale, la sicurezza delle transazioni e dei dati personali è una preoccupazione primaria. Isybank si impegna a utilizzare le più avanzate tecnologie di sicurezza per proteggere i propri clienti, garantendo che la loro esperienza bancaria sia non solo conveniente ma anche sicura.

L'introduzione di Isybank da parte di Intesa Sanpaolo rappresenta un importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi bancari. Con opzioni personalizzate per i clienti esistenti e il rispetto delle normative vigenti, Isybank si posiziona come un pilastro fondamentale nella strategia di Intesa Sanpaolo. La decisione di passare a Isybank è ora nelle mani dei clienti, che possono scegliere di far parte di questa evoluzione digitale nel mondo bancario, oppure no.