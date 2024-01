Isybank fa marcia indietro: ecco cosa succede ora ai correntisti Sanpaolo

Nel 2023, Intesa Sanpaolo aveva lanciato Isybank, la sua nuova banca digitale, con l'obiettivo di trasferire circa 2,4 milioni di clienti con operatività prevalentemente digitale. Tuttavia, questo processo ha incontrato notevoli ostacoli e controversie.

Il trasferimento tanto discusso dei clienti a Isybank

Il trasferimento iniziale di 275.000 clienti a Isybank, effettuato il 16 ottobre 2023, ha generato significative proteste tra i correntisti. Più di 5.000 di loro hanno sollevato dubbi riguardo all'opacità del processo di trasferimento, spingendo l'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) a prendere provvedimenti.

L'Antitrust ha criticato il trasferimento, affermando che era avvenuto senza un esplicito consenso dei clienti e in maniera non conforme alle normative vigenti a tutela dei consumatori. In particolare, l'AGCM ha evidenziato che tale trasferimento privava i correntisti di servizi bancari fondamentali, come l'accesso alle filiali fisiche e all'internet banking tramite desktop.

Questo cambiamento, combinato con l'introduzione di nuove condizioni economiche più restrittive e la perdita di servizi precedentemente disponibili come l'accesso a carte virtuali e assegni bancari, è stato imposto senza un'adeguata comunicazione e accordo preventivo con i clienti. Tale situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo il rispetto dei diritti dei consumatori e l'adeguatezza delle procedure adottate da Intesa Sanpaolo nel gestire il passaggio dei clienti alla sua nuova entità bancaria digitale.

La procedura controversa utilizzata

Le comunicazioni riguardanti il trasferimento dei clienti a Isybank sono state oggetto di critiche per la loro ambiguità e l'inefficacia nel garantire una chiara comprensione da parte dei correntisti. L'AGCM ha sottolineato che le informazioni vitali erano state poste nella sezione archivio dell'app di Intesa Sanpaolo, senza l'impiego di notifiche push o altri metodi comunicativi diretti ed efficaci per attirare l'attenzione dei clienti.

Di fronte a queste carenze comunicative, l'AGCM ha preso provvedimenti concreti, ordinando a Intesa Sanpaolo di fornire chiarimenti trasparenti ai suoi clienti e di assegnare un periodo adeguato per raccogliere il loro consenso esplicito riguardo al trasferimento. Per garantire il rispetto di questi requisiti, l'AGCM ha inoltre imposto una sospensione cautelare del processo di trasferimento, per assicurare che i diritti e le preferenze dei correntisti venissero pienamente rispettati.

Di fronte a questa situazione, Intesa Sanpaolo ha deciso di modificare le modalità di passaggio a Isybank. L'istituto, guidato da Carlo Messina, ha annunciato che consentirà ai clienti già trasferiti di scegliere se rimanere in Isybank o tornare a Intesa. Ai clienti è stata anche offerta la possibilità di aprire un nuovo conto in Intesa con condizioni migliorative rispetto a quelle originarie.

Il futuro di Isybank e Intesa Sanpaolo

La situazione attuale di Isybank e il passaggio dei clienti da Intesa Sanpaolo evidenziano la necessità di un approccio più trasparente e consensuale nei cambiamenti bancari, specialmente in un'era digitale.

La decisione di Intesa Sanpaolo di offrire ai suoi clienti opzioni più flessibili e maggiori garanzie potrebbe stabilizzare la situazione e rafforzare la fiducia nella banca. Per Isybank, questa esperienza potrebbe diventare un punto di apprendimento cruciale nel suo sviluppo come banca digitale.

