Libretto postale Supersmart, ecco quanto si guadagna in un anno investendo piccole somme

Se vuoi investire nel libretto postale Supersmart di Poste Italiane devi sapere quanto si guadagna in un anno e quanto bisogna investire per ottenere un buon compenso. Ecco i dettagli.

Se hai messo da parte una piccola somma di denaro e desideri investire in un prodotto sicuro, il libretto postale Supersmart 360 di Poste Italiane potrebbe essere una delle soluzioni più convenienti per i piccoli risparmiatori. Grazie a un tasso di interesse annuo lordo, è possibile ottenere un guadagno sulle somme di denaro investire.

Ecco quanto si guadagna in un anno con il libretto postale Supersmart 360 e quanto bisogna investire per ottenere un buon compenso.

Libretto Postale Supersmart: quanto si guadagna?

Poste Italiane ha recentemente lanciato un nuovo prodotto, interessante soprattutto per i piccoli risparmiatori alla ricerca di un investimento semplice e sicuro: con il libretto postale Supersmart 360 giorni è possibile ottenere un tasso di interesse annuo al 2,50% su un investimento di 12 mesi.

Si possono un minimo di 1.000 euro e poi cifre più alte incrementando di 50 euro per ogni volta.

Con l'offerta Supersmart Premium 270, invece, si possono ottenere dei tassi di interesse al 3,50% sulle somme depositate e quindi un guadagno maggiore.

Ma quanto si può ottenere investendo 5.000 euro in un libretto postale Supersmart per un anno? Facciamo qualche calcolo e vediamo se questa soluzione è davvero conveniente per i piccoli risparmiatori.

Libretto Postale Supersmart, ecco quanto si guadagna investendo 5.000 euro

Utilizzando il software disponibile sul sito web di Poste Italiane, il calcolo è molto semplice: per sapere quanto si guadagna investendo 5.000 euro per 12 mesi basta inserire le cifre e scegliere il prodotto postale prescelto.

Per esempio, con il libretto postale Supersmart 360 giorni - per un investimento di 5.000 euro per un anno con tasso di interesse al 2,5% - si possono guadagnare 91 euro netti.

Con un accantonamento di 366 giorni e un interesse annuo lordo del 3,00%, invece, i guadagni salirebbero a 111,02 euro netti; mentre aumentando il tasso di interesse fino a 3,50% si potrebbero ottenere 128,81 euro netti dopo 12 mesi di investimento.

Conviene davvero investire in libretti postali? I tassi di interesse sono interessanti e soprattutto i prodotti sono sicuri anche per i piccoli risparmiatori, ma certamente non si possono ottenere cifre esorbitanti con questi libretti.

Libretto postale o BOT? Ecco cosa conviene davvero

Se sei alla ricerca di un investimento che possa fruttare di più di un prodotto postale, potresti essere interessato al nuovo BOT annuale, emesso di recente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Questo titolo ha scadenza fissata a novembre 2024 (ISIN IT0005570855) e, quindi, resterà valido esattamente per lo stesso periodo dell’offerta Supersmart 360.

Rispetto al libretto postale, però, il BOT ha un rendimento netto annuo del 3,4%: ciò significa che, se si investono 5 mila euro in questo titolo, alla scadenza si otterrebbero 164 euro di interessi.

Alla luce dei calcoli che abbiamo presentato, appare più conveniente scegliere di investire in questo nuovo BOT, che è comunque garantito dallo Stato italiano, e dunque pare un investimento sicuro quanto il libretto postale.