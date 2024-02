Mercato immobiliare, la classifica delle 9 città più attrattive

Il mercato immobiliare italiano continua a evolvere, offrendo sempre più opportunità (ma anche ostacoli) in diverse città. In questa situazione complessa, ci sono tuttavia 9 città che restano le più gettonate di tutte, per diverse motivazioni. Il punteggio di questa classifica, redatto da Market Appeal Index di Immobiliare.it, prende in considerazione diversi fattori, tra cui i volumi dell'offerta, le ricerche e i contatti ricevuti per gli annunci.

Ecco quindi quali sono le 9 città più gettonate e attrattive per gli italiani e non.

Mercato immobiliare, le città più attrattive

Alcune cittadine italiane sono mete turistiche rinomate in tutto il mondo, altre invece spiccano come poli attrattivi per i lavoratori. C'ò che conta, ad ogni modo, è che alcune città restano dei forti poli attrattivi per il mercato immobiliare. Nonostante il caro vita e i tassi dei mutui, non ancora vantaggiosi, alcune città registrano delle vendite tutto sommato buone. Quali sono? Ecco la classifica delle città dove compare casa è un ottimo investimento.

9. Firenze

Firenze, pur essendo un fulcro di inestimabile valore artistico e storico, si posiziona all'ultimo gradino della classifica con 25 punti. La città, celebre per il suo patrimonio rinascimentale, affronta la sfida di bilanciare il turismo con la vivibilità e l'attrattività immobiliare, cercando strategie per valorizzare anche il mercato abitativo.

8. Palermo e Catania

Con 27,8 punti ciascuna, Palermo e Catania rappresentano due realtà siciliane in fase di rilancio nel mercato immobiliare. Queste città, ricche di storia e cultura, stanno gradualmente trasformando le loro sfide in opportunità, attirando nuovi investimenti e interesse verso il Sud Italia.

7. Napoli

Napoli, con 33,3 punti, incarna la vivacità e l'energia del Sud. La città, con il suo inconfondibile mix di cultura, storia e vita quotidiana, mostra un mercato immobiliare pieno di potenzialità, nonostante le note difficoltà urbane e sociali.

6. Venezia

Venezia si attesta a 38,9 punti, trovandosi a fronteggiare le sfide poste dall'acqua alta e dall'eccesso di turismo. Questa situazione unica al mondo influisce sul suo mercato immobiliare, rendendolo complesso ma altrettanto ricco di opportunità per chi sa navigare le sue particolari dinamiche.

5. Genova e Verona

Genova e Verona, entrambe con 52,8 punti, offrono prospettive diverse del vivere italiano. Genova, con il suo importante porto e il fascino della Riviera, e Verona, città d'arte e di storia, dimostrano come il mercato immobiliare possa essere influenzato positivamente dalla varietà e dall'unicità di ciascun contesto urbano.

4. Bari

Bari, con 58,3 punti, emerge come leader del Sud Italia nel mercato immobiliare. La città sta vivendo un momento di significativa crescita e trasformazione, diventando un punto di riferimento per chi cerca opportunità nel Mezzogiorno.

3. Torino e Bologna

Torino e Bologna si collocano a pari merito con 75 punti, riflettendo la loro capacità di unire tradizione e innovazione. Torino, con il suo passato industriale e il suo futuro tecnologico e Bologna, cuore pulsante di cultura e ricerca, si confermano come mercati immobiliari dinamici e attraenti.

2. Roma

Roma, con 83,3 punti, si conferma una delle città più attrattive. La sua storia millenaria si fonde con una vivacità moderna che continua a sedurre investitori e residenti, nonostante le sfide legate alla gestione di una capitale così complessa.

1. Milano

In vetta alla classifica, con un punteggio perfetto di 100/100, Milano rappresenta il fulcro dell'innovazione e del dinamismo economico italiano. La città attrae un flusso costante di investimenti nel settore immobiliare, grazie alle sue opportunità in ambito lavorativo, educativo e culturale, confermandosi come il mercato più desiderabile d'Italia.

L'analisi del Market Appeal Index rivela un panorama immobiliare italiano ricco e variegato. Da Firenze a Milano, ogni città presenta uniche opportunità e sfide, riflettendo la complessità e la diversità del mercato. Milano si afferma come la meta più attrattiva, guidando un settore in continua evoluzione.

