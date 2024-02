Sempre più banche offrono la possibilità di richiedere una carta prepagata per minorenni. Questo è un modo per responsabilizzare i ragazzi e abituarli a spendere e risparmiare i propri soldi. Ecco di cosa si tratta.

Un modo semplice per abituare i propri figli a gestire piccole somme di denaro e responsabilizzarli per il futuro è quello di affidargli una carta prepagata per i minori di 18 anni. Infatti, quasi tutti gli istituti bancari offrono un servizio apposito per i ragazzi. I genitori possono richiedere una carta prepagata per i loro figli e gestire insieme a loro tutti i movimenti attraverso comode app per lo smartphone. Ecco di cosa si tratta e qual è la migliore carta prepagata per minorenni.

Che carta si può fare da minorenni? Ecco tutto quello che serve sapere

La carta prepagata per minorenni è uno strumento pensato appositamente per abituare i ragazzi alla gestione del denaro. Si tratta di un servizio per i minori di 18 anni, che possono cominciare a spendere e a risparmiare i primi soldi sotto il controllo e con l’aiuto dei loro genitori.

Infatti, queste carte ricaricabili hanno il grande vantaggio di abituare i ragazzi a rendersi indipendenti dialogando con i propri genitori, che possono tenere d’occhio tutti i movimenti della carta, ricaricarla facilmente e aiutare i figli a gestire il loro primo conto. Per farlo, è sufficiente servirsi di applicazioni apposite per lo smartphone.

Nella pratica, la carta prepagata per minorenni funziona come una normale carta prepagata. È possibile pagare nei negozi fisici e online, in Italia e all’estero e per questo motivo è molto utile nel caso in cui un minore parta per un viaggio studio, per esempio.

Inoltre, i ragazzi imparano a fare acquisti consapevoli perché hanno a disposizione solamente i soldi caricati sulla carta prepagata e, una volta finiti, non possono più usarla.

Infine, quasi tutte le carte prepagate per minorenni danno la possibilità ai genitori di applicare dei filtri che bloccano le transazioni presso alcuni esercenti o gli acquisti online, in modo da proteggere i ragazzi dalle truffe o dagli acquisti sbagliati.

Come avere una carta prepagata per minorenni?

Per avere una carta prepagata per minorenni è necessario richiederla, proprio come nel caso di una qualunque carta di credito. Bisogna quindi fare richiesta online, sul sito web della banca scelta, oppure recarsi di persona in filiale per aprire la pratica.

Per fare richiesta servono i dati del minore che utilizzerà la carta prepagata, insieme all’autorizzazione e ai dati dei genitori o tutori.

Come per tutte le carte bancarie, anche alle prepagate per minorenni possono essere applicate alcune commissioni, tra cui:

• le spese di attivazione

• il canone mensile

• le commissioni sui bonifici e sui prelievi

Qual è la migliore carta prepagata per minorenni?

Quasi tutti gli istituti bancari offrono tra i loro servizi la possibilità di richiedere una carta prepagata per minorenni. Inoltre, sono nate anche diverse aziende che offrono esclusivamente questo servizio. Tra loro, c’è Pixpay.

Pixpay offre carte prepagate per minorenni con prezzi di gestione contenuti e la possibilità di personalizzare completamente l’esperienza, garantendo così la massima sicurezza di bambini e ragazzi.

Il servizio è pensato per bambini e ragazzi tra i 10 e i 18 anni. La carta Pixpay è una prepagata del circuito Mastercard con IBAN, si può usare in Italia e all’estero ed è molto semplice da gestire. Anche ricaricarla è molto facile: i genitori possono farlo velocemente con un bonifico o con la loro carta bancaria.

La sicurezza dei minori è garantita grazie a un’applicazione per smartphone che i genitori possono usare per controllare i movimenti, personalizzare i limiti di spesa e prelievo, bloccare le transazioni con esercenti o categorie di commercianti potenzialmente pericolosi.

Per quanto riguarda le commissioni, Pixpay offre due diversi abbonamenti:

• il piano Light, a 2,99 euro al mese

• il piano Smart, a 5,99 euro al mese

Infine, oltre a quella per i genitori, il servizio prevede anche un’altra app pensata per i ragazzi. Con questa applicazione i minori possono imparare a gestire il denaro, risparmiare e fare acquisti consapevoli grazie ad alcune funzioni, come i wallet progetti in cui conservare denaro un po’ alla volta.