La classifica delle 5 monete più rare e costose al mondo

Le monete rare non sono solo oggetti da collezione che interessano ai collezionisti e appassionati di numismatica, negli ultimi anni infatti, le monete rare sono diventate un vero e proprio asset di investimento e sono sempre di più gli investitori che hanno scelto di investire in monete rare. Ecco allora quali sono alcune delle monete più rare e il loro valore.

Mercato numismatica

Il mercato della numismatica globale è in espansione, e, come anticipato, coinvolge non solo collezionisti e appassionati di monete, storia e arte, ma anche investitori, e porta con se un giro d'affari da miliardi di dollari.

Si stima infatti che, il mercato delle monete rare, solo in Italia, valga approssimativamente 5 miliardi di euro, ed è uno dei più attivi e proliferi al mondo. Il giro d'affari legato alla numismatica in Italia infatti si compone non solo di monete rare, ma anche di manifestazioni, eventi, fiere, aste, ecc, vi sono inoltre diverse riviste italiane specializzate in monete da collezione.

Zecca di stato e collezionismo

La zecca italiana, come molte zecche di stato, produce occasionalmente monete commemorative, dal valore nominale variabile, in alcuni casi monete ordinarie, in altri casi monete puramente celebrative, come ad esempio la più recente moneta commemorativa per la serie "canzoni italiane" dedicata al brano Albachiara di Vasco Rossi. Una moneta in Argento Rodiato, dal valore nominale di 5€ e il diametro di 32 mm.

Per questa moneta, il mercato dei collezionisti, soprattutto i fan di Vasco Rossi, si è già attivato e si possono trovare sui vari siti specializzati in compravendita di monete, annunci di ricerca in cui si offrono dai 40€ in su.

Come classificare la rarità di una moneta

Il mercato della numismatica si compone non solo di monete rare, ma anche di monete relativamente comuni, e ovviamente, la differenza di rarità, oltre allo stato di conservazione della monete, contribuisce a determinarne in parte il valore. Per poter definire la rarità delle monete, gli esperti utilizzano uno standard a nove livelli, che va da un livello di rarità molto comune, in Italia classificato come CC "Comunissima" ad un livello di rarità estremo, classificato in Italia come U "unica".

CC = comunissima

C = comune

NC = non comune

R = rara

R2 = molto rara

R3 = rarissima

R4 = estremamente rara

R5 = pochi esemplari

U = unica

Stato di conservazione delle monete

Altro parametro fondamentale per determinare il valore di una monete è il suo stato di conservazione, e anche in questo caso, gli esperti utilizzano uno standard in cinque livelli, che va da un elevato livello di usura ad uno stato di conservazione immacolato.

B = bello (VG = very good): la moneta è quasi completamente usurata

MB = molto bello (F = fine): usura ben visibile

BB = bellissimo (VF = very fine): leggere tracce d’usura

SPL = splendido (EF = extremely fine): quasi senza tracce d’usura

FDC = fior di conio (UNC = uncirculated): condizioni perfette non essendo mai circolata.

La monete più rare al mondo

La maggior parte delle monete rare e di grande valore, sono monete antiche o, in alcuni casi, monete speciali, in genere commemorative o celebrative, emesse con tiratura estremamente limitata.

Una delle monete più rare e costose al mondo è il "dollaro dai capelli fluenti" o per essere più precisi il "Flowing Hair Silver Dollar" si tratta di un dollaro d'argento del 1794 emesso dal governo federale degli "Stati Uniti". Si tratta di una moneta "unica" poiché la particolarità di questa moneta è che è stata la prima moneta ad essere emessa dal governo federale degli USA, coniata nella prima Zecca americana, a Philadelphia, trattandosi di una moneta letteralmente unica, dal punto di vista storico artistico, ha un valore probabilmente inestimabile, ma sul piano economico, nel 2013, è stata acquistata, durante un asta pubblica presso la Stack's Bowers Galleries di New York al prezzo di 10.016.875 dollari.

Un dollaro d'argento dal valore di oltre 10 milioni di dollari, un valore che fa del Flowing Hair silver Dollar la moneta più "rara" e costosa al mondo.

Le 5 monete più costose al mondo

Il Flowing Hair Silver Dollar, con un valore da oltre 10 milioni di dollari è la moneta venduta ad un asta pubblica e presente sul mercato, con il più alto valore in assoluto, ma non è la sola moneta al mondo a valere più di 1 milione di dollari e non è la sola moneta a valere più di 5 milioni di dollari.

Ci sono infatti altre 4 monete, presenti sul mercato, che potenzialmente possono essere acquistate da chiunque, a condizione che si disponga di almeno 5 milioni di dollari, queste sono il dollaro Double Eagle, il Barsher Doubloon, la moneta Edoardo III e il Gold Dinar. Ecco la classifica:

1. Flowing Hair silver Dollar: 10.016.875$ 2. Double Eagle: 7.600.000$ 3. Barsher Doubloon: 7.400.000$ 4. Edoardo III:6.800.000$ 5. Gold Dinar: 6.000.000$

Le cinque monete più costose al mondo hanno un valore complessivo di oltre 37 milioni di dollari e sono tutte monete classificate con un livello di rarità "unico".

La più costosa di tutte, come abbiamo visto, è il dollaro d'argento Flowing Hair silver Dollar, coniato nel 1794 e la sua rarità è dovuta al fatto che si tratta della prima moneta mai coniata dalla zecca degli Stati Uniti.

La seconda moneta più costosa al mondo è i dollaro Double Eagle, questa moneta, la storia di questa moneta è estremamente interessante e avvincente, il dollaro Double Eagle era una serie di monete in oro, dal valore di 20 dollari, che, nel 1933 vennero ritirate e distrutte per ordine del presidente Franklin Delano Roosevelt. All'epoca non tutte le monete vennero rintracciate e, si stima, se ne salvarono almeno 10, di cui 9 vennero rintracciate e ritirate dai servizi segreti degli Stati Uniti nel 2003. Una sola Moneta Double Eagle, di proprietà dell'allora Re Farouk d'Egitto, si salvò e successivamente venne messa all'asta, per un valore di 7,6 miliardi di dollari.

La terza moneta più costosa al mondo è il Brasher Doublon, un doblone dal peso di 28 grammi, coniata in privato nel 1787 dall'orafo Ephraim Brasher. Questa moneta unica è stata venduta all'asta nel 2011 per 7,4 milioni di dollari.

Appena fuori dal podio, con un valore di 6,8 milioni di dollari, la moneta di Edoardo III d'Inghilterra. Si tratta di una moneta d'oro del XIV secolo, in uso tra il 1343 ed il 1344. Di questa moneta, dall'immenso valore archeologico e storico, sono noti solo 3 esemplari, nonostante ciò, le monete sono classificate come "unico" e la "serie completa" ovvero l'insieme delle tre monete Edoardo III ha un valore di oltre 20 milioni di dollari.

Ultima moneta presente sul mercato, con un valore superiore ai 5 milioni di dollari è il Gold Dinar, una moneta medievale in uso presso il califfato della dinastia Omayyade. Questa moneta è stata coniata indicativamente intorno al 700 grazie all'oro provenienti dalle miniere d'oro dell'impero ed è probabilmente la più antica tra le monete da collezione presenti sul mercato, nel 2011 la moneta è stata infatti venduta all'asta per 6 milioni di dollari.

Le monete italiane più costose

Vi sono numerose monete emesse nel corso del XX secolo dalla zecca italiana che ad oggi hanno un immenso valore per i collezionisti, si tratta di cifre molto contenute rispetto ai volumi delle monete più costose al mondo, ma sono comunque monete da collezione, il cui valore è destinato ad aumentare nel tempo e che sono di grande interesse non solo per i collezionisti, ma anche per gli investitori e il loro valore medio va dai 1000€ ai 6000€ circa.

La moneta italiana più rara e costosa in assoluto è la moneta da 10 lire del 1946, si tratta dell'ultima serie di monete coniate dalla zecca del regno d'Italia prima che l'Italia diventasse una repubblica. In quello stesso anno sono state coniate anche le prime Lire della repubblica italiana. Di grande valore, circa 4000€ anche le monete da 10 lire del 1947, mentre le monete da 1 lira del '47 valgono circa 1500€.