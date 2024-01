Mutui 2024, prospettive diverse: quando le rate cominceranno a scendere

Il 2023 è stato un anno decisamente difficile per quanto riguarda i mutui bancari, a causa del rialzo dei tassi d'interesse stabiliti dalla BCE che, di conseguenza, hanno portato a rincari sui mutui a tasso variabile già sottoscritti e un rialzo degli interessi per i nuovi mutui a tasso fisso.

Per i mutui 2024 si intravede invece uno scenario ribassista grazie alla frenata dell'inflazione: buone notizie in arrivo soprattutto per chi acquisterà una nuova casa con il mutuo a tasso fisso. Ma anche chi ha sottoscritto in passato un mutuo con tasso variabile può intravedere uno spiraglio di luce: vediamo perché.

Le prospettive per i mutui 2024

L'inflazione rallenta e gli occhi sono puntati sulla Banca Centrale Europea che potrebbe decidere per un taglio del costo del denaro.

Alcuni esperti ipotizzano possibile un intervento già a marzo, di 25 punti base. Al quale potrebbe seguirne anche un altro a giugno. Uno scenario che ha portato il tasso Eurirs - quello di riferimento europeo legato ai mutui a tasso fisso - a un primo e significativo ribasso.

Tra metà novembre e metà dicembre l'EURIRS è passato infatti dal 3,67 per cento al 3,05. Cosa significa questo in termini concreti? Sicuramente un bel risparmio per chi intende acquistare una nuova casa per mezzo di un mutuo a tasso fisso, soprattutto in un'ottica a lungo termine.

La simulazione del risparmio per i nuovi mutui a tasso fisso

In base alle simulazioni fornite dall’ufficio studi di Telemutuo infatti, ad esempio, per un mutuo da 100mila euro, la rata mensile diminuisce di oltre 31 euro per i finanziamenti ventennali e di oltre 33 euro per quelli trentennali, Un risparmio che si manifesta, come già accennato, soprattutto nell'ottica del lungo periodo: a fine ammortamento infatti, il risparmio sarà compreso tra i 7.951 e gli 11.980 euro.

Occorre però muoversi sempre con estrema cautela in quanto la lotta contro l'inflazione non è ancora del tutto risolta quindi non è detto che lo scenario ottimista finora evidenziato non possa subire dei cambiamenti, soprattutto in un contesto globale complicato come quello che stiamo vivendo.

Mutui a tasso variabile, Euribor ha invertito la tendenza

Diverso il discorso per quanto riguarda i mutui a tasso variabile che sono legati all’Euribor, indice che si riferisce al tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.

I sottoscrittori di mutui già sottoscritti sono stati tra quelli che hanno maggiormente avvertito il peso del rialzo dei tassi. Ad esempio, chi ha sottoscritto un mutuo ventennale dell'importo di 100.000 euro ha dovuto pagare 80 euro in più al mese.

Tuttavia, anche per i mutui a tasso variabile ci sono buone notizie: la prima rata del 2024 sarà infatti più bassa rispetto a quella pagata in media nell’ultimo trimestre del 2023.

Questo perché gli indici Euribor - sulle cui fluttuazioni vengono determinate le rate dei mutui variabili in Italia - hanno invertito la tendenza. Dopo aver toccato un picco lo scorso novembre al 4% infatti, l'Euribor a 3 mesi ha cominciato a scendere e nell’ultima data lavorativa del 2023 è stato fissato al 3,89%. Quello a 1 mese è sceso dal 4% al 3,87%.

Come evidenzia Il Sole 24 Ore, ad esempio su un mutuo di 200mila euro con scadenza a 30 anni si risparmieranno 12 euro al mese e 144 all’anno. Ma il risparmio potrebbe crescere ulteriormente in futuro, seppur lentamente. Se la Bce riducesse, ad esempio. di 100 punti base (come alcuni analisti prevedono) entro il dicembre 2024, si assisterebbe a una diminuzione della rata di 117 euro al mese. Tuttavia, anche in questo caso non c'è ancora nulla di certo fino alla decisione della BCE e per ora si tratta di ipotesi anche se la tendenza induce all'ottimismo.