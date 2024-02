Quanto costa un mutuo da 100.000 euro a febbraio 2024: tassi, spese e quale scegliere

La Bce ha previsto un calo dei tassi di interesse sui mutui a partire dalla metà di quest'anno, ma alcuni effetti iniziano a vedersi già da ora. Nonostante il costo del denaro sia rimasto invariato (al 4,5%), comprare casa e accendere un mutuo da 100.000 euro è tornata una spesa possibile per molti.

Ma quanto costa un mutuo da 100.000 euro a febbraio e quali sono le migliori alternative per chi vuole acquistare casa? Vediamo le spese e i tassi più convenienti del momento.

Quanto costa un mutuo da 100.000 euro?

Se vuoi acquistare la prima casa e non hai a disposizione l'intera somma per completare la compravendita, puoi richiedere un mutuo da 100.000 euro alla Banca: ma quanto costa?

Ad oggi, nonostante i tassi di interesse siano rimasti invariati dopo l'ultima riunione della Bce, possiamo dire che il mutuo è tornata una scelta accessibile per molti giovani, soprattutto con la durata a 30 anni e la scelta del tasso fisso.

Infatti, considerando un giovane di 35 anni, residente a Roma, che ha individuato un immobile dal valore di 200.000 euro, possiamo stimare i costi del mutuo come segue:

• Mutuo a Tasso Fisso Giovani Green Intesa Sanpaolo con rata da 405,60 euro al mese;

• Mutuo Crédit Agricole Greenback con rata da 405,60 euro al mese;

• Mutuo a Tasso Variabile Banca Sella con rata da 435,21 euro al mese;

• Mutuo Giovani Consap di Intesa Sanpaolo con rata da 421,60 euro al mese;

• Mutuo MIO Monte dei Paschi di Siena con rata da 416,77 euro al mese.

Miglior mutuo 100.000 euro a febbraio 2024

Il miglior mutuo a tasso fisso per i giovani è quello offerto da Intesa Sanpaolo, Mutuo Giovani Green: con un tasso fisso al 2,70%, Taeg 2,82%, e spese iniziali solo per perizia di 320,00 euro. La rata mensile è di 405,60 euro.

Per poter richiedere questa tipologia di mutuo, però, devono essere soddisfatte alcune condizioni:

• giovani con meno di 35 anni di età;

• giovani residenti in Italia.

Nel caso in cui la classe energetica dell'immobile sia superiore o uguale alla B sono poi previsti ulteriori vantaggi, mentre in caso di effettuazione di lavori di ristrutturazione per il miglioramento della classe energetica è previsto il servizio gratuito di certificazione energetica.

Per accendere questa tipologia di mutuo non è richiesta l'apertura di un conto corrente presso la Banca Intesa Sanpaolo.

Mutuo 100.000 euro a febbraio 2024: quale scegliere

Alla luce dell'ultima riunione della Bce e in base alle spese che abbiamo appena descritto, quale mutuo puoi scegliere per acquistare casa e godere di un tasso di interesse contenuto?

Consideriamo un giovane under 35, residente a Milano, che intende richiedere un mutuo da 100.000 euro con durata 30 anni per l'acquisto della prima casa: queste sono le offerte più convenienti a febbraio 2024.

Rispetto al giovane residente a Roma, per quello di Milano le spese sono un po' più elevate, ma comunque accessibili per molti.