Mutuo case green, quanto si risparmia rispetto ad una casa "tradizionale"?

Con i recenti cambiamenti nel mercato dei mutui, inclusa la discesa dei tassi fissi dal picco di ottobre 2023 e la lieve flessione dei tassi variabili, ci si pongono delle domande su come poter migliorare la propria rata oppure su dove ci si deve rivolgere per un nuovo acquisto. In questo contesto, emerge la questione: quanto si risparmia optando per i mutui dedicati alle cosiddette case "green"?

La surroga del mutuo è conveniente?

La surroga del mutuo permette di trasferire il proprio finanziamento a un'altra banca, beneficiando di condizioni potenzialmente più vantaggiose senza costi aggiuntivi. Tuttavia, è fondamentale valutare con attenzione se questa scelta sia conveniente, considerando l'andamento dei tassi di interesse e le prospettive di mercato.

Attualmente, i tassi variabili sono ancora influenzati dall'Euribor, che si attesta intorno al 4%. Di conseguenza, la surroga a tasso variabile potrebbe non essere la scelta più sensata, orientando i proprietari di casa verso i mutui a tasso fisso, nonostante la loro volatilità.

Prendendo come esempio un mutuo variabile da 200.000 euro a 30 anni, con un debito residuo di 170.300 euro e una rata attuale di 1.244 euro, surrogando a un tasso fisso medio di mercato del 3,3%, la rata scenderebbe a 962 euro. Questo suggerisce un risparmio potenziale significativo, ma è importante considerare le prospettive future dei tassi di interesse.

Che cosa sono i mutui green

Il "mutuo green" è un tipo di finanziamento ipotecario rivolto all'acquisto o alla ristrutturazione di immobili che si distinguono per l'alta efficienza energetica. Questi mutui sono pensati per incentivare la sostenibilità ambientale, offrendo condizioni favorevoli, come tassi di interesse ridotti, a chi sceglie abitazioni di classe energetica A o B.

Gli edifici in queste categorie consumano meno energia per riscaldamento, raffreddamento e illuminazione, riducendo l'impatto ambientale e le spese energetiche. I mutui green, oltre a promuovere la sostenibilità, rappresentano un investimento vantaggioso sia per le banche, data la minore probabilità di deprezzamento dell'immobile, sia per i mutuatari, che beneficiano di condizioni di finanziamento più attraenti. Questi prodotti sono dunque una risposta concreta al crescente interesse per la sostenibilità nel settore immobiliare.

Come funziona il mutuo green

I mutui green, riservati alle abitazioni con classe energetica A o B, rappresentano una scelta sempre più popolare grazie ai loro tassi ridotti. Questi mutui sono particolarmente vantaggiosi per le nuove costruzioni o gli edifici di recente ristrutturazione.

Le banche tendono a offrire condizioni più favorevoli sui mutui green perché le abitazioni con buone prestazioni energetiche hanno minor rischio di deprezzamento. Un esempio è il tasso minimo del 2,45% per una surroga a 25 anni, significativamente più basso rispetto ai tassi per abitazioni meno efficienti dal punto di vista energetico.

Un confronto diretto tra i mutui tradizionali e quelli green evidenzia la convenienza di quest'ultimi. Ad esempio, nel caso di un mutuo variabile da 200.000 euro con una rata attuale di 1.244 euro, surrogando a un tasso green del 2,45%, la rata scenderebbe a 845 euro. Questo rappresenta un risparmio significativo rispetto alle condizioni standard di mercato.

Uno sguardo al futuro

Guardando al futuro, è fondamentale considerare le prospettive dei tassi di interesse. Sebbene una surroga possa sembrare vantaggiosa al momento, i tassi variabili potrebbero diminuire nei mesi successivi, influenzando la convenienza della scelta.

La decisione di surrogare un mutuo, soprattutto in un contesto di mercato in continuo mutamento, richiede un'attenta valutazione. I mutui green emergono come una scelta particolarmente conveniente per coloro che possiedono o intendono acquistare abitazioni ad alta efficienza energetica.