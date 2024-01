Quale mutuo scegliere oggi dopo la riunione della BCE: ecco il più vantaggioso

Il 2024 si è aperto con segnali positivi per chi è alla ricerca di un mutuo per l'acquisto della prima casa. Secondo recenti dati dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), si registra una flessione dei tassi medi sui mutui, una notizia incoraggiante per i futuri mutuatari.

Il calo dei tassi di interesse sui mutui, quale scegliere oggi

Dopo un periodo di crescita sostenuta, i tassi medi sui mutui hanno iniziato a diminuire, passando dal 4,5% al 4,42%. Questo trend di calo rappresenta una significativa opportunità per chi si appresta a entrare nel mercato immobiliare, offrendo condizioni più vantaggiose per l'accesso al finanziamento.

In contrasto con questa tendenza, i tassi sulle operazioni di finanziamento alle imprese hanno registrato una leggera crescita. Questo può riflettere una diversa valutazione del rischio nel settore aziendale rispetto al mercato immobiliare residenziale. I prestiti interbancari, invece, hanno mostrato una tendenza alla diminuzione dei tassi, indicando una potenziale inversione di tendenza nel costo del denaro.

Questi movimenti dei tassi interbancari possono avere ripercussioni significative sia sul mercato immobiliare che su quello finanziario in generale, influenzando le condizioni di prestito e le decisioni di investimento.

Quale scegliere tra tasso fisso o tasso variabile

In un contesto di riduzione dei tassi sui mutui, si pone una domanda cruciale per i futuri mutuatari: quale tipo di mutuo scegliere oggi? Gli esperti del settore suggeriscono che i mutui a tasso fisso rimangono una scelta vantaggiosa, in particolare per durate non inferiori ai 20 anni. Questo tipo di mutuo offre una maggiore sicurezza e prevedibilità nelle rate, elemento fondamentale per chi pianifica a lungo termine.

Attualmente, i mutui a tasso fisso presentano un risparmio significativo rispetto a quelli a tasso variabile, soprattutto considerando l'incertezza economica globale. Tuttavia, la decisione di optare per un tasso fisso o variabile dovrebbe tenere conto delle future politiche monetarie della BCE, che potrebbero influenzare notevolmente le condizioni di mercato.

È previsto che nel corso dell'anno vi sia un incremento delle surroghe da mutui a tasso variabile a tasso fisso, una tendenza che riflette la ricerca di stabilità da parte dei mutuatari in un clima economico in evoluzione.

Impatto delle politiche della BCE

Le decisioni della BCE influenzeranno significativamente il mercato dei mutui. Se i tassi d'interesse dovessero continuare a calare, come previsto, ciò potrebbe rendere il mutuo a tasso variabile più attraente nel lungo periodo.

Un aspetto da considerare è l'incremento delle difficoltà nel rimborsare i mutui a tasso variabile, causate dall'aumento dei tassi di interesse. Secondo una ricerca di Facile.it, molte famiglie hanno trovato difficoltà nel pagare le rate a causa del rialzo dei tassi.

Mercato immobiliare e la richiesta di mutui

Il mercato immobiliare ha subito una contrazione nel 2023, con una riduzione sia nelle compravendite sia nelle richieste di mutui. Tuttavia, nel terzo trimestre del 2023, si è assistito a un aumento delle richieste di mutui per l'acquisto della prima o seconda casa.

La tendenza mostra che la maggioranza delle famiglie sta optando per mutui a tasso fisso, una scelta dettata dalla ricerca di stabilità e prevedibilità nelle rate.

La scelta del mutuo giusto nel 2024 dipende da diversi fattori, tra cui le prospettive di mercato, le politiche della BCE e le esigenze personali dei mutuatari. I mutui a tasso fisso, offrendo stabilità e sicurezza, rimangono una scelta solida per molti.