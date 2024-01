Mutuo a tasso variabile, scende o sale nel 2024? Che andamento aspettarsi

Il 2024 si prospetta come un anno positivo, dopo diverso tempo, per i mutui a tasso variabile. Con la potenziale riduzione del costo del denaro da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e il miglioramento dei finanziamenti a lungo termine, chi ha contratto un mutuo a tasso variabile, potrà iniziare a tirare un sospiro di sollievo quest'anno.

Quando scenderanno i tassi dei mutui nel 2024

Un elemento cruciale nell'andamento dei mutui a tasso variabile è l'Euribor. Le previsioni per la fine del 2024 indicano una diminuzione di 1,5 punti del parametro a tre mesi rispetto al valore attuale. Questa tendenza, che riflette l'andamento incostante dell'Euribor di dicembre e le azioni della BCE, suggerisce che i mutuatari potrebbero beneficiare di tassi più bassi, con l'opzione di passare al tasso fisso in futuro.

Consideriamo, per esempio, un mutuo di 200.000 euro a vent'anni, con un tasso Euribor trimestrale +1,2% e una rata iniziale di 1.342 euro. Secondo le previsioni, questa cifra potrebbe scendere a 1.099 euro dopo un anno e ulteriormente a 1.029 euro dopo due anni, offrendo così un notevole risparmio nel lungo periodo.

Un altro esempio, basato sull'Euribor a 3 mesi +1,4%, mostra una diminuzione della rata da 1.123 euro a 876 euro in un anno e a 799 euro nel 2026, illustrando il potenziale impatto positivo di queste variazioni sul budget dei mutuatari. Per i mutui a trent'anni, la rata iniziale di 662 euro per un prestito di 200.000 euro potrebbe ridursi significativamente nei prossimi anni, rendendo l'opzione a tasso variabile più attraente dopo molto tempo per chi cerca finanziamenti a lungo termine.

Come abbassare la rata del tuo mutuo

I mutuatari possono anche beneficiare di vari bonus e agevolazioni, che rappresentano un incentivo significativo per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili. Questi includono il mutuo green per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica, un'opzione sempre più popolare per chi desidera investire in un'abitazione sostenibile e ridurre l'impatto ambientale.

L'estensione della garanzia massima dell'80% del Fondo di Garanzia fino al 31 dicembre 2024 rappresenta un'altra misura di supporto importante, offrendo maggiore sicurezza ai mutuatari e alle istituzioni finanziarie. Il comma 8 della Legge di Bilancio 2024 ha inoltre allocato ulteriori 282 milioni al Fondo, aumentando la sua capacità di supporto ai mutui. Queste risorse aggiuntive sono destinate a rafforzare il settore immobiliare, facilitando l'accesso al credito per l'acquisto di abitazioni, soprattutto per le famiglie e i giovani che cercano soluzioni abitative sostenibili e convenienti.

Mentre prevedere l'esatta traiettoria dei mutui a tasso variabile nel 2024 resta una sfida, i segnali attuali sono promettenti. Con la potenziale riduzione dei tassi d'interesse e le agevolazioni disponibili, i mutuatari hanno motivi validi per considerare questa opzione con ottimismo. Tuttavia, è sempre consigliabile valutare attentamente e individualmente la propria situazione finanziaria prima di prendere qualsiasi decisione relativa al mutuo.

Un po' di respiro dopo i mesi di rialzo

Prima di scegliere un mutuo a tasso variabile, è fondamentale considerare la propria stabilità finanziaria e la capacità di gestire potenziali fluttuazioni dei tassi.

Nonostante le previsioni positive, è importante tenere a mente che il mercato immobiliare e quello finanziario sono influenzati da numerosi fattori globali. Pertanto, anche se le prospettive per i mutui a tasso variabile nel 2024 sono favorevoli, è essenziale rimanere informati e pronti ad adattarsi a eventuali cambiamenti.

Il 2024 potrebbe essere un anno propizio per i mutui a tasso variabile, grazie a condizioni di mercato favorevoli e diverse agevolazioni. Tuttavia, è sempre importante fare scelte informate e ponderate in materia di finanziamenti immobiliari, considerando sia le opportunità sia i possibili rischi.