Quanto vale il patrimonio immobiliare dello Stato italiano: gli ultimi dati

La gestione del patrimonio immobiliare dello Stato italiano, composto da oltre 43mila immobili, di varia natura, è interamente gestito dall'agenzia del Demanio. Secondo il piano strategico industriale, l'obbiettivo è gestire questo immenso patrimonio pubblico come se appartenesse ad un azienda privata, mettendo nero su bianco il bilancio e la loro gestione. Ma quanto vale esattamente e da cosa è composto? Ecco la stima.

Composizione del patrimonio immobiliare dello Stato italiano

Il patrimonio immobiliare dello stato italiano ha dimensioni impressionanti, e si compone di una serie di immobili di diversa natura:

• dai singoli edifici industriali e fabbricati, a grandi complessi edilizi

• aree urbane e agricole

• infrastrutture stradali, ferroviarie e fluviali

• i monumenti che comprendono edifici storici, chiese

• carceri, cimiteri

• siti archeologici

Insomma, l'elenco di immobili di proprietà dello stato italiano è davvero immenso, e il suo valore supere le diverse decine di miliardi di euro, ed è gestito interamente dall'agenzia del Demanio, la stessa agenzia che controlla le spiagge, le coste, e assegna le concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico.

Per semplificare l'organizzazione e la gestione dell'immenso patrimonio immobiliare statale, l'agenzia del demanio ha suddiviso le proprietà immobiliari dello stato in quattro diversi stock immobiliari, questi sono gli immobili di uso governativo, quelli del patrimonio disponibile, gli edifici storici non in uso alla pubblica amministrazione e gli immobili non disponibili. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sotto la voce Immobili in uso governativo dell'agenzia del demanio, ricade la fetta più grande del patrimonio immobiliare italiano, si tratta di circa la metà delle proprietà immobiliari dello stato, in termini numerici, il cui valore rappresenta l'86% di tutto lo stock immobiliare.

In questa categoria rientrano tutti gli immobili pubblici, dagli uffici in uso alla pubblica amministrazione, alle infrastrutture.

La seconda voce più importante del patrimonio immobiliare italiano è rappresentata dagli immobili del patrimonio disponibile, sotto questa voce ricadono i complessi industriali non più attivi, le cittadelle militari, gli ex conventi e penitenziari e altri edifici non idonei ad ospitare pubblici uffici.

La terza categoria è rappresentata dagli immobili storici non in uso, ovvero tutti quegli edifici dotati di un valore storico il cui utilizzo è limitato solo ad alcune categorie di soggetti interessati in grado di garantire una corretta destinazione d'uso e di conservazione.

L'ultima voce dello stock immobiliare vede protagonisti gli immobili non disponibili, in questa voce rientrano i beni confiscati, quelli in uso gratuito e perpetuo ad università ed enti ecclesiastici, l'edilizia residenziale pubblica non ancora trasferita agli enti locali e le miniere e cave in disuso.

Piano strategico industriale 2026

Come anticipato, il piano strategico industriale dell'agenzia del demanio, prevede la gestione degli immobili pubblici, come un agenzia privata, di conseguenza è prevista l'attivazione e pubblicazione di un bilancio e delle varie destinazioni d'uso.

Protagonista di primo piano del piano strategico industriale sarà il secondo stock immobiliare, quello composto da immobili del patrimonio disponibile.

Il piano industriale, secondo i dati istituzionali ha visto un significativo incremento degli investimenti, per effetto di finanziamenti provenienti dalle diverse amministrazioni coinvolte.

Più nel dettaglio, il numero di investimenti è aumentato del 23% mentre il valore degli investimenti è aumentato dell'84% passando da 1,4 miliardi a 2,6 miliardi. Ad incidere in modo significativo sull'aumento degli investimenti, il coinvolgimento di diverse agenzie, come l'agenzia nazionale per il turismo che, tra 2022 e 2023 ha quasi triplicato i propri investimenti, passando da 379 milioni a circa 1 miliardo, segnando un incremento del 181%.

Come verranno gestiti gli investimenti

Come anticipato, l'obbiettivo dell'agenzia del demanio è quello di gestire il patrimonio immobiliare dello stato come se fosse un azienda privata, per fare ciò l'agenzia ha istituito l'Officina per la rigenerazione dell'immobile pubblico, il cui compito principale è quello di costituire una rete nazionale per la gestione del patrimonio immobiliare.

L'officina si configura come una "open innovation" ovvero un modello industriale fondato sulla collaborazione costante con soggetti esterni quali possono essere aziende, centri di ricerca o università.

Nel complesso il piano strategico industriale, vede investimenti per circa 5,5 miliardi di euro, destinati a riqualificare una superficie stimata di circa 5 milioni di metri quadrati di patrimonio immobiliare pubblico, nel prossimo biennio, ovvero, entro il 2026.

Quanto vale il patrimonio immobiliare dello Stato

Come anticipato, il patrimonio immobiliare italiano è ripartito, dall'agenzia del demanio, in 4 stock, e si compone nel complesso di circa 43mila immobili, di diversa natura e il cui valore complessivo è stimato intorno ai 62 miliardi di euro.