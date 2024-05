L’Assemblea del Senato, nella giornata del 23 aprile 2024, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto PNRR che contiene, tra le tante novità, l’intensificazione dei controlli sull’efficientamento energetico.

Sono state integrate, inoltre, modifiche che puntano al rafforzamento della lotta contro il lavoro irregolare e la promozione d’adozione di infrastrutture elettriche nel territorio nazionale.

Il testo del provvedimento prevede nuove misure per la regolarizzazione del lavoro e per accelerare sulla via della mobilità sostenibile.

Pnrr, nuove regole sui controlli sull’efficientamento energetico

Una delle principali novità introdotte da Decreto Pnrr 4 è il controllo e la trasparenza sull’efficientamento energetico, per garantire la correttezza degli interventi.

Si tratta, in particolare, di un vero e proprio elenco dettagliato di tutte le asseverazioni rendicontate. L’elenco rappresenta un passo in avanti molto importante, nella direzione della trasparenza e del controllo sugli interventi.

Per essere più precisi, le asseverazioni rendicontate sono accompagnate da un codice univoco (ASID) e anche da un codice di progetto (CUP). Si tratta, in entrambi i casi, di strumenti imprescindibili per monitorare l’effettiva implementazione delle misure di efficientamento e la loro conformità alle normative vigenti.

Oltre a ciò, il controllo è accompagnato dalle verifiche dell’ENEA. Questo incrocio di controlli è molto utile per garantirne la massima efficacia. Non solo: così facendo, ci si assicura che ogni intervento sia effettuato nel rispetto dei criteri di ammissibilità del superbonus e sia conforme alle disposizioni europee in materia di tutela degli interessi finanziari.

Accelerazione delle colonnine di ricarica elettrica

Un altro punto importante riguarda le infrastrutture di ricarica elettrica. L’obiettivo è quello di incentivare lo sviluppo sostenibile e il supporto alla transizione energetica.

Le novità introdotte sono diverse e sono tutte volte a semplificare la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, ovvero le più comunemente conosciute colonnine elettriche.

Anche questo è solo uno dei tanti passi in avanti e, un altro, è proprio quello rappresentato dall’articolo 12, comma 16-bis, che stabilisce nuove disposizioni durante l’esame alla Camera, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla semplificazione delle autorizzazioni per l’installazione di stazioni di ricarica elettrica.

Cosa prevede? In assenza di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o restrizioni imposte dalla normativa dell’Unione europea, le istanze per l’occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione delle opere connesse vengono automaticamente accettate, se non respinte entro trenta giorni dalla loro presentazione.

In ogni caso, l’ente proprietario della strada può comunque imporre prescrizioni specifiche anche dopo la scadenza del termine. Inoltre, può adottare determinazioni di autotutela.

Come funziona la patente a crediti

Un capitolo particolarmente importante riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con decorrenza dal 1° ottobre 2024, è prevista l’introduzione dell’obbligo di possesso di una patente a crediti. Chi sono i soggetti obbligati? La patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

La patente a punti o a crediti consiste in un sistema che prevede un meccanismo di accumulo e decurtazione di crediti, basato sulla condotta lavorativa della ditta e sul rispetto di tutte le norme attualmente in vigore in tema sicurezza.

L’obiettivo della misura è quello di incentivare la legalità, l’utilizzo dei sistemi di protezioni e il miglioramento delle condizioni di lavoro, al fine di evitare incidenti e morti.

L’altra faccia del provvedimento è quello di inasprire le sanzioni amministrative contro il lavoro nero, che registra numeri particolarmente elevati proprio nel settore edilizio.

Inizialmente, la patente avrà una dotazione di 30 crediti. Per continuare a svolgere la propria attività nei cantieri è necessario essere in possesso di almeno 15 crediti. Ci sono solo alcune eccezioni che permettono comunque il completamento dei lavori in corso.

Contrasto al lavoro irregolare

Un ultimo tema importante riguarda il contrasto al lavoro irregolare. Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di appalti pubblici e privati, intervenendo nelle seguenti materie:

trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto

verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili

sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori

Leggi anche: Quanto si risparmia con l’efficienza energetica: costi previsti e tagli in bolletta