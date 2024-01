Sale o scende? Ecco cosa succederà al prezzo delle case nel 2024

Il 2024 si apre con molte aspettative sul futuro del mercato immobiliare. Dopo un 2023 non particolarmente florido, caratterizzato da un calo significativo nel settore dei mutui e delle compravendite immobiliari, gli esperti si interrogano sulle tendenze future.

Il calo del 2023 sulle compravendite e i mutui

Il 2023 ha visto un decremento rilevante nel numero di mutui accesi, con una riduzione del 29% rispetto all'anno precedente. Questo calo è stato un chiaro indicatore della diminuzione delle transazioni immobiliari, con una stima di riduzione delle compravendite del 5%. Un dato che pone interrogativi importanti per le previsioni del 2024. Questo trend ha evidenziato una certa prudenza da parte degli acquirenti, influenzata forse da incertezze economiche e politiche, così come da una generale rielaborazione delle priorità di spesa delle famiglie.

Nonostante il calo generale, si è registrato un incremento degli acquisti effettuati in contanti, superando i numeri del 2022. Questa tendenza potrebbe avere implicazioni significative sulle dinamiche di mercato per il 2024, soprattutto nel contesto di un possibile calo dei tassi di interesse. L'aumento degli acquisti in contanti potrebbe essere un segnale di maggiore liquidità tra alcuni segmenti di acquirenti o una preferenza per transazioni più dirette in un periodo di incertezza finanziaria.

Come andrà il mercato immobiliare nel 2024

Il 2024 potrebbe essere l'anno di una svolta per il settore dei mutui, grazie alla previsione di un calo dei tassi di interesse. Questa potenziale riduzione potrebbe rendere i mutui più accessibili e stimolare gli investimenti immobiliari. Tuttavia, gli istituti bancari restano cauti, richiedendo garanzie maggiori ai clienti interessati ai mutui. Questo approccio prudente potrebbe limitare l'accesso al credito per certi segmenti della popolazione, come i giovani acquirenti o coloro con un reddito più instabile.

Per quanto riguarda le quotazioni di mercato, il 2024 non dovrebbe portare grandi cambiamenti. Si prevede una crescita contenuta dei prezzi, concentrata principalmente nelle grandi città come Milano e Roma. Questa tendenza moderata dovrebbe mantenere la stabilità dei prezzi anche nei prossimi anni. La crescita limitata dei prezzi in queste aree metropolitane potrebbe indicare una maturazione del mercato o una risposta alle pressioni economiche più ampie.

L'acquisto di immobili come investimento

Un fattore chiave per il 2024 potrebbe essere rappresentato dagli acquisti immobiliari finalizzati all'investimento. Il calo dei tassi di interesse potrebbe incoraggiare l'acquisto di immobili da utilizzare per affitti brevi, una tendenza già emersa nel 2023. È improbabile, invece, un aumento degli affitti con contratti di locazione tradizionali.

Il mercato turistico ha mostrato un'attrattiva crescente nel 2023, con molti investimenti, soprattutto da acquirenti stranieri. Anche nel 2024, si prevede che questa tendenza continui, con località turistiche esclusive che attirano investitori pronti a pagare in contanti.

Come saranno i prezzi delle case nel 2024

Per il 2024, il mercato immobiliare sembra orientato verso una stabilità generale, con alcune aree chiave che potrebbero vedere una crescita. Gli investimenti focalizzati sul turismo e il potenziale calo dei tassi di interesse saranno fattori decisivi.

Tuttavia, il panorama complessivo rimane incerto, con le banche che mantengono un approccio cautelativo nei confronti dei mutui. Questo scenario offre sia sfide che opportunità, con potenziali benefici per coloro che sono in grado di navigare il mercato con saggezza.