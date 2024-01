L'impatto della classe energetica: ecco perché il prezzo delle case sale ancora

Che esista una relazione tra una maggiore efficienza energetica e il prezzo di vendita degli immobili risulta intuitivo per tutti: ogni miglioria va sempre ad aumentare il valore di un immobile. Ma quanto incide effettivamente a parità di altri elementi? A questa domanda ha dato una risposta un recente studio della Banca d'Italia che si è basata sui dati del portale "Immobiliare.it".

Le conclusioni del report sono sorprendenti: il prezzo delle case sale infatti fino al 25% per gli immobili con classe energetica 'A' rispetto a quelle in classe energetica 'G': un dato medio che tuttavia varia in base alle zone climatiche.

Il prezzo delle case sale in base alla classe energetica

Le classi energetiche - che-vanno da A (più efficiente) a G (meno efficiente) - possono influenzare notevolmente la valutazione immobiliare complessiva di un immobile. Che esista una relazione tra efficienza energetica e prezzo di vendita di una casa del resto è facilmente intuibile: ogni miglioria, così come ogni certificazione, va sempre ad aumentare il valore di mercato di un immobile. Una casa con una certificazione di efficienza energetica alta la rende 'più appetibile' per i potenziali acquirenti sul mercato immobiliare anche solo in quanto considerata meno costosa da gestire in termini di bollette future.

Tuttavia, il dato che interessa gli operatori del settore, così come chi intende vendere o acquistare un immobile in un mercato immobiliare che nel 2024 dovrebbe trovare nuova linfa grazie all'ipotetico calo dei tassi di interesse dei mutui , è quanto incide la classificazione energetica sul valore di un immobile.

Lo studio della Banca d'Italia

Uno studio della Banca d'Italia intitolato 'The capitalization of energy labels into houses prices. Evidence from Italy' a cura di Michele Loberto, Alessandro Mistretta and Matteo Spuri - ha risposto a questa domanda analizzando il vasto database di annunci immobiliari estrapolati del portale 'Immobiliare.it'.

Semplificando al massimo le conclusioni del report, si evidenzia che, mantenute costanti altre caratteristiche, le case con le migliori prestazioni energetiche hanno un prezzo medio di vendita circa il 25% superiore rispetto a quelle classificate nella categoria più bassa. Nello specifico, la differenza. ad esempio, tra una abitazione in Classe G rispetto a una in Classe F è del 3%: questo valore arriva fino al 25% se confrontata con una Classe A.

Le differenze a seconda delle zone climatiche

Come già premesso, si tratta di un dato medio: occorre precisare che questa differenza, varia significativamente tra le province - dal 7% al 45% - a causa delle normative regionali sull'efficienza energetica degli edifici e delle zone climatiche: nelle zone più fredde, il prezzo cresce maggiormente in corrispondenza di una classe energetica più elevata. Tra l'altro, proprio un altro studio della Banca d'Italia aveva sottolineato la relazione tra il clima e il prezzo delle case.

Strategie suggerite per promuovere l'efficienza energetica

Considerata l'importanza dell'efficienza energetica - dal punto di vista tecnico soprattutto nell'ottica della transizione ecologica - ma anche come elemento di 'marketing immobiliare', il report mette in evidenza alcune strategie che il settore pubblico dovrebbe adottare per incentivare l'efficienza energetica. In particolare si suggerisce di differenziare gli incentivi per classi di reddito - quindi per promuovere una transizione più giusta e inclusiva - e dall'altro anche in base alle differenze emerse nello studio a livello regionale e provinciale,