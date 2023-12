In Italia, ormai dotarsi di un Point of Sale o "punto di vendita", o più semplicemente POS è obbligatorio sia per i commercianti che per i professionisti.

Le categorie che devono possedere un POS obbligatorio sono tutti coloro che si rivolgono al pubblico.

Nel dettaglio:

• Esercenti, commercianti in negozi fisici e ambulanti

• Artigiani, come ad esempio falegnami o fabbri che vendono a privati;

• Professionisti , come medici, idraulici e molti altri;

• le Attività di ristorazione e le Attività ricettive.

Dal 26 giugno 2023, il direttore delle Dogane ha esteso il Pos obbligatorio anche ai tabaccai, rivenditori di generi di monopolio, valori postali e valori bollati, che erano stati precedentemente esonerati.

I costi di un terminale POS sono diverse a seconda dell’attività praticata e del contratto sottoscritto.

Si sa le esigenze di una piccola attività sono senza dubbio diverse da quelle di un negozio della grande distribuzione, soprattutto in termini di transazioni elettroniche mensile o annuo.

Ma quali sono i migliori POS per piccole imprese e professionisti? Eccoli nel dettaglio.

Pos, quale banca è la più conveniente e senza commissioni? Ecco le 2 migliori

Lo abbiamo detto, oggi dotarsi di POS in Italia è obbligatorio. La normativa che stabilisce l’obbligo è stata modificata nel corso del tempo, definendo requisiti e le sanzioni per chi non l’adotta ma anche incentivi sia per gli esercenti che per gli acquirenti.

Però per scegliere il migliore bisogna considerare il quadro totale delle spese da sostenere e non soltanto sulle commissioni applicate.

Scegliere un POS rispetto ad un altro perché privo di commissioni o senza canone è sbagliato.

Vanno valutati perciò il canone che rappresenta la spesa mensile per il noleggio del terminale e per il collegamento al sistema di elaborazione.

Esistono però in circolazione alcune società che offrono soluzioni senza canone.

Altri costi sono legati alle commissione sulle transazioni, in questo caso però si tratta di spese variabili funzionali al transato elaborato.

Alcuni istituti bancari addebitano oltre a tali voci anche spese una tantum come spese per l’installazione del terminale.

Le banche perciò generalmente offrono soluzioni combinate dei vari costi fissi e variabili ma per fortuna esistono tante alternative.

Oltre ai classici Pos con commissioni ma senza canone, alcune società offrono invece soluzioni senza commissioni.

Ad oggi in circolazione sono ancora poche le offerte del servizio Pos senza commissioni, ma non mancano le offerte. Tra le migliori quelli di Nexi S.p.A. e Axerve senza commissioni.

Pos, al secondo posto si posiziona Nexi S.p.A.

Al 2 posto delle nostra classifica delle società che azzerano le commissioni sul transato c’è la società italiana Nexi S.p.A. e Axerve senza commissioni.

Questa offre tantissimi servizi e modelli differenti di POS, alcuni non prevedono alcun canone fisso mensile ed altri azzerano le commissioni.

La società Nexi propone fino al 31/12/2023 l’iniziativa Rimborso Micropagamenti: si tratta di un rimborso delle commissioni sulle transazioni di importo inferiori a 10 euro effettuate con carte Visa, MasterCard e PagoBancomat.

E’ offerta sottoscrivibile soltanto dei piccoli esercenti che non fatturano importi superiori ai 400.000 euro.

Se le transazioni arrivano a 30 euro, le commissioni invece sono ridotte allo 0,05%.

Ci sono anche offerte senza commissioni ma con canone fisso. Questi vengono offerti da Intesa San Paolo e Monte dei Paschi di Siena. Per i modelli di Pos proposti da Nexi i costi sono diversi prevedono un canone mensile che va dai 29 ai 39 euro al mese oltre a commissioni tra lo 0,69% e il 2,49%.

Pos Axerve senza commissioni, la migliore soluzione in assoluto

Ad offrire il migliore POS in assoluto arriva il Gruppo Sella con la società fintech Axerve. Si tratta del primo Hub dei Pagamenti in Italia, che propone soluzioni senza commissioni.

Si tratta di Pos Easy a canone oppure Pos Easy a commissioni che prevede una commissione dell’1% sul transato e il pagamento del costo del terminale di 100 euro una tantum.

Ma la versione migliore è certamente il Pos Easy a canone e zero commissioni, questi offrono un canone fisso mensile e ricevono l’accredito del transato su qualsiasi conto. Nel canone è comprensivo il noleggio in comodato d’uso del terminale Pos Android PAX A910

Inoltre in questo servizio viene data in dotazione una SIM che offre la possibilità di connettere il dispositivo alla rete dati 4G dell’operatore.