Quali banche concedono prestiti a cattivi pagatori? Ecco come ottenere un finanziamento

Esistono banche che concedono prestiti a cattivi pagatori? Certo è che, oggigiorno, capita a molti di trovarsi in difficoltà, nel pagare una rata di un prestito sottoscritto in tempi non sospetti, per così dire.

Magari la difficoltà è temporanea e ci si rimette subito in linea con i pagamenti, eppure può succedere di ricevere una segnalazione come cattivo pagatore.

Come avviene? E come fare per cancellarla oppure ottenere comunque un altro prestito?

Ecco le risposte.

Quali banche concedono un prestito a cattivi pagatori

Il punto è che un prestito di tipo personale non si può erogare a qualcuno che risulta segnalato nelle liste del Crif. Però, c’è da aggiungere, non tutti i ritardi nei pagamenti generano una segnalazione e comunque esistono forme di finanziamento che è possibile ottenere anche se si risulta un cattivo pagatore.

In questo caso, così come se si arriva addirittura al protesto del debito, l’unico modo per accedere a un ulteriore finanziamento da parte di un istituto bancario è attraverso la cessione del quinto.

Si tratta dunque di una possibilità riservata a chi lavora in qualità di dipendente (sia esso pubblico o privato) oppure è pensionato.

In queste circostanze, infatti, è direttamente il datore di lavoro oppure l’ente di previdenza sociale che eroga la pensione a occuparsi del rimborso della rata del debito, la cui solvenza dunque è ritenuta sicura.

A ogni modo, sia banche che società finanziarie propongono anche altre soluzioni, per concedere un prestito a cattivi pagatori, come ad esempio il prestito cambializzato oppure forme di finanziamento online, ritenute sicure da parte dei creditori.

Che differenza c’è tra protestato e cattivo pagatore

Conoscere questo genere di informazioni è molto importante per capire qual è la propria situazione finanziaria.

Purtroppo, nel caso di un protestato non ci sono dubbi. Non si è riusciti a saldare il debito, pertanto è arrivata la segnalazione di protesto. Non solo il proprio nominativo è inserito nelle liste Sic bensì anche nel registro della Camera di Commercio.

Il caso del cattivo pagatore invece è più “leggero” se così si vuol dire. Non è scattato il protesto ma solo una segnalazione, nel momento in cui si è in ritardo nel pagamento di una rata del prestito.

Scopri cosa succede se il conto corrente va in rosso.

Anche in questo caso però bisogna aggiungere qualche precisazione. Innanzitutto, la segnalazione non scatta subito ma solo nel momento in cui il ritardo nel pagamento supera i due mesi di tempo. Se invece si salda prima, allora non scatta la segnalazione al Crif.

Come si diventa allora cattivo pagatore? Prima ipotesi: se non si regolarizza il rimborso della rata entro due mesi. Già soltanto con una rata insoluta si viene segnalati al Crif come cattivo pagatore.

Ipotizziamo di non aver saldato la prima rata, quindi significa che anche la seconda, quella del mese successivo, salta. La segnalazione è ormai certa ma se si saldano entrambe e si resta regolari nel pagamento per i 12 mesi successivi, allora la segnalazione viene cancellata.

Seconda ipotesi: cosa succede se si arriva a tre (o anche più) rate non pagate? In questo caso, nel momento in cui si saldano tutti gli arretrati, bisogna rimanere regolari nei pagamenti per almeno i 24 mesi successivi, altrimenti non si viene cancellati dal Crif.

Attenzione, perché questo è l’unico modo per ottenere la cancellazione. Chiunque propone altri escamotage o chiede del denaro per procedere con la cancellazione, sta mettendo in atto un tentativo di truffa.

Come avere un prestito anche se cattivo pagatore

Alla luce delle informazioni fino a qui riportate, emerge chiaramente che cattivi pagatori o protestati che hanno bisogno di liquidità, devono essere in grado di fornire garanzie alquanto forti agli istituti bancari, come ad esempio la cessione del quinto dello stipendio (o della pensione).

Si tratta di una soluzione che però tiene conto solo delle esigenze di pensionati o lavoratori dipendenti. E per quanto riguarda invece gli autonomi, possessori di partita Iva?

In questo caso, l’istituto di credito può valutare di concedere il prestito ma richiedendo altre tipologie di garanzie, non potendo chiaramente fare affidamento su una busta paga.

Ad esempio, si può richiedere la firma di un garante, mettere un’ipoteca sulla casa, valutare un prestito con cambiali oppure sulla base di rendite alternative (l’affitto di un immobile di proprietà) o con beni da dare in pegno come dei gioielli.

Leggi anche: Prestito personale, tutto quello che devi sapere.