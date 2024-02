Taglio tassi d'interesse BCE, quando inizia e cosa succederà ai mutui?

L'inflazione sta rallentando e i tassi sui mutui iniziano a calare, anche se solo leggermente, nessun segnale invece su possibili tagli al tasso d'interesse da parte della BCE che avverte, parlare di tagli è prematuro.

Attesa per la riunione BCE del 21 febbraio

Il 21 febbraio alla BCE si riunirà nuovamente il consiglio direttivo per decidere quale strada intraprendere in materia di politica monetaria, la BCE ancora una volta sarà chiamata a valutare la situazione economica corrente, i livelli di inflazione e i tassi di interesse, per decidere se aumentare, ridurre o mantenere invariato il tasso d'interesse, e se la possibilità di nuovi rincari è sempre più effimera, l'ipotesi di possibili tagli non sembra ancora visibile all'orizzonte.

Lo scenario più probabile rimane quello del mantenimento dei tassi correnti, così come è avvenuto nelle ultime riunioni, quando la BCE ha deciso di mantenere il tasso d'interesse al 4,5%.

Per gli esperti il mese di marzo sarà determinante per il destino dell'euro e si guarda già alla riunione successiva, che cadrà a breve distanza e nella quale alcuni ipotizzano si potrebbe parlare per la prima volta di tagli al tasso d'interesse, tagli che, nell'ultima riunione, Christine Lagarde ha definito ancora prematuri, si esclude quindi la possibilità che vengano attuati nelle prossime sedute.

L'inflazione in rallentamento, soprattutto in Italia

I primi dati sull'inflazione del 2024 mostrano un inflazione in calo, sempre meno incisiva, se si guarda all'Italia, i dati mostrano un aumento dell'inflazione a gennaio dello 0,8% rispetto all'anno precedente, un risultato sicuramente importante e significativo. In Francia e Germania, le altre due grandi economie dell'Eurozona, l'inflazione continua ad avere un peso significativo, in Germania è cresciuta del 3,8% mentre in Francia è salita del 3,4%.

Calano gli interessi sui mutui

In attesa di conoscere il futuro dell'Euro, e dei tassi d'interesse della BCE, il mercato dei mutui comincia a muoversi e giocare d'anticipo, con i primi, marginali, tagli al tasso d'interesse, soprattutto per quanto riguarda il mercato dei tassi fissi, attraversato da un lieve ottimismo.

Per essere più precisi, in media, il tasso d'interesse sui mutui ventennali è calato sotto il 3% e le surroghe ritornano ad essere convenienti, permettendo di risparmiare quasi il 10% in 25 anni.

Per essere più precisi, comparando il mercato dei mutui, è emerso che, il tasso più conveniente per i mutui a tasso fisso ventennali, è al 2,7% d'interesse, e le surroghe permettono di risparmiare circa 15 mila euro in 25 anni su un mutuo da 120 mila euro.

Più in generale, rispetto al terzo trimestre del 2023 i mutui a tasso fisso hanno registrato un calo di oltre 73 punti base, passando da un tasso superiore al 4% ad ottobre 2023 ad un tasso prossimo al 3% di febbraio 2024.

I migliori mutui a tasso fisso di febbraio 2024

Ecco allora una comparazione dei migliori mutui a tasso fisso presenti sul mercato. Per questo elenco è stato ipotizzato un mutuo trentennale, a tasso fisso dal valore di 100.000€ per l'acquisto di un immobile dal valore di 200.000€, richiesto da un impiegato di 35 anni residente a Milano, con un reddito mensile di 2600€.