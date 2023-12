Ora sappiamo quando scendono i tassi sui mutui: la data secondo gli esperti

Il 2024 potrebbe essere l'anno di svolta per i mutui: secondo gli analisti della Barclays Research, i tassi di interesse scenderanno nel corso del prossimo anno si a tornare alla "normalità", o per lo meno sino a raggiungere una soglia accettabile. Se dunque avete intenzione di acquistare casa e accendere un mutuo, avrete da aspettare ancora qualche mese per ottenere un'alternativa più conveniente delle attuali.

Quando scendono i tassi di interesse sui mutui? Ecco qual è la data fissata dagli analisti e quanto costerà un mutuo nel 2024.

Quando scendono i tassi di interesse sui mutui? Ecco la data

La Banca Centrale Europea per il momento non ha intenzione di abbassare i tassi dei mutui per le famiglie, ma secondo le proiezioni effettuate dagli analisti pare che il 2024 possa essere l'anno della svolta.

Ad oggi i tassi sui mutui hanno raggiunto livelli record e le famiglie sono in difficoltà con il pagamento delle rate mensili.

Tutto questo non ci deve stupire, considerando che attualmente il tasso sui depositi si attesta al 4%, e l’obiettivo è abbassarlo progressivamente fino a raggiungere il 2,25%.

L'economista senior della Barclays Research ritiene che dal prossimo anno si potrà assistere a una diminuzione complessiva di 100 punti base, seguita da un ulteriore taglio di 75 punti nel 2025.

Indicativamente, quindi, la data prevista per la discesa dei tassi di interesse sui mutui è luglio 2024: sarà davvero così? Con tutta probabilità sì, anche se i tempi potrebbero variare in funzione delle decisioni delle istituzioni finanziare globali.

Tassi di interesse sui mutui, le differenze tra Europa e USA

Le tempistiche per la diminuzione dei tassi di interesse nel corso del 2024 possono essere diverse a seconda dell'istituzione finanzia di riferimento e soprattutto per le divergenze economiche che intercorrono tra l'Europa e gli Stati Uniti.

Infatti, in Europa i cittadini hanno dovuto affrontare l'impennata dell'inflazione legata principalmente al difficile reperimento delle materie prime e di alcuni approvvigionamenti alimentari dovuti alla guerra in Ucraina.

Dall'altro lato, gli Stati Uniti hanno registrato una crescita economica del 5,2% nel terzo trimestre del 2023, che avrà dunque bisogno di tempo per poter beneficiare degli effetti dell'aggiustamento a livello monetario.

Saranno quindi la Bce per l'Europa e la Federal Reserve per gli Usa a definire, riunione dopo riunione, i nuovi tassi di interesse sui mutui, sperando che finalmente possano scendere.

Quanto costa un mutuo nel 2024?

Ma la domanda che moltissimi cittadini si stanno ponendo è la seguente: quanto costerà un mutuo nel 2024? E quanto costa un mutuo ad oggi? Sulla prima domanda ci siamo soffermati appositamente in un approfondimento, mentre sulle previsioni per il prossimo anno possiamo fare alcune considerazioni.

Purtroppo è impossibile prevedere quanto costerà un mutuo il prossimo anno, ma ci sono alcuni dettagli da tenere ben presenti.

Dal 20 settembre 2023, come scrivono in un articolo di PMI, "i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento sono fissati al 4,50%, quelli sul rifinanziamento marginale al 4,75% e quelli sui depositi presso la Banca Centrale Europea al 4,00%".

All'inizio del 2024 probabilmente si assisterà a una stabilizzazione intorno al 5%, mentre verso la metà o la fine dell'anno si spera di poter vedere un abbassamento dei tassi di interesse graduale, fino a raggiungere l'obiettivo del 2,25%.