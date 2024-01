Quanti soldi avere per essere benestante, ricco o agiato? Ecco le principali differenze

Un povero pensa alla ricchezza in termini di ciò che non ha. Un ricco difficilmente invece quantifica i suoi averi. Ecco quanti soldi avere per essere benestante.

A prima vista sembrano tutti sinonimi ma non è così. Benestante, ricco oppure agiato ma anche abbiente, facoltoso e via discorrendo.

Sembrano sottigliezze, eppure le differenze sono sostanziali. Un povero pensa alla ricchezza in termini di ciò che non ha. Un ricco difficilmente invece quantificherà i suoi averi ma dirà che è ricco chi ha valori, conoscenza, capacità e opportunità.

Ecco qualche curiosità al riguardo.

Quando una persona si può definire benestante

Il confronto avviene, prima di tutto, tra loro stessi. Coloro che si auto-definiscono ricchi o quelli che si sentono benestanti. Ma qual è la differenza? Esiste un metro di giudizio, in termini oggettivi? Certamente.

Per quanto riguarda coloro che gravitano nell’ambito della finanza e del lusso, essere benestante significa avere un patrimonio netto di almeno 1,2 milioni di euro.

Si tratta delle cosiddette persone HNWI – High Net Worth Individual, praticamente in Italia con un patrimonio che raggiunge (come valore medio) almeno i 760 mila euro.

Come se non bastasse, a queste cifre corrispondono tassi di interesse annuo ben elevati, che arrivano anche al 3,27%. Il che, tradotto in moneta sonante, significa che avendo un capitale di un milione di euro, si arriva a percepire 2.725 euro al mese, soltanto per quanto concerne la quota di interessi.

Certo, la cerchia dei privilegiati è molto ristretta. Infatti, stando a una rilevazione di dati a cura del Sole 24 Ore, tra i contribuenti italiani ci sono poco più di 3.600 milionari.

Quanti soldi deve avere una persona per essere ricco

Però, una cosa è il reddito, ben altra questione invece riguarda il patrimonio. Ecco allora che il dibattito è aperto tra i ricchi stessi che considerano la disponibilità economica da lavoro quale determinante nella differenza con chi è benestante, magari di famiglia e per questioni di eredità.

Stando ai dati riportati su La Repubblica -e su come si vedono i ricchi in Italia- tra questi privilegiati troviamo industriali, finanzieri, manager, banchieri.

Tra loro, si dicono benestanti coloro che guadagnano tra 70 e 100 mila euro all'anno (l'1,49 per cento dei contribuenti), i ricchi stanno tra 100 e 300 (1,01), i super-ricchi oltre i 300 mila (0,10).

Come si distingue una persona ricca da una benestante

Nell’immaginario comune, dunque “ricco” è di più di “benestante”. Ma in realtà, si tratta di definizione che appartengono a due piani di dissertazione differente.

Come già specificato, se rimaniamo nell’ambito della finanza e del lusso, i benestanti sono coloro che hanno un patrimonio milionario.

Se invece parliamo di reddito, quindi di imprenditori, manager che devono lavorare ogni giorno, allora possiamo parlare di ricchezza.

Ecco chi sono gli imprenditori più ricchi in Italia.

Insomma, la “sostenibilità” dello status fa la differenza tra chi è ricco e chi è benestante. Il primo deve lavorare per continuare ad accumulare i soldi di cui dispone (tanti ma a breve termine), mentre il secondo dispone di risorse a lungo termine che generano reddito e offrono sicurezza finanziaria nel tempo.

Quanti soldi hanno in media gli italiani in banca

Ricchi o benestanti che siano, si tratta di milionari che ovviamente non presentano l’attestazione Isee annuale. Come è ben noto, chi non presenta questo documento è perché ha un reddito/patrimonio che eccede di gran lunga il limite previsto per le agevolazioni.

Tanto vale dunque non dichiararlo, non fosse altro che per non far conoscere a chissà quante persone, l’ammontare dei propri averi.

In Italia, stando ai dati rilevati dall’Inps tramite dichiarazione Isee, ecco qual è la fotografia delle famiglie, dal punto di vista della “ricchezza” familiare:

• da 0 a 15.000 euro, i contribuenti italiani che appartengono a questa fascia sono 17,2 milioni

• da 15.000 a 29.000 euro sono 14,5 milioni

• tra 29.000 e 55.000 euro sono 6,9 milioni

• tra 55.000 e 100.000 euro sono 1,4 milioni

• dai 100.000 ai 300.000 euro sono 461 mila.

Ovviamente, al di sopra dei 300.000€ di rendita, il cerchio si restringe inesorabilmente, arrivando appena a 41 mila contribuenti. Ecco invece quanti soldi hanno in media gli italiani in banca. Un dato che sorprende.

Ovviamente, ricchi e benestanti a parte, oggigiorno è frequente sentire parlare di famiglie “facoltose” o che conducono una vita “agiata” o che appartengono ai ceti più “abbienti”. Nulla a che vedere con le cifre appena riportate nel corso dell’articolo.

Infatti, sembrerebbe che per condurre una vita “quasi da ricchi” e sicuramente più che dignitosa in Italia, sono sufficienti circa 50 mila euro all’anno. Per andare in vacanza a cinque stelle, cambiare seduta stante il divano che non ci piace più o fare un weekend di shopping sfrenato, senza dover controllare prima il saldo in banca.