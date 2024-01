Vivere in Svizzera, ecco quanti soldi servono per comprare casa e che città scegliere

Comprare casa in Svizzera rappresenta una scelta attraente per molti, sia per chi cerca una dimora all'estero, sia per chi desidera un investimento immobiliare o una casa per le vacanze. Tuttavia, il mercato immobiliare svizzero presenta delle peculiarità e delle sfide, soprattutto per gli stranieri.

Le opportunità della Svizzera

L'acquisto di un immobile in Svizzera può rivelarsi un investimento fruttuoso, considerando la crescente domanda di affitti e la tendenza dei residenti a non possedere una casa. Le città svizzere, in particolare, stanno vivendo una crescita demografica che mette sotto pressione il già limitato patrimonio immobiliare, con conseguente aumento dei prezzi degli affitti. Tuttavia, è importante considerare il costo della vita elevato in Svizzera e le complessità burocratiche legate all'acquisto di immobili.

Quanto costa acquistare casa in Svizzera

Il prezzo medio richiesto al metro quadro per un immobile varia a seconda della città, con cifre che possono raggiungere i 10.000 euro al metro quadro. Questo significa che anche un piccolo appartamento può avere un costo significativo. A questi costi vanno aggiunti quelli accessori, come il mutuo, la caparra, le spese notarili e le tasse.

Ottenere un mutuo, pagare una caparra (normalmente il 20% del valore dell'immobile), rivolgersi a un notaio per le formalità legali e coprire le tasse legate al trasferimento di proprietà sono passaggi fondamentali nel processo di acquisto. Le tasse e le spese notarili variano a seconda del cantone e possono incidere significativamente sul costo totale.

Chi può comprare casa in Svizzera

La Svizzera impone restrizioni sull'acquisto di immobili residenziali da parte di non residenti. Solo chi risiede e lavora stabilmente nel paese può acquistare una casa a scopo di investimento. Le condizioni variano a seconda del tipo di permesso di soggiorno posseduto. Per i casi al di fuori di queste condizioni, è necessaria un'autorizzazione cantonale, che può richiedere tempi di attesa e costi aggiuntivi.

Dove comprare casa in Svizzera

Il Canton Ticino, noto per la sua stretta affinità linguistica e culturale con l'Italia, emerge come destinazione privilegiata per gli italiani e gli italofoni che desiderano acquistare casa in Svizzera. Questo cantone offre un'atmosfera unica, dove la lingua italiana si fonde con le tradizioni svizzere, creando un ambiente accogliente e familiare per gli acquirenti italiani. Le città principali del Canton Ticino che attirano particolarmente gli investitori immobiliari sono:

1. Lugano

Con il suo incantevole lago e le opportunità lavorative, specialmente per chi parla anche il tedesco.

2. Bellinzona

Famosa per i suoi castelli medievali e il ricco patrimonio storico.

3. Locarno

Conosciuta per il suo clima mite e gli eventi culturali, come il Festival del Film di Locarno.

4. Mendrisio

Una città più piccola, ma con un fascino unico e vicina alla frontiera italiana.

Oltre al Canton Ticino, il Canton Grigioni si distingue anche per la sua offerta immobiliare, soprattutto nelle località sciistiche rinomate come le due più famose:

1. Davos: nota per ospitare il Forum Economico Mondiale e per le sue piste da sci di livello mondiale. 2. Saint Moritz: una destinazione di lusso conosciuta a livello internazionale per le sue strutture turistiche di alta qualità.

Queste località offrono non solo una casa vacanza ideale in uno scenario montano mozzafiato, ma anche un potenziale di investimento a lungo termine data la loro popolarità tra i turisti e gli amanti degli sport invernali.

