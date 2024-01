Quanti soldi servono per vivere senza lavorare? Ecco le opzioni valide (lotteria a parte)

Quali opzioni consentono di far fronte alle spese quotidiane, senza dover impiegare tempo lavorando? Ecco quanti soldi servono per vivere senza lavorare.

Chi ha la fortuna di poter vivere senza lavorare? E quanti soldi servono per farlo? In realtà il concetto alla base di questa possibilità è quello di vivere di rendita.

Questo significa che è possibile beneficiare di entrate automatiche che consentono di far fronte alle spese quotidiane, senza però dover impiegare il proprio tempo lavorando.

Ecco qualche considerazione al riguardo.

Quanti soldi ci vogliono al mese per vivere

Secondo le ultime stime, per vivere bene in Italia, ogni famiglia deve avere a disposizione circa 3.000-3.500€ al mese, tenendo conto di un canone di affitto o una rata di mutuo da pagare e due figli a carico.

Se si è single, in casa di proprietà, allora per vivere senza lavorare possiamo ipotizzare che siano sufficienti anche 1.000€ al mese.

In questo caso, se sul conto in banca ci sono 100.000€, salvo investimenti profittevoli che potrebbero aumentare la quota di interessi a disposizione, allora si può vivere senza lavorare per circa 8 anni.

L’obiettivo allora dovrebbe essere quello di lavorare fino a 50 anni, più o meno, cercando in parallelo, già a partire dai 20-30 anni di costruirsi una rendita passiva, per arrivare a quella soglia di età con del denaro da parte.

Quanti soldi da parte a 50 anni

Se a 20 e anche fino a 30, l’entusiasmo è alle stelle e si è disposti a lavorare bene, pur dormendo poche ore per dare spazio anche a vita sociale e divertimento, non più così è a 40-50 anni.

Solitamente, per la maggior parte delle persone, è l’età in cui si ha una famiglia da mandare avanti, figli da crescere ed educare e lavorare 8 ore al giorno diventa sempre più pesante e faticoso.

Soprattutto per chi lavora in proprio (in mancanza dunque di adeguato tempo da dedicare al riposo, né tantomeno ferie pagate o prospettive allettanti di andare in pensione senza preoccupazioni di tipo economico), l’idea di smettere di lavorare per vivere di rendita inizia a balenare nella mente ogni giorno.

Soluzioni possibili? Vincere alla lotteria ad esempio o partecipare a un programma televisivo in cui vincere centinaia di migliaia di euro.

Sicuramente, una prospettiva allettante ma purtroppo riservata davvero a poche persone.

Volendo rimanere con i piedi per terra, attivandosi per raggiungere concretamente l’obiettivo, bisogna pensare a due possibilità: vivere di rendita grazie agli affitti o ad altre tipologie di investimento.

Quanto capitale serve per vivere di rendita

Rimaniamo sull’ipotesi di generare circa 1.000€ di rendita passiva, grazie a cui poter trascorrere la propria vita senza lavorare.

Si tratta di una cifra che sicuramente non permette di fare viaggi costosi o avere una vita mondana da vip ma, considerando il fatto che non si deve lavorare, potrebbe rappresentare un ottimo compromesso per chi vuole vivere senza affanno, godendo delle piccole cose e magari coltivando qualche hobby che lo faccia stare bene.

Il capitale necessario per raggiungere questo tipo di obiettivo è cospicuo e, tra l’altro, va messo a frutto. Non è possibile ipotizzare infatti di riuscire a mettere da parte somme di questo genere semplicemente “facendo sacrifici” e risparmiando.

Coloro che riescono ad accumulare questo genere di capitale scelgono sempre e comunque adeguate forme di investimento, per generare interessi e preservare il proprio capitale di base.

La stima più plausibile (anche se è molto generica, perché non tiene conto della tassazione e delle commissioni di gestione specifiche caso per caso) è che occorrano all’incirca 375 mila euro che garantiscano però un rendimento annuo del 4%.

E dove trovare tutti questi soldi da investire? L’ipotesi della vincita alla lotteria resta la più plausibile. Altrimenti, bisogna sperare in una casa o altri immobili lasciati in eredità, da vendere per monetizzare e investire quindi il capitale.

Vivere di rendita immobiliare: quante case in affitto

La possibilità di ricevere in eredità degli immobili è già più plausibile rispetto a quella di vincere alla lotteria.

Nel nostro Paese infatti, sono tanti gli italiani ad avere una casa di proprietà e genitori e nonni si prodigano per investire nel mattone in favore di figli e nipoti.

Quindi, anche l’ipotesi di non vendere è fattibile, a patto di mettere in affitto gli immobili e ottenere quindi, grazie al canone di locazione corrisposto, una rendita passiva mensile.

Ma quante case in affitto per vivere di rendita? In realtà il calcolo deve tenere conto di molteplici fattori, in primis quello della location in cui si trovano gli appartamenti.

Se se ne ha a disposizione uni solo, l’ideale è trovarsi nei pressi di un polo universitario o in una località turistica, così da poter aumentare il giro di ospiti da alloggiare in casa.

