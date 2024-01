Quanti soldi servono per vivere tranquilli? La stima dei guadagni e dei risparmi da avere

Sapere quanti soldi servono per vivere tranquilli ci aiuta nella gestione quotidiana delle spese e nelle previsioni per il futuro. E anche nei buoni propositi.

Gli obiettivi sono importanti nella vita. Non tutti diventano traguardi ma è fondamentale fissarli e perseguirli sempre. Per quanto riguarda l’obiettivo risparmio: quanti soldi servono per vivere tranquilli?

Avere un’idea di massima ci aiuta nella gestione quotidiana delle spese e nelle previsioni per il futuro. Con il buon proposito di avvicinarci il più possibile alla meta prefissata.

Quanti soldi sul conto corrente per stare tranquilli

Il discorso va affrontato secondo un duplice punto di vista. Da una parte, il riferimento è alla liquidità che si dovrebbe sempre avere a disposizione sul conto corrente, per stare tranquilli e affrontare senza affanno eventuali imprevisti.

Per contro, anche avere troppi soldi sul conto non è consigliabile. Infatti, oltre una certa soglia, l’inflazione si fa sentire, le tasse aumentano e il capitale fermo non genera rendimento.

Stando ai consigli degli esperti di finanza personale, per quanto riguarda la liquidità ordinaria, per così dire, bisogna calcolare di avere sul conto corrente il triplo o anche il quadruplo di quanto si spende normalmente ogni mese.

A questa somma, andrebbero sempre aggiunti 1.000€ circa per urgenze e imprevisti.

Oltre questa soglia, un eccesso di risparmi in liquidità comporta dei rischi e sarebbe opportuno optare invece per valide ed alternative forme di investimento, sicuramente più produttive.

Il rischio maggiore a cui si va incontro è proprio la perdita in termini economici. Costi di tenuta e gestione, carovita, inflazione, imposte di bollo, perfino possibilità di prelievi forzosi da parte del Governo, come già accaduto tra l’altro (la famigerata tassa patrimoniale).

Quanto bisogna risparmiare per vivere bene

Come appena indicato, in linea di massima, con delle spese pari a 1.500€ al mese ad esempio, dovremmo avere sul conto almeno 5.000€ di risparmi.

Certo, non è facile per nessuno trovare il modo di stare così tranquilli, da un giorno all’altro. Però, come si diceva, gli obiettivi sono importanti, non importa se strada facendo si deve raddrizzare il tiro o si impiega un po’ di più del previsto, per arrivare al traguardo.

L’importante è iniziare oggi stesso. Per vivere bene, bisogna iniziare a risparmiare, non fosse altro che pochi euro al mese. Il risparmio è prima di tutto una questione di mindset ovvero di mentalità e di approccio corretto nei confronti delle proprie finanze.

La regola aurea, come già abbiamo avuto modo di presentare in alcuni approfondimenti come questo ad esempio dedicato a quanto si deve risparmiare al mese, è che bisogna suddividere le proprie entrate seguendo la formula 50-30-20.

Cosa significa?

Se ad esempio, si guadagnano 1.000€ al mese, allora la metà di questi soldi va destinata alle spese essenziali, il 30% (quindi al massimo 300€) a quelle superflue (incluso svago e sport, calzature e abbigliamento) e il 20% ai risparmi.

Attenzione, perché se si sta estinguendo un debito (ad esempio pagando mensilmente la rata di un finanziamento), questa somma rientra nell’ambito del 20%, in quanto rappresenta comunque una forma di investimento in vista del proprio futuro.

Quanti soldi servono per vivere sereni

Abbiamo visto come l’attitudine al risparmio sia fondamentale per garantirsi un’esistenza serena, così come è di fondamentale importanza cercare di avere sempre una sorta di liquidità “paracadute” sul conto corrente.

Questo per quello che riguarda il fronte dei soldi da mettere da parte. Ma per quanto concerne i guadagni? Quanti soldi servono al mese per vivere bene?

Come già approfondito, per vivere bene in Italia oggigiorno, è indispensabile valutare innanzitutto le proprie esigenze. Si vive da soli o in coppia? Si hanno figli a carico?

In linea di massima, un single ha necessità di guadagnare almeno 1.500-1.700€ al mese, soprattutto se deve anche pagare l’affitto o il mutuo per la casa.

In coppia, queste spese si possono dimezzare tra i due coniugi ma sempre a patto che lavorino entrambi. Altrimenti, si deve aggiungere anche il costo maggiorato delle utenze nonché il sostentamento di tutti i familiari, figli compresi.

Ecco allora che, per stabilire quanti soldi servono per vivere tranquilli, possiamo affermare senza dubbio che almeno 3.000€ rappresentano la base minima per una famiglia di quattro persone che deve anche pagare la rata mensile per la propria abitazione, che si tratti di un canone di locazione o di un mutuo.

Tutti possono iniziare a risparmiare, fin da subito e partendo da zero.