Meglio non tenere troppi soldi sul conto corrente per non pagare troppe tasse: ecco qual è la giacenza media ideale per risparmiare sulle spese.

Non tutti sanno che non è conveniente tenere tutti i soldi sul proprio conto corrente: infatti, esistono delle tasse e imposte che vengono prelevate automaticamente dalle Banche al superamento di una certa soglia. Per evitarle è bene mantenere una giacenza media più bassa.

Scopriamo quanti soldi conviene tenere sul conto corrente per pagare meno tasse e qual è la soglia limite oltre la quale scatta il prelievo.

In questo articolo parleremo degli argomenti seguenti:

1. Quanti soldi si possono tenere sul conto corrente senza pagare tasse 2. Cosa succede se si superano i 5000 euro 3. Cosa succede se ho più di 10.000 euro sul conto 4. Perché non tenere troppi soldi sul conto corrente?

Quanti soldi si possono tenere sul conto corrente senza pagare tasse

Molte persone credono che tenere i soldi sul conto corrente sia la soluzione più conveniente per non far erodere i risparmi di una vita: in realtà, però, non tutti sanno che periodicamente, oltre una certa soglia, scattano delle imposte che vengono scalate dalla giacenza.

Tale prelievo è chiamato imposta di bollo e ammonta a 34,20 euro all’anno: potrebbe sembrare una cifra irrisoria, ma moltiplicata per 5 o 10 anni diventa chiaramente un gruzzoletto importante.

Fortunatamente è possibile evitare (legalmente) il pagamento dell'imposta di bollo: per quanto riguarda i conti correnti intestati a persone fisiche è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo con una giacenza media annuale inferiore a 5000 euro.

Un'altra soglia importante da tenere in considerazione è quella dei 100.000 euro sul conto corrente, che sono la cifra massima per la quale è prevista la copertura offerta dal FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi), l’ente che tutela il risparmiatore in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca.

Conto corrente: cosa succede se si superano i 5000 euro

Ma torniamo alle piccole somme depositate sul conto corrente: se si superano i 5.000 euro di giacenza media annua, scatta il prelievo dell'imposta di bollo che abbiamo visto essere pari a 34,20 euro all'anno.

Ma questa non è l'unica voce che grava sui propri risparmi: ci sono anche altri fattori da considerare per capire quanti soldi conviene tenere sul conto corrente.

Bisogna considerare che - allo stato attuale - gli interessi offerti dalle Banche sui conti correnti sono molto bassi e tra l'altro sono addirittura sottoposti a una ritenuta fiscale del 26%, prelevata direttamente dalla Banca.

C'è poi l'inflazione che va a gravare sui depositi bancari e postali: per fare un esempio, un’inflazione al 2% può far diminuire il valore dei vostri soldi del 30% in soli 20 anni.

Cosa succede se ho più di 10.000 euro sul conto

Se sul conto corrente ci sono più di 10.000 euro i nostri risparmi saranno sottoposti all'imposta di bollo (pari a 34,20 euro all'anno per le persone fisiche oppure 100 euro all'anno per le persone giuridiche).

Tuttavia, anche in questo caso è prevista una via d'uscita: coloro che possiedono un ISEE inferiore a 7.500 euro all'anno sono esenti dal pagamento di tale imposta.

Perché non tenere troppi soldi sul conto corrente?

Stando ai dati registrati negli ultimi anni, più del 70% dei conti correnti italiani ha un saldo di poco inferiore ai 12.500 euro, mentre quasi il 7% può contare su una giacenza tra i 50 mila e i 250 mila euro.

La tendenza, comunque, è quella di depositare i soldi sul conto corrente, inconsapevoli del fatto che saranno sottoposti a tassazione.

Considerando quanto detto fino ad ora, appare chiaro il motivo per cui è importante non tenere troppi soldi sul conto corrente, ma optare per investimenti in titoli di Stato o conti deposito per non erodere i nostri risparmi.